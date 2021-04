Una persona compró un NFT de un píxel por u$s1.4 millones: ¿por qué vale tanto?

Pak no solo ha vendido su píxel por más de medio millón de euros, ya que hace unas semanas le compraron un NFT de un píxel rojo por más de u$s7.000

Lo que podría haber sido una simple moda pasajera, no para de crecer y sentar bases. Los NFTs están en pleno auge en el mercado de las subastas, debido a que han llegado a alcanzar precios increíblemente elevados.

Hace poco, la famosa casa de subastas Sotheby’s vendió un NFT de un píxel por u$s1.36 millones. ‘The Pixel’ formó parte de una serie de obras digitales llamada ‘The Fungible Collection’ que consiguió ganar u$s16.8 millones en total.

Sin embargo, y aunque suene increíble, el dueño de la obra es el artista Pak y se ha convertido en uno de los íconos a seguir tras la revolución originada por estos archivos digitales. Por otro lado, su comprador, Eric Young, estaba emocionado con la adquisición

¿Realmente lo valen?

Desde hace tiempo existe un debate que rivaliza las respuestas sobre lo que es arte y lo que no. Las opiniones son totalmente personales, pero parece que queda claro que los NFTs forman parte del mundo artístico.

Asimismo, demostraron que el arte y la tecnología pueden ir unidos de la mano, ya que los artistas poseen una gran oportunidad para darse a conocer en el mercado.

Por otro lado, este auge de los tokens no fungibles demuestra que hay cierto interés por estas obras de arte digital, aunque no llegan a tener un formato físico. Por consiguiente, se genera la eterna polémica de lo que puede estar considerado arte.

Pero además, al ser obras no físicas, el píxel no se podrá tocar a no ser que el nuevo propietario se imprima una copia sabiendo que está bajo su pertenencia.

Otros artistas

La fotógrafa y artista visual mexicana de 21 años, Krishna VR, se convirtió en una de las artistas pioneras del criptoarte mexicano al poner en subasta su más reciente obra "Sinestesia", autorretrato animado que liberó de manera exclusiva en formato NFT (non fungible token o token no fungible).

"Sinestesia" es la primera obra de una serie de fotos oníricas que habla sobre cómo un creativo percibe los sentidos y los colores y los hace parte de sus creaciones.

La sinestesia es una mezcla de sentidos, y cuando se generan esas conexiones entre ideas y sentidos como creativos, es cuando tenemos una nueva idea por realizar, explicó la artista

Esta obra, de única edición, estará disponible en subasta dentro de Foundation, plataforma exclusiva para que creadores y artistas vendan y subasten sus obras NFT y criptoarte, convirtiendo a Krishna como una de las primeras fotógrafas mexicanas en tener sus obras para venta en la plataforma.

A principios de marzo, una obra de arte digital se vendió por casi 70 millones de dólares en Christie’s, en la primera venta de una importante casa de subastas de una obra que no existe en forma física y una muestra del auge que viven los NFT.

"Sinestesia" es la obra digital de esta artista mexicana seleccionado como primera incursión en los NFT

"Everydays: The First 5000 Days" es una obra digital del artista estadounidense Mike Winkelmann, conocido como Beeple. Se trata de un collage de 5,000 imágenes individuales que se realizaron a lo largo de más de 13 años.

La venta de la obra, por un récord de 69.3 millones de dólares, es la mayor en la historia para una obra totalmente digital y colocó a Beeple entre los tres artistas vivos con las obras más valiosas, dijo Christie’s en un tuit.