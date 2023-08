La experiencia de Marcos Galperin como fiscal de mesa: cuándo fue y qué ocurrió

Marcos Galperin, creador del unicornio Mercado Libre, fue el protagonista de una de las imágenes más viralizadas de los comicios de 2019, donde Alberto Fernández derrotó a Mauricio Macri.

En aquella elección, el empresario ocupó el lugar de fiscal de mesa en una escuela de Merlo, zona oeste del conurbano bonaerense, y compartió su experiencia en su perfil de la ex Twitter (actualmente X).

Y en pocos minutos, la publicación de Galperin se transformó en tendencia y cosechó miles de interacciones y menciones.

Pero la postal de Galperin no fue la única de un empresario reconocido como fiscal de mesa: el empresario Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automóviles, también fiscalizó en una escuela de La Matanza.

Desde la asunción de este Gobierno, el empresario aprovecha diversas situaciones cotidianas para "pegarle un palito" a la clase política.

En aparición en X en junio pasado, el empresario comentó: "Hasta en San Francisco llega un momento en el cual los ciudadanos se cansan del relato progre y quieren ver resultados".

El fundador de Mercado Libre tuitó un artículo titulado "La historia de cómo mi ciudad se vino abajo (y cómo podría estar empezando a recuperarse)".

Respecto a esto, Galperin expresó: "En los últimos meses, (en San Francisco) votaron echar a los encargados de la educación que cerraron las escuelas públicas durante la pandemia y al procurador garantista".

El tuit del fundador de Mercado Libre acumuló muchísimas interacciones en cuestión de minutos, e incluso hubo respuestas de varios usuarios quienes lo perfilaron como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2023. "Yo lo voto", decían varios tuits, con fotos del empresario radicado en Uruguay.

Hasta en San Francisco llega un momento en el cual los ciudadanos se cansan del relato progre y quieren ver resultados "the story of how my city fell apart—and how it just might be starting to pull itself back together." https://t.co/EdNsz1WjgH — Marcos Galperin (@marcos_galperin) June 8, 2022