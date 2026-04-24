A través de Deenex.Tech, los locales gastronómicos pueden recuperar un porcentaje importante de cada venta que pierden al operar con distintos marketplaces

Los negocios gastronómicos enfrentan cada vez más desafíos a la hora de ofrecer sus productos en formato take away: altas comisiones, menor rentabilidad y poca relación directa con sus clientes. Aunque las apps de delivery impulsan ventas, también limitan el acceso a datos clave y la posibilidad de fidelizar a su propia audiencia.

Ante este escenario nació Deenex.Tech, una startup creada por Joaquín Lombardi y Alan Tapia, dos emprendedores que vieron en esta problemática una oportunidad para que los comercios recuperen el control de su operación digital y construyan una relación directa con sus consumidores.

Deenex.Tech ofrece un servicio de fidelización junto con un canal de delivery sin las comisiones de los marketplaces y un sistema de gestión integral donde se conectan:

Pedidos

Clientes

Marketing

Datos

"En el mercado faltaba una solución tecnológica que integrara fidelización, delivery y comunicación directa con el cliente, permitiendo a los negocios operar de manera autónoma y fortalecer su rentabilidad", detalla Joaquin Lombardi

La plataforma ya opera en AMBA y Córdoba con distintos negocios gastronómicos de múltiples sucursales, entre ellos:

Restaurantes

Cadenas de fast food

Almacenes naturales

Sushi bars

bares de pastas

Espacios de eventos

"Una vez que el cliente se registra en el programa de fidelización, el backend analiza los datos de la audiencia y, a través de inteligencia artificial, le damos al negocio la posibilidad de hablar de forma directa con su base de clientes, segmentar audiencias y lanzar campañas hiperpersonalizadas de manera recurrente", agrega el fundador.

Ellos son Joaquín Lombardi y Alan Tapia, creadores de Deenex.Tech

Deenex.Tech, una infraestructura propia para locales gastronómicos

Entre sus principales clientes se encuentran cadenas gastronómicas con entre 5 y 100 locales que buscan profesionalizar su operación digital sin depender de terceros.

"Hoy trabajamos con marcas reconocidas como Coquitos, La Fábrica o Monti Bar de Pastas. El denominador común es que son negocios que entienden que el cliente debe ser propio y no de las apps de delivery, además de generar un canal rentable sin perder margen", profundiza Lombardi.

El ticket promedio ronda los $60.000 mensuales, lo que equivale a cerca de $2.000 por día. Se trata de una inversión accesible para negocios gastronómicos que buscan desarrollar su propio canal.

"Para un negocio gastronómico que pierde entre el 25% y el 30% de cada venta al operar con marketplaces, recuperar ese margen con una inversión así es prácticamente inmediato", reflexiona.

A través del uso de inteligencia artificial, logran generar una buena base de análisis de datos de los usuarios registrados, donde identifica patrones de consumo, segmenta clientes y sugiere acciones de marketing para aumentar la frecuencia y el ticket promedio.

Los emprendedores planean facturar u$s500.00 anuales: su plan para lograrlo

La plataforma se integra con los principales sistemas POS del mercado, como Maxirest, Fudo y Ayres IT, lo que permite a los negocios sumar funcionalidades sin modificar su operación diaria.

Con respecto a los pagos, la app trabaja con Mercado Pago y Modo como socio estratégico. "La integración es clave porque un negocio que ya opera con un POS desea sumar funcionalidades sin fricción", comentan los fundadores.

Además, la firma desarrolló un sistema que se conecta con distintos servicios de delivery, como:

Rappi Cargo

Cabify Logistics

Puni

Rapiboy

Así, los comercios pueden hacer envíos sin tener flota propia, ya que la plataforma elige automáticamente la mejor opción según disponibilidad y tiempos.

Para el desarrollo de la plataforma no necesitaron inversión externa. Sin embargo, utilizaron una estrategia distinta. "Antes de escribir una línea de código, salimos al mercado y cobramos más de u$s60 mil de clientes, con eso pudimos financiar el proyecto", indica el fundador del proyecto

Desde su lanzamiento en febrero de 2026, la compañía ya posee más de 300 negocios gastronómicos firmados, con una facturación aproximada de u$s150.000. "Para finales de 2026 proyectamos impactar en 2.000 negocios y alcanzar una facturación de u$s500.000 anuales", adelanta.

De cara a los próximos años, su objetivo es alcanzar nuevos mercados internacionales, tanto en Latinoamérica como en Europa. Joaquín fue becado en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, donde pudo generar vínculos con cadenas gastronómicas.

La apuesta de Deenex.Tech es consolidarse como una solución integral para que los negocios puedan vender más, fidelizar clientes y recuperar rentabilidad sin resignar el control de su operación.