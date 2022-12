Entrevista con Neil Papworth: el hombre que envió el primer SMS de la historia

Papworth conversó en exclusiva con iProUP al cumplirse los 30 años del envío del primer mensaje de texto de la humanidad que cambió la historia

Neil Papwort es la primera persona, en el mundo, que pensó y realizó el envío del primer mensaje de texto.

Según un último estudio de Infobip, empresa de comunicaciones omnicanal, por el 30 º aniversario del envío del primer SMS, el 35.2% de los argentinos envía más de 50 mensajes de texto al día y el 47.8% recibe más de 50 mensajes de texto al día.

A nivel histórico, el primer mensaje de texto lo envió Papworth, un ingeniero británico de Sema Group Telecom, al director de Vodafone, Richard Jarvis, en 1992.

El texto de "Feliz Navidad" fue enviado desde una computadora al teléfono celular de Jarvis.

En estos 30 años las comunicaciones evolucionaron de manera vertiginosa producto de los avances tecnológicos.

Estadísticas de las SMS

¿Cómo fue el comienzo del envió del primer mensaje de texto?

Era el 3 de diciembre de 1992. Vodafone quería enviar un SMS a uno de sus directivos en una fiesta de Navidad.

Me senté en una de sus salas de equipos listo para escribir el mensaje en una computadora, ya que en ese entonces los mensajes solo podían recibirse por teléfono, no enviarse.

Entonces, cuando llegó el momento adecuado, escribí su número de teléfono móvil y el mensaje "Feliz Navidad" en la computadora, presioné enter y se hizo historia.

¿Se basó en algún documento procedimiento?

Bueno, había documentos estándar escritos por el comité GSM que usamos para diseñar/codificar nuestro sistema de SMS que instalamos en la red móvil de Vodafone.

Esto describía cómo funcionaba el sistema, cómo se empaquetaban los datos enviados entre sistemas y todas las interconexiones entre cada parte de la red GSM.

En última instancia, esto permitió a operadores como Vodafone obtener todas las diferentes partes de la red GSM de cualquier compañía que quisieran, ¡y todos podrían comunicarse entre sí!

El primer mensaje fue un saludo Navideño

¿Cómo fue ese momento del envió?

Me senté en una habitación, que hoy en día se parecería a un centro de datos, con muchos racks de equipos, mucho aire acondicionado y viento.

Me senté en una mesa rodeada de gente en traje. Me indicaron cuándo enviar el mensaje, y después de enviarlo me hicieron la seña de pulgar arriba para saber que había funcionado.

¡Me sentí bastante aliviado! Estaba seguro de que iba a funcionar, pero hasta que funcionó, todavía estaba un poco nervioso.

¡Solo para demostrar que lo que mi empresa Sema Group había escrito estaba funcionando bien! Después de eso, se sintió como cualquier otro día en la oficina.