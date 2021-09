Otro equipo argentino se suma al boom de los NFT: cómo comprar sus cartas especiales

El mundo de los token no fungibles (NFT) tiene un nuevo integrante: Vélez anunció la llegada de sus cartas de jugadores limitadas, emitidas por la compañía especializada Sorare, y correspondientes a la actual temporada.

Así, el club vinculado históricamente con el barrio porteño de Liniers, se suma a este universo digital –basado en tecnología blockchain- del que ya forman parte River y Boca, junto con más de cien instituciones de las principales ligas del planeta.

Desde las redes sociales de la compañía, que cuenta con patrocinadores de lujo como Piqué y Griezmann, se le dio la bienvenida al "Fortín" –el séptimo equipo de nuestro país en integrar este apasionante mundo- y se invitó a los usuarios a explorar sus nuevas cartas.

⚪️???? Welcome @Velez ⚪???? Our 7th @LigaAFA club has just joined and unlocked the amazing world of #NFT magic on #Sorare. ????⚽️The cards have just landed. ???? Time to get scouting: https://t.co/N8zUYv2I17 pic.twitter.com/BoIeFBUL9L — Sorare (@SorareHQ) September 2, 2021