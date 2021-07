Mercado Libre cierra una alianza con Apple para vender sus productos

El auge de la compra online implicó grandes incorporaciones para Mercado Libre, sitio eCommerce líder en Latinoamérica. No obstante, en el mundo de la tecnología no se queda atrás, ya que desde la empresa acaban de anunciar una nueva tienda para la venta de productos Apple, que ya está disponible.

"Estamos muy contentos de ofrecer los productos Apple en Mercado Libre, sabemos que es una tremenda noticia para los fanáticos de la tecnología. Queremos hacer de esta tienda virtual una de las más completas del país. Nuestros usuarios podrán adquirir más de 180 tipos de productos y accesorios Apple con todos los beneficios que brinda nuestro sitio, como despachos en tiempos récord y la posibilidad de pagar con todo medio de pago, utilizando cuotas", aseguró el director de Mercado Libre en Chile, Alan Meyer.

Los productos estarán almacenados en centros logísticos propios de Mercado Libre

Entregas rápidas

Para el funcionamiento de esta tienda oficial, que será operada por revendedores autorizados, los productos estarán almacenados en centros logísticos propios de Mercado Libre, lo que les permite asegurar una entrega entre 24 a 48 horas. Esta incorporación se suma a las más de 600 tiendas oficiales con las que actualmente cuenta esta plataforma, que ha vivido crecimientos acelerados desde el inicio de la crisis sanitaria en el país. Con esto, Mercado Libre asegura tener actualmente la más completa oferta del mercado, completando el surtido de tecnología:

"El contexto ha permitido una penetración altísima del comercio electrónico y no sorprende que las marcas estén explorando nuevas alternativas. Con la venta de los productos Apple venimos a completar nuestro surtido en tecnología. Es una categoría que ha tenido crecimientos espectaculares durante la pandemia y creemos que esa preferencia se va a mantener durante todo el 2021. Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros usuarios la más completa y variada oferta en el sitio, de la mano de grandes marcas, empresas, pymes y emprendedores", concluye Meyer.

Sobre MercadoTrack

Es un escenario que le sucedió a muchos: esperar época de descuentos para descubrir que los precios no bajaron o, incluso, aumentaron. Esa premisa es la que tuvo en mente Guillermo Maiolo a la hora de crear MercadoTrack, un servicio independiente de trackeo de precios de publicaciones y productos en MercadoLibre.

La plataforma rastrea los artículos principales (alrededor de las primeras diez o quince páginas de cada una de las categorías) y recolecta la información de las publicaciones. En base a esos datos, cada dos horas se actualizan los precios y la información de las publicaciones.

La propuesta comenzó a gestarse en el 2017, mientras Maiolo buscaba comprarse un televisor. "Decidí esperar a que llegara el Hot Sale y mientras tanto me iba guardando los artículos en un spreadsheet para verlos de forma clara. Lo primero que noté cuando llegó el Hot Sale fue que no sólo los precios no habían bajado sino que hasta habían aumentado, lo cual me pareció shockeante", recuerda el emprendedor en diálogo con iProUP.

"Soy programador, entonces tengo la tendencia de automatizar cosas como puedo y en donde puedo. Por lo que decidí hacer una extensión de Google Chrome para guardar esa información, que funcionaba a nivel local", detalla.

Maiolo publicó la extensión en Reddit y llegó a unas 3.000 personas. Ese fue el puntapié para determinar que había que hacer algo más.

Pero Maiolo sabía que debía solucionar el detalle de que la extensión funcionaba a nivel local en cada computadora: "La página viene a solucionar esto: ahora la base de datos es pública y todos tenemos acceso a los mismos datos", explica.

La recepción de la gente "es muy buena, básicamente porque la información debería ser pública, esa es la mejor forma de ser transparente y de generar confianza en los usuarios y en los clientes finales". "Muchos suelen tomar ventaja con impunidad porque no hay ninguna herramienta que los controle", sentencia el joven de 28 años.

"Generalmente las visitas son breves, son personas que miran el historial de un producto y se van, pero también están los que usan la plataforma cómo herramienta de búsqueda. Hoy tenemos más de mil vistas por día y unos 150 usuarios registrados que pueden agregar favoritos dentro de la plataforma", explica.