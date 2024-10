Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estuvo a cargo de la apertura del Argentina Fintech Forum 2024, la sexta edición del evento organizado por la Cámara Argentina Fintech, que reúne a los principales actores del ecosistema y del sistema financiero.

Es la primera vez en la historia que un titular del organismo participa en este evento, que convoca a las principales fintech y a representantes de los bancos más importantes, en un 2024 marcado por un fuerte avance de la digitalización monetaria, de la mano de un crecimiento sostenido en los pagos con QR, especialmente tras la interoperabilidad, y un mayor uso de billeteras virtuales como MODO, Mercado Pago, Ualá y Naranja X, entre otras.

Durante su discurso en la Usina del Arte, Bausili destacó la importancia de las fintech como actores clave de la economía en medio de la implementación del programa económico del Gobierno Nacional, a casi 11 meses de la asunción de Javier Milei, cuyo ancla principal es el fiscal, siendo uno de los pilares el freno de la emisión monetaria y el lograr un equilibrio entre la oferta y demanda de pesos.

"Logramos frenar la velocidad con la que se estaba agrandando la bola, y con la desaceleración de la inflación y una tasa de interés real negativa, el stock comenzó a reducirse. Ahora debemos empezar a construir. Eso significa que todos tengamos expectativas positivas de cara al futuro. Con el tiempo, si la economía se recupera y la gente empieza a demandar más pesos, y la oferta se mantiene estable por el freno de la emisión, habrá un exceso de demanda de pesos y comenzará a surgir la demanda de créditos. Es ahí donde las fintech pueden ocupar un papel central en el crecimiento del crédito y la canalización del ahorro", agregó.

"No hay fin sin tech"

A su vez, resaltó que, en la actualidad, "no hay fin sin tech" y que "no existen bancos ni instituciones financieras que no tengan a la tecnología como uno de sus ejes". En cuanto al trabajo del Banco Central, resaltó que "el objetivo antes era ampliar el nivel de penetración financiera y ahora es generar bienestar financiero" y, en cuanto al mayor diálogo que han tenido desde el organismo con los actores del ecosistema, aseguró que "si no incorporamos la tecnología al mundo que debemos monitorear, estaremos supervisando un mundo más pequeño".

"En términos regulatorios, creemos que es mucho más saludable contar con un marco regulatorio estable y predecible, que no esté cambiando constantemente. Las reglas deben ser las mismas para todos y claramente transparentes. Si logramos construir eso, para las fintech será mucho más fácil desarrollar productos, atraer capital y contratar personal. Por eso, para nosotros es un tema central", subrayó.

En línea, aseveró que "para el BCRA, lo importante es transmitir principios y valores" sin necesidad de que eso implique generar marcos regulatorios, afirmando que "las fintech deben poder anticiparse".

La tensión entre los bancos y las fintech: "Queremos que las reglas sean justas"

También se refirió al clima de tensión que existe entre las entidades bancarias tradicionales y las fintech, que ha tenido diferentes episodios este año: desde la disputa por la interoperabilidad de pagos con QR y la agresiva estrategia de MODO para competir con Mercado Libre, hasta la reciente resolución de Emova, que otorgó a Mercado Pago la concesión de la adquirencia para la apertura del sistema SUBE en los subtes de Buenos Aires.

"Se le da una carga de tensión al supuesto conflicto entre fintech y bancos. Nosotros no lo vemos, pero existe. Nosotros vemos complementariedad. Estamos trabajando para liberar el terreno, para que no haya rivalidad entre bancos y fintech, y que las reglas sean justas, sin impedimentos. Lo natural es que un negocio financiero nazca como fintech, porque es más complicado hacerlo como banco, y luego evolucione. En algunos casos será banco, en otros no, según las responsabilidades. Lo vemos como parte del mismo ecosistema. Es como generar un conflicto entre efectivo y dinero digital: debe surgir de la demanda", dijo.2

Para finalizar, y de cara al corto y mediano plazo, sostuvo que el Gobierno Nacional "solo mira hacia atrás para tomar impulso, como dice Javier (Milei)", y afirmó que "la tecnología será central en el desarrollo financiero y económico argentino", resaltando la importancia de que las empresas "aprovechen esta gestión, que está abierto a escuchar".

"Existe otra batalla cultural que debemos librar: cómo una industria estaba más subordinada al regulador que utilizándolo como herramienta. El gobierno no debe decir qué hacer, sino lo contrario, y luego el regulador debe facilitar el avance. Es necesario dejar de lado la timidez, abrir puertas y proponer", concluyó.