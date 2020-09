No lo dudan: este el "mejor libro de negocios" según Bill Gates y Warren Buffett

En el marco de la pandemia por el coronavirus, las métricas de uso de medios de Nielsen para el primer trimestre de 2020 encontraron que los consumidores estadounidenses ahora registran más de 12 horas de media cada día, un récord.

Ya sea cualquier tipo de medio como televisión, redes sociales, podcasts u otras aplicaciones, lo único que estos vehículos de contenido tienen en común es que cuentan historias.

Las historias capturan y mantienen la atención, y con la economía de la atención creciendo en tamaño, la narración es un vehículo de mensajería inteligente.

La inscripción en una botella cuenta una historia. Las imágenes de los folletos recibidos vía mail, cuentan una historia. Y así sigue la larga lista que cubre todos los rubros.

Las historias buscan aprovechar la curiosidad innata por el comportamiento humano. Entonces, cuando Bill Gates conoció a Warren Buffett por primera vez en 1991 y le preguntó cuál era su libro favorito, no debería sorprender que la recomendación de Buffett fuera una colección de historias.

"Te prestaré mi copia", dijo Buffett. En una publicación de blog escrita 20 años después, Gates bromeó diciendo que todavía tiene el libro en caso de que Buffett quiera pedírselo de regreso.

El libro que cautivó a dos titanes en el espacio empresarial por encima de todos los demás fue una colección de historias del colaborador neoyorquino John Brooks, titulada Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street.

Las historias que captan la atención

Business Adventures cuenta una docena de historias del comercio de mediados del siglo XX con un estilo prosaico e impulsado por los personajes; en realidad, es una colección de historias de números anteriores de The New Yorker.

Y si se analiza el contenido de gran éxito creado en las últimas décadas y centrado en los negocios, Succession, Mad Men y Shark Tank, etc, existe una pieza central común es la narración efectiva.

Esto se debe a que las historias provocan emociones y la investigación ha demostrado que la emoción incrusta los recuerdos más profundamente en las mentes. Si desea que su mensaje se mantenga, aproveche la psicología y provoque emociones de alguna manera.

Y es lógico que a Gates y Buffett les encante este libro: trata sobre negocios, pero contado a través de una historia. Como describe Gates en una publicación de blog, muchos de los detalles de los negocios han cambiado, pero los fundamentos no.

Aprender del pasado

Los conocimientos de Gates son interesantes teniendo en cuenta que uno de los cuentos de advertencia hace referencia a las ventajas y oportunidades encontradas, entre muchas otras empresas, Microsoft. Estas son algunas de las parábolas más populares de Business Adventures

El paso en falso de la innovación de Xerox, en el que la empresa financió ampliamente la investigación de Ethernet en la década de 1970, abrió la puerta para que otras empresas se adelantaran y aprovecharan la oportunidad.

El lanzamiento del Ford Edsel, un cuento con moraleja sobre la puntualidad de la investigación de los clientes, la importancia de la calidad del producto y los deseos cambiantes de los mercados.

El tráfico de información privilegiada, que comparte la historia de cómo las leyes de tráfico de información secreta se hicieron cumplir de manera más estricta luego de una denuncia de corrupción en 1959 en Texas Gulf Sulphur en medio de las explosivas ganancias de los inversores.

Agudizar la visión para los negocios no tiene por qué ser aburrido. Observar y entender lo que han encontrado las organizaciones del pasado, y a su vez leer las historias de la condición humana como un denominador común, e información que se pueden utilizar para lograr una ventaja competitiva propia.