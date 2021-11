No va más: el mítico estadio de los Lakers y los Clippers adopta el nombre de una plataforma cripto

En una apuesta ambiciosa Crypto.com pagará u$s700 millones en 20 años para rebautizar el edificio, según trascendió por The Associated Press

El Staples Center cambiará de nombre. A partir del Día de Navidad, pasará a llamarse Crypto.com Arena. El estadio del centro de Los Ángeles donde los Lakers y los Clippers de la NBA, los Kings de la NHL y los Sparks de la WNBA, juegan como locales, cambiará de nombre tras 22 años en funcionamiento, anunció el propietario del recinto, AEG, el martes en la noche.

Crypto.com pagará u$s700 millones en 20 años para rebautizar el edificio, dijo a The Associated Press una persona conocedora de la situación que habló bajo condición de anonimato porque las partes no habían anunciado aún los términos del que se cree será el acuerdo de este tipo más caro en la historia del deporte.

Un estadio con mucha historia

La cancha, con capacidad para 20.000 espectadores, se llama Staples Center desde su inauguración en 1999 y los derechos sobre el nombre estaban en posesión de la empresa estadounidense de material de oficina bajo un contrato de 20 años. Estrenará el nuevo cuando los Lakers reciban a los Nets de Brooklyn en el juego de la NBA por el día de Navidad.

Crypto.com es una plataforma de criptomonedas y cambio de divisas con sede en Singapur. Fundada en 2016, Crypto.com realizó una fuerte inversión en el panorama deportivo global en el último año. La compañía cerró vistosos acuerdos de patrocinio con la Fórmula Uno, la UFC, la Serie A italiana, el Paris St-Germain y los Canadiens de Montreal de la NHL, además de estar presente en la camiseta de los 76ers de Filadelfia.

AEG, el conglomerado deportivo y de entretenimiento que tiene una participación mayoritaria en los Kings y estaba presenten en el accionariado de los Lakers hasta el verano pasado, levantó un estadio que enseguida se convirtió en una conocida sede para eventos importantes en la segunda área metropolitana más grande de Estados Unidos.

Además de los partidos de los equipos que juegan allí como locales, la arena ha albergado 19 ceremonias de los Premios Grammy, tres Juegos de las Estrellas de la NBA y dos de la NHL, además de incontables conciertos y actuaciones de alto perfil e importantes actos públicos como los funerales por Michael Jackson, Nipsey Hussle y Kobe Bryant.

Esports y premios en cripto

FlowFiReLEAGUE, una de las ligas de eSports importantes de la región, llegó a una alianza estratégica con SeSocio -la plataforma de finanzas personales que busca revolucionar la forma en la que nuestros usuarios manejan su dinero- y entre ambas empresas pagarán parte de los premios del flamante torneo de CSGO con criptomonedas.

La competencia, que ya comenzó, tendrá sus finales en formato presencial entre el 15 y 21 de noviembre próximos, pero, a partir del anuncio, se afianza como la liga de CSGO más importante de la región. ¿Por qué? Gracias al acuerdo exclusivo con SeSocio, los 12 equipos que llegaron a las instancias finales cobrarán hasta un 25% de sus premios en stablecoins.

En una charla exclusiva con iProUP, Gonzalo Aguilar, marketing leader de SeSocio, detalla que "consensuamos utilizar una stablecoin ya que es un primer paso para que los ganadores tengan un primer acercamiento a los premios en criptos sin tener que pensar en la posible volatilidad de cotizaciones, sabiendo que el valor se va a mantener estable".

"Este es otro paso adelante para nuestro objetivo de acercar las criptomonedas a todo el mundo y que a través de acciones como esta y la educación financiera como pilar fundamental la población pueda empoderarse financieramente", agrega.

En 2020, la FlowFiReLEAGUE irrumpió en la escena de los eSports de la región. Como parte del ecosistema que construyó en los últimos años FiReSPORTS y que contiene otras ligas -que incorporan desde los fighting games hasta el Farming Simulator-, la FiRe se afianzó en poco tiempo como una de las ligas de CSGO más importantes.

Hubo dos factores que fueron claves para que llegue a ese lugar. Por un lado el premio económico de relevancia que se posicionó como el mayor prize pool de la historia del continente. En segundo lugar, fue el formato que le permitió a los equipos llegar a competir por el acceso directo a la BLAST Premier, una vez que superaran los clasificatorios y avanzaran a la liga LATIN POWER.

" @laFiReLEAGUE y SeSocio pagarán premios en cryptomonedas. El torneo tendrá sus finales presenciales del 15 al 21 de noviembre. Los 12 equipos que llegaron a la final podrán cobrar hasta un 25% de sus premios en stablecoins." en @A24COM ???? ????https://t.co/QiCura0Seg — SeSocio (@sesociocom) November 12, 2021

Gracias a esta oportunidad, Isurus y 9z -ya en dos oportunidades- tuvieron la chance de medirse contra algunas de las mejores escuadras del mundo. En el caso de 9z, además, pudo quedarse con una victoria ya histórica contra Vitality, en ese momento rankeado como el octavo mejor equipo del mundo.

Ahora los equipos que participaron en los clasificatorios se preparan para encontrarse cara a cara en el Gaming Center ubicado de Palermo, Buenos Aires, en lo que van a ser las finales presenciales, donde los mejores representantes de cada regional van a buscar quedarse con el primer lugar y el premio mayor.

Después de más de un año donde los equipos estuvieron obligados a competir sin poder estar en los mismos espacios y los cruces se replegaron a un formato online, el Gaming Center de FiReSPORTS ubicado en el barrio porteño de Palermo va a darle la bienvenida a los 12 clasificados de los QualiFiRe de Cono Sur, Andino, Norteamérica, Brasil e Iberia. Los últimos dos se sumaron en esta última parte del año como una de las novedades que incorporó la FiRe.

En esta nueva edición, la FlowFiReLEAGUE dio un nuevo paso y anunció que el premio va a pagarse con criptomonedas, una novedad para la escena de los eSports en general, que ve como se amplía cada vez más la participación de actores interesados en una industria que no deja de crecer.

Y, especialmente en nuestra región, da pasos cada vez más firmes para asentarse en el plano internacional, ya sea por la llegada de los equipos a torneos de reconocimiento mundial o el traslado de las organizaciones a regiones centrales.

De esta forma, ya está todo definido para que la final presencial de la FlowFiReLEAGUE sea una oportunidad inmejorable para los equipos que lograron clasificar. Después de casi dos años de distanciamiento, van a confluir todos en el Gaming Center para dejar todo y coronarse como el gran ganador de la liga.