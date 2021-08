Escuela de influencers: mirá estos consejos para tener éxito y ganar plata en las redes sociales

Transformarse en una estrella en las redes sociales es posible si se pone en práctica una serie de pasos para producir contenido de calidad

Con el auge de las diferentes redes sociales, las personas que se destacaron en ellas gracias a los diferentes tipos de contenidos aportados se transformaron en auténticas celebridades, conocidas como "Influencers".

Estas cuentas poseen miles o millones de seguidores, quienes no se pierden sus diferentes publicaciones en las plataformas.

Los influencers son considerados como líderes de opinión, gracia a que poseen una gran credibilidad sobre un tema en particular, en los cuales son considerados por sus followers como especialistas.

Y en los últimos años, gracias al marketing digital, estas celebridades de las redes sociales también se convirtieron en promotores de una marca, lo que les posibilitó generar una fuente de ingresos al promover -de diferentes maneras- determinados producto o servicio.

Cómo transformarse en influencer

Existen diferentes estrategias para ganar seguidores en las redes sociales y así alcanzar ese codiciado estatus.

Desde Tiendanube elaboraron una guía de seis pasos claves para concretar el objetivo.

Especializate en un tema: ser experto en un tema permitirá ser un referente para determinado nicho.

Sumar contenidos en fotos y videos: comunicarse con la audiencia a través de contenido visual hará más atractivos los posteos.

Ser constante y relevante: es crucial ofrecer un producto que tenga algún tipo de autenticidad para marcar la diferencia con otros influencers que hablen sobre lo mismo.

Sé honesto con tus seguidores para alcanzar la credibilidad y de esta maneta construir una excelente reputación.

Interactuar con el público ayudará a estar cerca de la comunidad.

Utilizar hashtags relevantes sirve para marcar el contenido y que, tanto las plataformas como los usuarios, identifiquen rápidamente de qué se trata.

"influencers": cómo es el negocio, cuánto ganan por posteo y por qué son tan buscados

Federico Spitznagel, director ejecutivo de la agencia Feedback, comenta a iProUP que el negocio de los influencers, lejos de estancarse, crece año a año, tanto en Argentina como en el mundo.

"Según Influencer Marketing Hub, en 2020 la inversión global en marketing de influencers se ubicó en niveles cercanos a los 10.000 millones de dólares, 50% más que el año previo", expresa.

Por otro lado, agrega que Argentina se ubica dentro de los cinco países del mundo con mayor uso de redes sociales, tanto en cuanto a penetración como a frecuencia. Esto se convierte en interés para las marcas, que están todo el tiempo en búsqueda de los "referentes" del momento.

Facundo Tula, fundador de Diacrítica Consultore, comenta que si la cuenta tiene más de 10.000 seguidores, entra en juego la cantidad, la relevancia de esa persona y la conexión con su audiencia.

"Puede variar desde $15.000 o $20.000 de inicio hasta literalmente lo que uno pueda imaginar: $60.000 por una story, $500.000 por un post y alguna story, e incluso muchísimo más", detalla.

En este sentido, el experto asegura que un influencer con menos de 10.000 seguidores lleva la publicidad al canje: la marca le da los productos a cambio de posteos. Es decir, no hay dinero de por medio". Sin embargo, Tula afirma que no hay valores "estandarizados" para todos por igual. Esto depende del acuerdo, de la negociación, si hay una agencia en el medio o no.