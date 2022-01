¿O Ponzi mais grande do mundo?: así es cómo un mozo ganó millones mediante estafas de Bitcoin en Brasil

Prometen ganancias reveladoras a cambio de un monto mínimo de inversión pero todas se desarman antes de ver rendimiento alguno. Como fue en esta ocasión

Por curiosidad o querer hacer una diferencia económica, los esquemas Ponzi seducen a los usuarios con retornos de inversión mayor que el promedio y en menos tiempo.

La particularidad que tiene este tipo de engaños es que los primeros que llegan son "los mayores beneficiados". Y de ahí se va transformando en una especie de pirámide de ganancias en la que a mayor número de recomendados, mayores los beneficios para los usurpadores.

En este último tiempo se término se hizo popular por la metodología llevada a cabo por el holding Generación Zoe, con su propia "criptomoneda" Zoe Cash. Pero los Ponzi no son algo nuevo.

Hace varios días, se conoció que un exmozo brasileño se hizo multimillonario, luego de llevar a cabo uno de los fraudes piramidales más grandes en la historia de su país. Glaidson Acácio dos Santos se volvió viral tras levantar una compañía de inversión en criptomonedas llamada G.A.S. Consulting & Technology.

Crecen las estafas piramidales o "esquemas Ponzi" en el mundo de las criptomonedas

Como operaba este Ponzi

La policía descubrió la estafa que propiciaba dicha persona de 38 años, y halló que su grupo efectuó transacciones totales por un valor de al menos u$s7.000 millones desde 2015 hasta mediados de 2021 como parte de una estrategia de captación en la que se emplearon bitcoins, que prometían a los nuevos inversores un 10% de rendimiento mensual.

Dos Santos fue detenido en una cárcel de Río de Janeiro a la espera de un juicio por cargos que incluyen extorsión, delitos financieros, e incluso atentar contra la vida de dos competidores comerciales. Por esto último, se la abrió una causa aparte en la que sigue siendo investigado.

Glaidson Acácio dos Santos, un exmozo que llevó adelante una de las estafas piramidales con criptomonedas más grandes de la historia de Brasil

El estafador aseguró en repetidas ocasiones ser inocente, según detalló el medio La Voz del Interior. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por periodistas de The Associated Press.

Aún así, Dos Santos representa un héroe convencional para sus seguidores. Muchos lo ven como un hombre modesto de raza negra cuyo negocio poco ortodoxo de criptoactivos los hizo ricos al aprovechar un sistema financiero que consideran está manipulado por las élites más adineradas.

El ex mozo comenzó a operar con Bitcoin de manera individual en 2014, luego de dejar su trabajo como mesero. Un año después, entusiasmado por un mercado todavía en auge, reclutó a personas de la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde se formó anteriormente como predicador, prometiendo bonos de referencia a quienes trajeran nuevos reclutas, de acuerdo a las autoridades.

Seguidores de Glaidson Acácio dos Santos piden su liberación

La presunta estafa funcionaba de la siguiente manera:

Los clientes depositaban su dinero en cuentas bancarias administradas por socios gerentes. Luego, el dinero se transfería a dos Santos o a su esposa venezolana, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa Estos, con esos montos, se lo embolsaban, compraban criptomonedas, así como activos financieros tradicionales, o les pagaban a otros miembros del esquema.

A los clientes se les prometió un retorno mensual de hasta el 10% sobre sus inversiones en contratos de 12 a 48 meses. También, se les aseguró un negocio libre de riesgos para que estos recuperen toda su inversión inicial al final del contrato.

La Policía brasileña aún está tratando de descubrir el verdadero tamaño del fraude llevado adelante por Dos Santos. Los fiscales identificaron al menos 27.000 víctimas en 13 estados brasileños y hasta otros siete países, incluidos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Portugal.

Expertos del país regional estima que incluso la cifra real probablemente sea mucho mayor, como Luciano Regis, abogado que representa a decenas de víctimas en este casp.

"Es difícil tener una conversación con alguien en Cabo Frio que no conozca a alguien que invirtió'', afirmó Regis.

Glaidson Acácio dos Santos, junto a su esposa venezolana, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa

Las estafas más conocidas

Desde la página de Ualá advierten cuatro trampas para no caer en un telar de la abundancia y de cualquier esquema piramidal:

El esquema piramidal no es un sistema sostenible porque la plata solo se puede recuperar si cada persona convoca a nuevos conocidos a participar. Si no se suman nuevas personas, no es posible devolver la plata.

No suele haber comprobantes de la plata que cada participante aporta. Estas estructuras tampoco cuentan con ningún tipo de respaldo ni control legal por parte de ninguna entidad que garantice que efectivamente las personas reciban su plata de vuelta.

No hay información clara y precisa sobre el funcionamiento ni los riesgos que generan para las personas que aportan.

Tarde o temprano, siempre llega un momento en que es imposible que se sume más gente al sistema y los últimos que entraron no pueden recuperar la plata que aportaron.

Una de las estafas más recordadas fue la de BitConnect, una plataforma de préstamos que permitía intercambiar bitcoin por el token bitconnectcoin. Por prestar sus bitcoins, los tenedores supuestamente obtenían un interés diario del 1%.

En noviembre del 2017, recibió un reclamo del Reino Unido para demostrar su legitimidad y al año siguiente fue considerada como un esquema Ponzi por la Junta de Valores del Estado de Texas, que citaba fallas en las ganancias de usuarios y declaraciones engañosas. Cerró ese mismo año, provocando una caída del bitconnect coin del 92% y pérdidas por u$s3.500 millones.

No fue un caso aislado. En abril de 2018 apareció PlusToken, una criptomoneda creada en China. Ofrecía una billetera que permitía obtener bitcoins y ethers, y prometía ganancias de hasta el 30% al recomendar otros usuarios que se la descargaran.

En marzo de 2019, los usuarios reportaron problemas con el retiro de fondos y seis meses más tarde, los fundadores de PlusToken fueron arrestados. Según el gobierno chino, la estafa superó los u$s5.700 millones.

Por eso, para estar prevenidos Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, firma local de tecnología financiera, comenta que antes de invertir, se tiene que investigar.

La forma "tradicional" de un esquema Ponzi.

"Hay algunas plataformas que no tienen un White paper y si lo tienen son dos líneas. Siempre hay que saber de qué grupo de programadores se trata, la trayectoria. Si no se puede encontrar ningún tipo de esta información, ahí tenemos una señal de alerta", resalta.

Además, Limia advierte que en las scam se suelen pedir las llaves privadas. "Por ningún motivo se le debe compartir a nadie. Por ejemplo, Ganancias Deportivas ya tiene la fama de hecha (de scam)".

Por eso es importante seguir a la gente de la comunidad. "Sobretodo, en la Argentina que tenemos una comunidad muy activa de pioneros en criptomonedas. En cualquier comunidad seria se desaconseja 100 por 100 ciento porque se sabe que son un fuente de estafa. Te ofrecen rendimientos astronómicos, ridículos", explica.

Limia menciona a Ganancias deportivas, que involucra a usuarios de la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza y se estima que serían 40.000 los damnificados locales. Si bien la firma es de origen español, prometía ganancias mensuales que oscilaban entre el 20% y 240% anual.

Y se sospecha que se trataría de una estafa piramidal, en donde los participantes pueden recibir beneficios económicos si trae a un referido.