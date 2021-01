Una empresa norteamericana quiere realizar un documental sobre criptomonedas y blockchain en Argentina

La empresa estaría ofreciendo un sueldo en criptomonedas para aquellos que cumplan con los requisitos y quieran ser protagonistas del documental

Según reseñaron diversos medios de noticias, Bloqstudio, un estudio de arquitectura y diseño con sede en Brooklyn, se encuentra actualmente en la búsqueda de protagonistas para su proyección audiovisual. La empresa busca personas que quieran contar sus experiencias con el uso de activos digitales y/o su tecnología subyacente.

De hecho, de acuerdo con la información, la empresa está ofreciendo un sueldo en criptomonedas para aquellos que cumplan con los requisitos y quieran ser protagonistas del documental.

Puede ser que en breve puedas ver otro documental sobre criptomonedas y blockchain

"Ofrecemos una compensación en Bitcoin, Dai o cualquier otra criptomoneda de su elección" por sentarse frente a la cámara o por presentar alguna personalidad interesante para el documental. Aseguran ofrecer un atractivo salario mensual de u$s250 bajo modalidad freelancer.

Con el auge de Bitcoin, han surgido también muchos proyectos fílmicos que buscan retratar la cultura cripto así como brindar conocimientos en torno a esta tecnología. Un ejemplo de ello es el documental de Andreas Antonopoulos y Roger Ver, "Bitcoin: The end of money as we know it" (2015), que narra la historia del dinero y los patrones de innovación tecnológica que dieron paso al Bitcoin.

Sin duda, las películas son una forma lúdica y cercana de introducir a las personas al tema cripto. Cabe señalar, no obstante, que la iniciativa de Bloqstudio resulta curiosa. La empresa no parece haber dirigido ningún otro proyecto similar, en sus redes sociales no suman más de 100 seguidores y tampoco tienen publicaciones demasiado recientes, indicó DiarioBitcoin.