La iniciativa busca incubar 20 proyectos liderados por mujeres, con formación, mentorías y un Demo Day final ante inversores y referentes del ecosistema

Fundación Global Shapers Buenos Aires lanzó un nuevo programa para impulsar startups tecnológicas lideradas por jóvenes mujeres en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La iniciativa tiene el objetivo de transformar conocimientos en ciencia y tecnología en proyectos con impacto social.

El programa, llamado STEMPRENEURS, está dirigido a mujeres de entre 18 y 30 años interesadas en disciplinas STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La propuesta apunta a fomentar el emprendedurismo en sectores clave para la innovación.

Durante cinco meses, las participantes trabajarán en equipos interdisciplinarios para desarrollar soluciones tecnológicas vinculadas a problemáticas concretas de sus comunidades.

La iniciativa comenzará el 9 de mayo con un evento de apertura y contará con un ciclo de 10 talleres virtuales enfocados en formación emprendedora.

Además, las participantes recibirán mentorías de especialistas del ecosistema tecnológico, que las acompañarán en el proceso de desarrollo de sus proyectos.

¿De qué se trata el nuevo programa para jóvenes emprendedoras?

A lo largo del programa, los equipos avanzarán en distintas etapas clave, como:

La validación del problema

El diseño de la propuesta de valor

La construcción de un modelo de negocio.

También trabajarán en la creación de un prototipo visual o MVP y en la elaboración de un pitch deck para presentar sus iniciativas de forma profesional.

El programa finalizará en septiembre con un Demo Day, donde los proyectos serán evaluados por un jurado especializado y actores del ecosistema emprendedor.

En esa instancia se seleccionarán las iniciativas más destacadas, que recibirán acompañamiento adicional y posibles premios para continuar su desarrollo.

La convocatoria es abierta y gratuita, con inscripciones disponibles hasta el 26 de abril a través de un formulario online. Los cupos son limitados y la selección se realizará en base a criterios como diversidad territorial, motivación y compromiso.

STEMPRENEURS surge como una evolución de STEM UP!, un programa previo que ya capacitó a más de 300 mujeres en habilidades de liderazgo, networking y mentorías personalizadas.

Global Shapers es una iniciativa juvenil del Foro Económico Mundial que cuenta con presencia en más de 150 países, y su hub en Buenos Aires reúne a jóvenes líderes comprometidos con el desarrollo social y ambiental.