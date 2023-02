Año nuevo, trabajo nuevo: 8 claves para armar un CV atractivo y conseguir trabajo

A la hora de conseguir trabajo un nuevo trabajo, tener un un buen currículum es un factor muy importante. ¿Cómo se hace un buen currículum?

A la hora del brindis, uno de los deseos suele estar relacionado al mundo laboral: conseguir empleo, cambiar por uno mejor pago o tener una oportunidad en un nuevo rubro se transforman en objetivos para el nuevo año. Para poder destacar entre todos aquellos que se proponen un cambio laboral, es necesario tener un currículum vitae (CV) que llame la atención de los empleadores.

El CV, tanto digital como formato papel, sigue siendo la herramienta por excelencia para presentarse a un nuevo empleo. No es sólo cuestión de contenido, sino que también la forma es importante ya que desde el diseño, el orden y la tipografía se dice "algo" de quienes somos.

Con el paso del tiempo, la manera en la que se realiza un CV se modificó, por lo que estar a la par con las nuevas actualizaciones es clave. Una plantilla simple, con información concisa, entendible y sin errores es fundamental para abordar los retos laborales del 2023 de una forma estratégica.

Como armar un buen CV: tips a tener en cuenta

Un estudio realizado por la empresa Zety durante el 2022, reveló que el 63% de los reclutadores elige currículums que están adaptados al puesto de trabajo específicamente, siendo este unos de los aspectos más importantes al momento de realizar búsquedas de empleo.

"No decimos que se arme un CV distinto para cada búsqueda, pero sí es importante tener más de uno según el tipo de aplicación, haciendo más hincapié en algunas cosas que otras según convenga." indicó Andres Kloster, CEO y Cofounder de Agencia Eleven.

Asimismo, el especialista añadió que "algo fundamental a considerar es que si no cumples completamente con los requisitos de una búsqueda puedes aplicar igual. La descripción del puesto es un ideal, generalmente no se consigue un perfil que cumpla el 100%, y a veces un gran 70% compensa el 30% ‘que falta’."

A la hora de conseguir un nuevo trabajo, tener un buen CV es un punto clave

Elementos claves a tener en cuenta en un CV

-Longitud: lo recomendable es que el CV sea de una página, máximo dos en puntuales excepciones. En una búsqueda hay cientos de postulantes y por lo tanto no hay tiempo para grandes muros de texto, la información debe ser justa, clara y concisa.

-Diseño: aunque quizás esto no aplica en todos los casos, buscar una plantilla común, minimalista y sin tipografías extrañas, facilita la lectura y hace el texto mucho más entendible.

-Foto: si bien lo ideal es no incluir foto, lamentablemente hay empresas que esperan que los CV la tengan. En caso de incluirla se recomienda que no sea foto carnet, recortada, con fondo oscuro y pixelada. Por el contrario, es vital mirar a la cámara y transmitir tranquilidad y normalidad, que la foto sea cómo te presentarías a la entrevista.

-Información de contacto: se debe incluir únicamente teléfono, LinkedIn y mail. No se debe agregar estado civil, dirección exacta (barrio/localidad, si se desea), fecha de nacimiento, ni DNI.

-Introducción o perfil profesional: acá se puede agregar un breve texto con el background, cuáles son las aspiraciones y habilidades. Es importante que sea coherente con el puesto al que se aplica, es decir, si se aplica a una PYME no puede decir "busco sumarme a una empresa de gran renombre y trayectoria internacional." Se debe considerar en este caso tener más de un CV.

-Habilidades: evitar en esta sección utilizar gráficas, estrellas o barras de progreso, por el contrario debe haber un listado de habilidades que tengan que ver con la posición a la que se aplica, tanto soft como hard skills. Los errores más comunes en la sección de habilidades es colocar: "Computación" o '"nformática", incluir aplicaciones como "Zoom", conocimiento de "Windows" y sumar habilidades "principiantes" o "iniciales".

Hay algunos elementos importantes a tener en cuenta a la hora de armar un CV

-Experiencia laboral: en este aspecto la lista debe ser de la más reciente a la más antigua. Debe incluir posición, empresa, mes de inicio y mes de finalización (o "actualmente" si es el caso). El resumen de cada posición es crucial, se debe explicar asertiva y detalladamente las responsabilidades del cargo, funciones, resultados y personas a cargo.

Te puede interesar Gracias a nuevas tendencias, gigante del turismo proyecta recaudar más de u$s1.100 millones en 2023

-Educación: igualmente de la más reciente a la más antigua, en caso de tener un promedio universitario alto se puede colocar sino no. Asimismo, no es una obligación agregar el secundario y no es necesario colocar la primaria o jardín. Mientras tanto, sí es vital agregar becas, premios, olimpíadas y participaciones relevantes. En cuanto a los cursos, agregar solo aquellos que tengan que ver con la posición y que sumen valor.