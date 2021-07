Un día como hoy IBM desembolsó u$s1.200 millones en un software muy utilizado

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 28 de julio de 2009, IBM compró SPSS. Esto ocurre meses después de ver frustrado su intento de comprar Sun Microsystems ante Oracle. El costo de SPSS fue de u$s1.200 millones.

SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado.

Una de las cualidades de mayor importancia de SPSS es su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los análisis.

Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también se ha referido como "Statistical Product and Service Solutions".

Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada.

SPSS fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinion Research Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc.

Originalmente el programa fue creado para grandes computadores. En 1970 se publica el primer manual de usuario del SPSS por Nie y Hall. Este manual populariza el programa entre las instituciones de educación superior en Estados Unidos. En 1984 sale la primera versión para computadores personales.

Desde la versión 14, pero más específicamente desde la versión 15, se ha implantado la posibilidad de hacer uso de las librerías de objetos del SPSS desde diversos lenguajes de programación. Aunque principalmente se ha implementado para Python, también existe la posibilidad de trabajar desde Visual Basic, C++ y otros lenguajes.

Además...

El 28 de julio de 1995, se estrenó la película de suspenso informático "La red" (The net).

La película fue protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Irwin Winkler. Allí, Angela Bennett (Sandra Bullock) es una analista informática especializada en detectar virus informáticos y anomalías en los sistemas.

En su vida diaria Bennett se siente cómoda estando alejada del contacto con otras personas, excepto con su madre (Diane Baker).

Los problemas inician cuando esta descubre un programa de Internet que permite al usuario acceder a bases de datos secretas y desde ese momento la vida de Bennett comienza a correr peligro.

Bennett será perseguida por Jack Devlin (Jeremy Northam), un hombre sin escrúpulos que tiene orden directa de acabar con ella lo más rápido posible, antes de que ésta desvele toda la trama de corrupción y conspiración en la que se encuentra envuelta.