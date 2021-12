Estos serán los dispositivos en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2022

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. La plataforma es un nexo utilizado por millones de personas para comunicarse a diario con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.

Pero la app propiedad de Meta (ex Facebook) no está sola. Forma parte de un segmento donde Telegram y Signal, por citar dos ejemplos, también se encuentran en ascenso.

Por este motivo, WhatsApp necesita renovarse constantemente, lo que obliga a sus especialistas a trabajar arduamente para desarrollar nuevas funciones o adaptar aquellas que están presentes en la competencia para su ecosistema.

Y estos avances obligan a la app a elevar el mínimo de los requisitos demandados a los dispositivos móviles para funcionar correctamente.

Así, año a año, teléfonos inteligentes de diferentes compañías van quedando obsoletos.

La app será compatible con Android OS 4.1 y versiones posteriores. Mientras que en Apple será en iOS 10 y versiones posteriores..

Apple iPhone SE (16GB)

Apple iPhone SE (32GB)

Apple iPhone SE (64GB)

Apple iPhone 6S (128GB)

Apple iPhone 6S (16GB)

Apple iPhone 6S (32GB)

Apple iPhone 6S (64GB)

Apple iPhone 6S Plus (128GB)

Apple iPhone 6S Plus (16GB)

Apple iPhone 6S Plus (32GB)

Apple iPhone 6S Plus (64GB)

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956

UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

G Optimus F3Q

Quienes tengan uno de los teléfonos de la extensa lista y quieran continuar utilizando WhatsApp, deberán cambiar el dispositivo o actualizar el sistema operativo de manera inmediata.

Tal y como ha explicado el CEO de Whatsapp, Will Cathcart, a través de su cuenta de Twitter, los pagos se realizan con la cartera digital de Meta, con una stablecoin cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. La plataforma de pagos digitales que utiliza se llama Novi, una herramienta que se lanzó a mediados de octubre en Estados Unidos y Guatemala.

"El proyecto ha nacido tras detectar un nicho de negocio que se escapaba de sus manos: muchas personas coordinan el envío de dinero a familia y amigos a través de esta aplicación de mensajería, pero el proceso se lleva a cabo en plataformas externas. Ahora Novi les ayudará a hacerlo de forma segura, instantánea y sin cargos", ha señalado Cathcart.

New in the US: use your @Novi digital wallet to send and receive money right within a @WhatsApp chat. People use WA to coordinate sending money to loved ones, and now Novi will help them do that securely, instantly and with no fees. https://t.co/4wG4t8zwKh — Will Cathcart (@wcathcart) December 8, 2021