En un contexto donde producir contenido cuesta u$s100.000, una startup apuesta por la IA para reducir costos, acelerar tiempos y escalar su modelo en LATAM

En un escenario donde la industria audiovisual atraviesa una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial y la necesidad de reducir costos de producción, comienzan a surgir nuevos jugadores que buscan redefinir cómo se crean y escalan contenidos.

Hoy, una producción audiovisual puede costar entre u$s10.000 y u$s50.000 para campañas digitales, mientras que piezas de mayor escala superan fácilmente los u$s100.000.

A este factor se le suma la pauta, que en marcas medianas puede escalar a decenas de miles de dólares mensuales.

En este contexto nació Purga, una startup que busca romper las barreras tradicionales del sector y construir modelos más eficientes, escalables y orientados al negocio mediante el uso de IA.

El proyecto argentino fue creado por Sebastián Aspani, Manuel Montes de Oca y Bautista Vidal, quienes se propusieron pasar de ideas condicionadas por los altos costos de producción a proyectos ejecutados sin esas limitaciones, apalancados en nuevas tecnologías.

"Durante años vimos cómo muchas buenas ideas quedaban en el camino por restricciones de producción. Purga viene a trabajar sobre ese problema y empujar esos límites", detalla Bautista Vidal.

Ellos son Sebastián Aspani, Manuel Montes de Oca y Bautista Vidal, creadores de Purga

Purga: un modelo rentable e innovador en el mercado audiovisual

Purga, que posee un modelo de trabajo flexible, ya colabora con agencias, productoras y marcas en proyectos para Argentina, México y combina procesos tradicionales con nuevas herramientas para potenciar la libertad creativa.

Los proyectos realizados le permitieron validar su propuesta en distintas verticales de la industria, como por ejemplo en:

TyC Sports

Mercado Libre

Takis

Takenos

Rexona

Rapiditas

Para el desarrollo de sus productos audiovisuales, Purga utiliza un amplio abanico de inteligencias generativas de imagen y video, entre las que se destacan:

Gemini

Midjourney

Kling

Seedance

Suno

Elevenlabs

Luma

Su primer hito fue la realización de un videoclip generado íntegramente con IA para la banda musical Bandalos Chinos, que funcionó como prueba de concepto y punto de partida para construir un estudio con foco en criterio creativo y calidad de ejecución.

Según detallaron sus fundadores, el diferencial no está solo en la tecnología, sino en la capacidad de integrar procesos tradicionales con nuevas herramientas, entendiendo qué necesita cada proyecto en función del canal, la audiencia y el objetivo.

"Trabajamos muy cerca de agencias, productoras y equipos locales, lo que nos permite afinar cada pieza sin perder coherencia", profundiza Sebastián Aspani, productor ejecutivo y cofundador.

Publicidades con IA y expansión a otros mercados: los próximos pasos para la startup argentina

De cara al futuro, Purga busca crecer en mercados clave de la región, como México y Brasil, y fortalecer su presencia más allá de lo digital, como festivales y eventos offline, y construir una marca con peso cultural, más allá de lo publicitario.

Además, los fundadores detallaron que a corto plazo planean el desarrollo de Purga Films, la unidad orientada a contenido original y ficción donde puedan explorar un lenguaje creativo con mayor libertad, como por ejemplo en:

Historias propias

Cortometrajes

Piezas narrativas

"Nuestro objetivo es consolidarnos como referentes en creatividad con inteligencia artificial en Latinoamérica. No sólo desde la ejecución, sino también desde la forma de pensar. Que piensen en Purga a la hora de una iniciativa con IA aplicada con criterio creativo", detalla Aspani.

En este contexto, la compañía proyecta una industria audiovisual cada vez más atravesada por la inteligencia artificial, aunque sin un reemplazo total de los procesos tradicionales.

Según indican, el verdadero cambio estará en la integración de tecnologías, con herramientas que ofrecerán mayor control, calidad y precisión, lo que ampliará las posibilidades narrativas y productivas.

"Las herramientas van a seguir evolucionando y eso va a permitir crear cosas que hoy todavía no son posibles. Pero el diferencial no va a estar solo en la tecnología, sino en la dirección, el criterio y la capacidad de tomar decisiones creativas", concluyen