¡Increíble! Mirá lo que hace este mono gracias a Neuralink, la empresa de chips cerebrales de Elon Musk

Neuralink, la empresa del empresario sudafricano-estadounidense Elon Musk que investiga en chips neuronales, publicó un video donde un mono juega a un videojuego solo con su mente.

El mono que protagoniza el experimento fue sometido a un implante cerebral de un chip, que detectó qué regiones de su cerebro se activaban al jugar y posteriormente se le retiró el joystick para que siguiera jugando sin él. Musk se mostró entusiasmado y afirmó que esta tecnología podría ayudar a personas con parálisis o paraplejia, aunque los científicos son más escépticos.

El proyecto de Musk que pretende utilizar implantes neuronales para manejar dispositivos o dar más opciones a personas con parálisis, Neuralink, ha mostrado su último avance: un mono que es capaz de jugar a un videojuego de ping-pong controlándolo únicamente con la mente gracias a un implante neuronal, según la compañía.

El experimento, mostrado en vídeo por primera vez después de que Musk lo hubiera adelantado en una entrevista a través de la aplicación ClubHouse, presenta a Pager, un macaco de 9 años al que le implantaron el chip de Neuralink seis semanas antes de realizar el experimento.

Le enseñaron a jugar a algunos videojuegos sencillos con un joystick con un batido de plátano como premio, que chupa de una pajita metálica. Durante ese momento, el sistema de la compañía de Musk fue entendiendo cómo sus regiones cerebrales se activaban en función de los movimientos que tenía que hacer para el videojuego.

Una vez la empresa extrajo la información suficiente sobre cómo el cerebro del primate se activaba con el videojuego, experimentaron a retirar el joystick del ordenador. El vídeo muestra que el mono continúa jugando sin mando de control, y según Neuralink es porque lo está controlando con su mente gracias al implante neuronal.

La empresa de Musk asegura en su página web que a partir de este hallazgo se podría crear un dispositivo que permitiera traducir lo que una persona piensa para mover un cursor en un ordenador o un dispositivo móvil, de manera que esto le permitiera utilizar una PC, enviar mensajes de texto o navegar por Internet "simplemente pensando cómo quieren que se mueva el cursor".

No obstante, el vídeo no está acompañado de un documento científico que haya sido sometido a revisión por pares, como suele ser habitual en las investigaciones académicas para verificar un descubrimiento y que pueda ser validado por investigadores en cualquier parte del planeta.

Musk, entusiasmado, afirma que este hallazgo podría ayudar a personas con parálisis. El promotor de Neuralink y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, se ha mostrado entusiasmado con el descubrimiento. "¡Un mono está literalmente jugando a un videojuego por telepatía utilizando un chip cerebral!", manifestó con entusiasmo a través de su perfil en Twitter.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021