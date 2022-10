LinkedIn utilizó a usuarios para un experimento sin avisarles por 5 años: este es el resultado

Los resultados de la investigación podrían mejorar la movilidad laboral de los usuarios de LinkedIn, pero cuestionan el uso de sus datos

Durante 5 años, entre 2015 y 2019, más de 20 millones de usuarios de LinkedIn fueron objeto de un experimento sin su consentimiento. La plataforma de contactos laborales realizó el estudio en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford y la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard.

El trabajo se centró en probar una teoría de las ciencias sociales llamada "La paradoja de los lazos débiles". Dicha teoría explica que existen "lazos fuertes" (amigos y colegas cercanos), y "lazos débiles" (conocidos o contactos no tan próximos).

Partiendo de esto, los investigadores analizaron "la influencia de las asociaciones débiles" en la transmisión de información para encontrar oportunidades laborales en redes sociales.

Linkedin: cómo fue el experimento

Según detalla el estudio, publicado en la revista Science, LinkedIn realizó "múltiples experimentos aleatorios a gran escala" en usuarios de todo el mundo. La práctica, conocida como prueba A/B, consistió en presentarle a los sujetos elegidos distintas recomendaciones basadas en el algoritmo "Personas que quizás conozcas".

Las sugerencias de contactos incluían a personas cercanas y no tan cercanas, como amigos de amigos o profesionales del mismo campo, pero totalmente desconocidos.

Después, analizaron los 2 mil millones de nuevas conexiones, así como los trabajos que surgieron de éstas, y los resultados son muy reveladores.

Linkedin realizó un experimento a sus usuarios sin avisarles previamente

Las conclusiones muestran que los "lazos débiles" tuvieron más impacto en la movilidad laboral que los "lazos fuertes". Es decir, que hay más posibilidades de conseguir un nuevo empleo a través de un conocido o contacto lejano, que mediante personas cercanas.

"Los conocidos son fuentes más valiosas de oportunidades laborales", expresó Sinan Aral, autor principal del estudio y profesor del MIT.

Cuestionan el uso de datos en el experimento de LinkedIn

Tanto los investigadores como la plataforma sostienen que el estudio ayudará a mejorar la movilidad laboral de los usuarios. Aral argumentó que LinkedIn solo está tratando de encontrar un algoritmo más eficaz para sus usuarios.

"Los hallazgos nos ayudan a comprender cómo los algoritmos de la plataforma afectan las oportunidades y los resultados de empleo, y ayudan a LinkedIn a diseñar su plataforma para ayudar de manera más efectiva a sus miembros a encontrar trabajo y lograr la movilidad social y económica", señaló el investigador.

Sin embargo, los usuarios se mostraron preocupados porque no se les informó del experimento y por la falta de transparencia de la empresa, ya que sus datos fueron usados sin su consentimiento, reportó el medio The New York Times. Otra de las quejas que realizaron las personas fue que perdieron oportunidades debido a que la prueba solo benefició a algunos.

Por su parte, Aral expresó, "los investigadores no recibieron datos privados o de identificación personal durante el estudio. La plataforma solo puso a disposición datos agregados con fines de replicación" para tener "mayores garantías de privacidad".

Los usuarios de Linkedin cuestionaron el uso sus datos en el experimento

En un comunicado, Linkedin destacó que durante el estudio había "actuado de manera consistente con el acuerdo de usuario, la política de privacidad y la configuración de miembros de la compañía".

Para finalizaron, argumentaron que en sus términos se especifica que la empresa se reserva el derecho de utilizar los datos personales de sus usuarios con fines de investigación.