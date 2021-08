Exfuncionario kirchnerista arremete contra el modelo de negocio de Mercado Libre: ¿qué dijo?

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner, advirtió que la plataforma e-commerce de Marcos Galperin es "destructora de empleo"

Guillermo Moreno, reconocida personalidad política, volvió a colocarse en el centro de la escena gracias a un video que se está viralizando y en el que lanza fuertes críticas contra el esquema de funcionamiento de Mercado Libre.

De acuerdo al ex secretario de Comercio de la presidencia de Cristina Kirchner, la plataforma de comercio electrónico perjudica a los pequeños comerciantes y "destruye más empleo del que crea".

El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, arremetió contra el negocio de Mercado Libre, liderado por Marcos Galperín

"Se está quedando con el negocio de los mayoristas y de los minoristas", cuestionó. Y explicó que, según su visión, los compradores hoy "piden una mercadería por Mercado Libre cuando antes iban a la farmacia, o a la ferretería".

Mientras que agregó: "Ahora Mercado Libre se queda con el margen y se dio cuenta de que se puede importar porque él sabe cuál es el tornillo que más se vende y encima cuando entrás a la página el tornillo que trajo es el que primero está".

Moreno, que lleva adelante su campaña para las próximas elecciones en el marco de su propia agrupación política -Principios y Valores-, afirmó que dar vía libre al negocio de Marcos Galperin es "ir para atrás" hacia "una sociedad peor".

"La política tiene que volver a las cosas simples de la vida, si un negocio me destruye más empleo del que me genera tenemos un problema. Eso es ir para atrás, cada desocupado es una sociedad peor. No es la modernidad", sostuvo.

Además, Moreno comparó la empresa e-commerce con Uber, en cuanto a los datos que manejan y su capacidad de desempeñar presión sobre otros competidores del mercado: "Hay que regularizar las plataformas para que generen trabajo no para que lo destruyan. En eso entra Uber, que es perfectamente regulable; todo se puede regular. Tenemos que ordenar ese tema".

Moreno calificó al modelo de Mercado Libre como "destructor de empleos"

En campaña

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno competirá en la provincia de Buenos Aires como precandidato a diputado nacional con su partido Principios y valores, y acaba de lanzar un spot que se volvió viral. Al ritmo de una cumbia en su honor, el precandidato saluda y abraza personas, algunas de las cuales le piden autofotos, junto a su esposa, Marta Cascales.

El exfuncionario de los primeros gobiernos kirchneristas estará acompañado en la boleta por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal.