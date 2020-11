Un día como hoy Google completó la multimillonaria compra del sitio de videos más popular

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 13 de noviembre 2006 (hace 14 años) Google completó la adquisición de YouTube por un monto de u$s 1.650 millones.

Google no proporcionó cifras detalladas de los gastos de funcionamiento de YouTube y los ingresos de YouTube en 2007 se registraron como "no importante" en una presentación ante los reguladores.

En junio de 2008, un artículo de la revista Forbes proyectó los ingresos YouTube para 2008 en u$s200 millones, tomando nota de los avances en las ventas de publicidad.

Todo el proceso de adquisición comenzó el 09 de octubre de 2006. Fue la mayor adquisición de Google hasta el momento, y buscaba potenciar una de las plataformas publicitarias más importantes y con más futuro de la red, el vídeo.

Cabe destacar que YouTube nació un año antes, el 15 de febrero de 2005. Esta plataforma fue creada por los antiguos empleados de PayPal Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen. Su primer video clip es titulado "Me at the Zoo" que se subió el 23 de abril de 2005.

Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim son los tres fundadores de YouTube.

YouTube es en la actualidad el sitio web en su tipo más utilizado en internet.

A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material existe en abundancia, así como contenidos amateur como videoblogs.

Además...

El 13 de noviembre de 2006 (hace 14 años), se liberó la versión 2.0 "Barbara" de Linux Mint.

Esta versión de Mint se basa en Ubuntu 6.10, con sus repositorios de paquetes y que sirve como una base de código.

A partir de ahí , Linux Mint sigue su propio código base, la construcción de cada lanzamiento de su anterior pero continua utilizando los repositorios de paquetes de la última versión de Ubuntu. Por lo tanto la distribución nunca se bifurca.

Esto dio lugar a lo que la base entre Mint y Ubuntu por ser casi idénticos garantiza la plena compatibilidad entre las dos distribuciones .

Linux Mint se inició el 27 de agosto de 2006 con una versión beta de la versión 1.0 de nombre código "Ada" basada en Kubuntu.

Hay dos versiones de Linux Mint por año, generalmente programados un mes después de lanzamientos de Ubuntu .

En cada versión de Linux Mint aumenta el número de la versión en un dígito entero y su nombre código siempre es un nombre femenino, el cual se asigna según el orden del alfabeto.

Linux Mint no comunica las fechas de lanzamiento específicas, sino que las nuevas versiones se publican "cuando esté listas", lo que significa que pueden ser liberadas temprano, cuando la distribución se hizo antes de lo previsto o tarde cuando se encuentren errores críticos .

La versión actual de Linux Mint es Linux Mint 17 "Qiana", lanzada el 31 de mayo de 2014.

A partir de 2013 , la página de Linux Mint según DistroWatch.com es la página más consultada entre las páginas de distribución de Linux.