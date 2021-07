¿Cuánto invierte Netflix en sus producciones?: sorprendete con las cifras de algunas series

Si alguna vez te preguntaste cuánto salen las mega-producciones que ves por esta plataforma de streaming de video, ahora vas a tener la respuesta

Narcos (2015)

Narcos es una serie de Netflix que nos cuenta la historia del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, y es interpretado por el actor Wagner Moura. Consta de tres temporadas y tal fue su éxito que incluso se lanzó la serie de "Narcos: México". Es una serie impecable no solo en cuestión de guion y actuaciones, también la ambientación, diseño de vestuario y escenografías las cuales están situadas durante la época de los 70 hasta los noventa y es por eso mismo que el presupuesto destinado era tan grande, con un valor total de 25 millones de dólares, es decir, 2.5 millones por episodio.

Orange is The New Black (2013)

Esta serie es especial por ser una de las primeras historias originales que creó Netflix. Cuenta con siete temporadas y 91 capítulos y nos cuenta la historia de un grupo de carcelarias y sus vivencias en prisión.

La famosa serie ganó gran popularidad dentro de la plataforma y cada temporada tuvo un costo de 4 millones de dólares por episodio. Sin embargo, el precio lo vale pues ha sido multipremiada en diversos festivales de cine y televisión.

House of Cards

La controversial serie House of Cards es una de las joyas de Netflix, y cuenta con una de las figuras más conocidad de Hollywood y que posteriormente se vio envuelto en una serie de escándalos, Kevin Spacey. La serie tuvo un costo de 4,5 millones de dólares por episodio y ha obtenido 33 nominaciones a los premios Emmy.

Bridgerton (2020)

Bridgerton es uno de los nuevos lanzamientos de Netflix que inmediatamente cobró interés dentro de los usuarios, se lanzó en el 2020 y se ubica en Inglaterra durante el siglo XIX, es una serie llena de romance y su presupuesto fue bastante alto por ser de época. ¡No debe ser barato conseguir esos vestuarios! El presupuesto por episodio fue de 7 millones de dólares.

The Defenders(2017)

Antes de la llegada de Disney Plus; Netflix se encargó de producir varias series de Marvel como Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones. Más tarde llegó el momento de juntar a los antihéroes en The Defenders, una miniserie de ocho episodios que tuvo un presupuesto de 8 millones por episodio, lo que tuvo un costo total de 64 millones de dólares.

Sense8′ (2015)

Sense8 es una serie llena de intriga y misterio en la que un grupo de ocho personas están conectadas mentalmente, una premisa interesante y que te atrapa desde el segundo uno. Es una creación de las directoras de Matrix, Lana y Lilly Wachowski. Tuvo dos temporadas y cada episodio costo de 9 millones de dólares.

Marco Polo (2014)

Marco Polo es una serie que nos cuenta un poco más sobre le histórico personaje del mismo nombre y aunque el proyecto parecía ambicioso pues tenía un costo de 10 millones de dólares por episodio, debido al vestuario de época, las escenografías impresionantes, utilería y la complejidad de recreación que necesitaba. Sin embargo, la serie fue cancelada después de dos temporadas por la falta de audiencia.

The Witcher (2019)

Otra producción que tuvo un costo de 10 millones por episodio fue The Witcher, protagonizada por el galán del momento Henry Cavill;y al poco tiempo se convirtió en una de las series más populares del momento. Es una adaptación del juego que lleva el mismo nombre.

El costo de su producción es tan elevado por el vestuario, maquillaje, utilería, así como los efectos especiales requeridos, todo eso ambientado durante la época medieval, ¡ah y sin contar a Cavill el cual no debe ser nada barato de contratar!

‘Get Down’ (2016)

La serie musical The Get Down es una de las más caras que se encuentran en la plataforma, con un presupuesto destinado a 11 millones de dólares por episodio. Su creador es el director de "The Great Gatsby", Baz Luhrmann y nos cuenta el surgimiento del hip hop y la cultura de la música disco en la ciudad de Nueva York durante los años setenta.

Y aunque la producción es excelente, además de que contó con estrellas como Christina Aguilera y Zayn, así como celebridades de la época que sumaban muchísimo a la narrativa, finalmente el costo tan elevado de producción causó su cancelación

Stranger Things (2016)

Stranger Things es sin duda, la serie más popular de Netflix, cuenta con miles de seguidores en todo el mundo y desde su lanzamiento en el 2016 fue un éxito. Una historia llena de misterio, humor y un toque de violencia. Y aunque el presupuesto aumenta dependiendo la temporada, se sabe que al menos en la primera temporada cada episodio tuvo un costo de seis millones de dólares y para su segunda temporada aumentó ochos millones de dólares por capítulo y para su tercer temproada cada episodio ascendió a los 12 millones. Sin duda, Netflix no duda en invertir en una de sus series favoritas.

The Crown (2016)

The Crown es una serie completa en todo sentido, sus actuaciones, importancia histórica, relevancia en la sociedad, vestuario, escenografías… Su trabajo impecable le ha valido el reconocimiento mundial y ser ganadora de varios premios BAFTA y Globos de Oro. su presupuesto no sólo depende de su producción tan compleja, si no también del sueldo de sus actores de la talla de Olivia Colman y Helena Bonham Carter, por lo que cada episodio tiene un costo de 13 millones de dólares.

