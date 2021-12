Argentina Game Show 2021, la expo gamer más esperada del año: dónde es y como anotarse

Arrancó la séptima edición de la Argentina Game Show Flow 2021, la fiesta gamer más esperada que vuelve de forma presencial a Costa Salguero

Comenzó la séptima edición de Argentina Game Show Flow 2021, la expo gamer más convocante del país, que se realizará de forma presencial el 10, 11 y 12 de diciembre en el predio de Costa Salguero y que promete ser una verdadera celebración.

Los interesados en asistir al evento pueden descargar la app de Argentina Game Show Flow, desde las tiendas de aplicaciones Google Play Store o ingresando desde app.argentinagameshow.com desde cualquier dispositivo, y participar de los desafíos para desbloquear los 12 rewards y obtener su entrada sin cargo.

Este año, Flow continúa reforzando su apuesta en los eSports, esta vez como naming y main sponsor del evento, y también transmitiendo contenidos exclusivos las tres jornadas en vivo por el canal Flow Gaming, en el 601 de Flow.

Argentina Game Show 2021, la expo gamer más convocante del país, se realizará de forma presencial el 10, 11 y 12 de diciembre en Costa Salguero

Tres jornadas de lujo

Los concursos son parte del ADN de AGS Flow y este año no será la excepción. La expo viene cargada de contenidos, entretenimiento, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo los Esports. Además, habrá distintas arenas en las que se disputarán torneos y competencias con pro players de primer nivel.

Los juegos presentes serán Valorant, Fortnite, CS:GO, League of Legends, FIFA, F12021, NBA 2K, iRacing, Age Of Empires, Gran Turismo, Rocket League, PUBG, Mortal Kombat 11, Just Dance y como novedades para la edición de este año aparecen el popular Axie Infinity y el novedoso CriptoCountry, el primer juego inmobiliario 3D con bases en los tokens digitales.

Todos son parte de la agenda que se disfrutará en Buenos Aires durante los tres días más entretenidos del año.

Las jornadas estarán repletos de talentos e influencers entre los que se destacan las cosplayers de México Nadya Sonika y Shirahime, Carlyn Romero, Coscu junto a su Army, Frankkaster, Markito Navaja, Zeko, ZZK, Goncho, El dengue, Julieta Allegretti, Valentina Kryp, La Jefatura, Magui Sunshine y muchos más.

Contará además con shows de música increíbles a cargo de LuckRa, Agosnisi, Manzana, Little Cake, Estani, Oscu, y grandes DJ´s del momento.

También, habrá entrevistas para unirse al G4 Team, comunidad gamer que se encuentra incorporando a nuevos jugadores para los equipos de juegos, entre los que se encuentra el propio CriptoCountry.

Y como novedad para este año, también estarán presentes las organizaciones de eSports más importantes de nuestro país con booth propio para que estés más cerca de ellos.

Además, el viernes 10 de diciembre se realizará la final presencial del torneo Flow Xpress Cup, el torneo organizado para equipos amateurs que, además de otorgar un importante premio, permite a quienes participan sumar experiencia en competencias con la aspiración de convertirse en profesionales de los eSports. Así empezó la expo gamer más esperada:

Marcas de renombre en el mundo gaming dicen presente en el evento

Entre otros auspiciantes del evento, también aparecen NVIDIA, la empresa de electrónica que ofrece a los asistentes participar de las partidas de Fortnite y Rocket League en la Arena Compra Gamer powered by GeForce, donde se podrá disfrutar de la tecnología NVIDIA Reflex en los juegos.

Mientras que otro de los stands presentará "NVIDIA Experience Room" que contará con PCs y Notebooks corriendo las últimas tecnologías de la empresa, como por ejemplo la flamante tarjeta GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition, una de las más poderosas del mercado.

También dirá presente en el mismo, otra reconocida marca de componentes de computadora: AMD. Los fanáticos del Gaming podrán vivir una experiencia 4D conduciendo un auto de carreras Fórmula 1 a través de un simulador y en una PC configurada con componentes de la compañía.

Asimismo, podrán probar las innovadoras notebooks con Procesadores AMD de la Serie 5000 con testing de juegos actuales de Ubisoft como el FARCRY 6 y Riders Republic, uno de los más exitosos en lo referido a deportes extremos virtuales.

FARCRY 6, uno de los videojuegos estrella que dirá presente en el Argentina Game Show

También la marca dispondrá de una arena para desarrollar competencias de eSports y en donde tendrá lugar la final de la Región Sur de AMD Red League, la cual tuvo comienzo de manera virtual en noviembre pasado.

Otro de los pesos pesados que aparecerá en el evento es el unicornio nacional Ualá, el cuál viene creciendo el rubro de los deportes electrónicos luego de convirtertirse en el main sponsor de New Pampas, equipo fundado y liderado por el extenista Guillermo Coria, que dió lugar al equipo de esports "Ualá Pampas" y crear en mayo de este año su academia de gaming "Ualá Gaming Academy", de la que ya participaron más de 8.000 personas.

Ualá se metió de lleno en el mundo de los esports con su nuevo equipo profesional Ualá New Pampas y su academia gaming Ualá Gaming Academy

Ahora, la fintech se presenta en el AGS con su propio espacio de juegos, en el que las personas podrán participar por importantes premios y beneficios como promociones en plataformas líderes como Steam y la posibilidad de acceder a la PlayStation 5 en hasta 24 cuotas fijas.

Según la compañía, 1 de cada 5 de sus usuarios consume en gaming, y se encuentran en un rango etario de 13 a 25 años, por lo que Ualá buscara asentarse en la indutria a través de este evento.

Vivir de ser gamer

La pandemia potenció a muchas industrias: el ecommerce disfruta de su momento de apogeo, las fintech potencian su capilaridad entre los sectores sociales históricamente excluidos del sistema y, en términos generales, las empresas -sin importar rubro o locación- abrazan la digitalización no solo como alternativa para sobrevivir, sino como trampolín para potenciar sus negocios.

Entre las "grandes ganadoras" del ciclo pandémico 2020-2021 también se encuentra un sector que, a pasos silenciosos, logró establecerse como una de las opciones de entretenimiento más populares. Se trata del gaming y, más específicamente, los deportes electrónicos o eSports.

La rama competitiva de los videojuegos se desarrolla de forma intensa a nivel global y promete ser una de las más rentables en los próximos años. Solo en 2020, los ingresos anuales a nivel mundial treparon por encima de los u$s1.000 millones y se espera que la industria supere los u$s1.600 millones en los próximos tres años.

Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, Call of Duty y FIFA figuran entre los más populares, pero la realidad es que existe tanta competencia como videojuegos.

"Los esports se instalaron con fuerza en el mercado. Es deporte y entretenimiento con nuevo público, lo que produce una apertura y oportunidad de negocios muy grande", comenta a iProUP Daniel Morales, eSports Sales Account Manager de Riot Games, la empresa detrás del popular League of Legends.

Si bien detrás de la pantalla se ven equipos profesionales, a sus entrenadores y otros roles que resultan similares a los de los deportes tradicionales, la realidad es que esta industria está empezando a generar todo tipo de oportunidades para diversas ramas laborales y, al mismo tiempo, capacitaciones para quienes ya se quieran subir a una ola que parece imparable.