Juan Grabois disparó contra Marcos Galperin: "Es un planero, okupa y su mérito es haber copiado ebay"

El dirigente social aseguró que el fundador del unicornio se queja del Estado, pero logra beneficiarse de las políticas públicas

El dirigente social Juan Grabois arremetió contra Marcos Galperin, CEO de Mercado Pago, luego de que el empresario lamentara el fallo adverso contra la expropiación de YPF que obligará al Estado nacional a abonar u$s16.000 millones.

"¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que solo mediante fallos de jueces en EE.UU. podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables?", publicó Galperin en su cuenta de X (Twitter).

En las últimas horas, Grabois acusó en la misma red al CEO de Mercado Libre de "okupa", "planero" y "evasor", a la vez que señaló que se "queja del Estado" y aseguró que el mérito fue "haber copiado con éxito e-bay".

Juan Grabois: qué dijo sobre Marcos Galperín

A continuación, el extenso texto de Grabois sobre el fundador de Mercado Libre

MercadoLibre y todas las aplicaciones vinculadas son muy útiles, la Coca-Cola es muy rica, las Nike son muy buenas zapatillas. En ninguna sociedad mínimamente civilizada eso la da la razón a las grandes empresas y sus propietarios, ni los exime de sus responsabilidades impositivas, sanitarias, laborales y ambientales.

La verdad que lo de Galperin es una cosa llamativa. Se queja de las regulaciones públicas. Se queja del Estado. Más allá de sus méritos como empresario, que sin duda los tiene por haber copiado con éxito e-bay en nuestras latitudes y su habilidad éticamente cuestionable pero comercialmente destacable para lograr un extraordinaria posición dominante por integración vertical de la cadena de promoción, comercialización, financiamiento, pago, almacenamiento, importación y distribución; la mayor parte de su fortuna se explica por el incumplimiento de las regulaciones públicas y las prebendas estatales en perjuicio del pueblo. No solo en la Argentina sino en otros países permeables al poder del dinero.

Veamos algunas:

1. Forjó su fortuna evadiendo la normativa ambiental, contaminando el Riachuelo y enfermando miles de pibes argentinos con la curtiembre SADESA en cuyo garage comenzó Mercado Libre. Nunca reparó el daño causado. Todo eso consta en la causa Mendoza.

2. Hace añares elude impuestos con un régimen de promoción del software que según la AFIP en el año 2016 ¡gobierno de Macri! representaba un perjuicio al Estado Nacional de u$s31,6 millones, es decir 22.120 millones de pesos de hoy, es decir que como mínimo se birló 154.840 millones de pesos en siete años... los nenes de oro son siempre los más planeros. Pero si en 2016 la AFIP dictaminó que había evasión de Mercado Libre... ¿qué pasó? Pues que unos pocos días después, echaron al jefe de la AFIP y el ministro de Producción, (Francisco) Cabrera, dictaminó contra el dictamen del fisco y asunto concluido. Desde entonces Galperin es un macrista acérrimo.

3.- Mercado Libre tiene su gigantesco centro logístico en tierras públicas del Estado Nacional, más precisamente en el Mercado Central. Son 73.000 metros cuadrados. Podría haberlo hecho en cualquier parte, pero ¡recórcholis! lo hizo en tierras públicas. Planero y Okupa.

4. Su empresa financiera no se encuadra en la ley de entidades financieras cuando opera exactamente como una financiera. Esto no quiere decir que la ley de entidades financieras sea buena, es una ley de la dictadura que hay que cambiar urgente. Pero que no venga a lloriquear con las regulaciones porque no las cumple. Esta desregulación solo para él le permite evadir la normativa laboral y las normas contra el lavado de activos.

5. El tipo vive en Uruguay donde funciona la interoperabilidad de los QR, pero sus lobbistas logran mágicamente prórrogas sistemáticas de esa regulación en Argentina (que si tenés Modo y querés comprar en un negocio que usa Mercado Pago, puedas pagar con tu aplicación).

6.- ¿Dónde se venden los celulares robados? Mercado Libre es demasiado libre. El problema no son las regulaciones, ni el Estado, ni la Justicia Social; el problema es que el Estado no haga cumplir sus regulaciones y que la Justicia Social no sea una realidad efectiva para media argentina.

Las deficiencias del Estado Social de Derecho no le dan la razón a los que quieren imponer una Dictadura de Mercado, pero son un fuerte llamado de atención a los que defendemos los derechos humanos y sociales: si sólo son efectivos para algunos, corren riesgo para todos.

Mercado Libre: qué dijo Galperín sobre el caso YPF

"¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que solo mediante fallos de jueces en EE.UU. podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables?", publicó Galperin en su cuenta de X (Twitter).

Los comentarios, a favor y en contra del empresario, no demoraron en llegar. Sin embargo, hubo uno que captó su atención que respondía a la cantidad de escuelas que podrían crearse: "Es un número menor al que pagaríamos con los impuestos que vos evadís".

"A ver tontín, yo no evado nada, en ningún lado. Si sos Peroncho y celebrás 'combatir al capital', después cuando el capital se va, no lloriqueés porque 'se la fugaron' o porque "no pagan impuestos'", remarcó Galperin.

De esta forma, el CEO de Mercado Libre dio a entender que la causa por la que se radicó fuera en Uruguay, al igual que otros grandes empresarios y emprendedores argentinos, tras la victoria del Frente de Todos en 2019 fue por el escaso apoyo del partido gobernante al sector.

"Festejen que ganaron y se fue el capital, ¿no? ¿O sos esquizofrénico?", remató Galperin, quien fue celebrado por sus seguidores por "haber domado" al twittero.