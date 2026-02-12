A través de la app se pueden gestionar reservas, pagos de forma personalizada y adaptada a 70 idiomas diferentes según la necesidad del huésped

La digitalización del sector hotelero y el uso creciente de los canales de mensajería como principal contacto con los huéspedes redefinieron la forma en que los hoteles gestionan reservas, atención y ventas en tiempo real.

Gonzalo Rioja, Santiago Esmoris y Agustín Albiero vieron la oportunidad, a través de herramientas con inteligencia artificial (AI), de poder ayudar a hoteles de manera rápida, sin perder calidez humana ni ventas.

Lo que comenzó como una propuesta entre amigos, de ayudar a que los hoteles no pierdan ventas, se transformó en una compañía líder en la digitalización de la comunicación y las ventas hoteleras en Latinoamérica y Europa.

WeSpeak ofrece un sistema de ventas conversacional con IA que permite a los hoteles gestionar reservas, pagos y atención al huésped de forma automática y personalizada, adaptada a 70 idiomas diferentes, y directamente desde los canales donde los hoteles ya se comunican con sus potenciales huéspedes.

"Nuestro objetivo es que ningún hotel pierda una oportunidad de reserva por no poder responder a tiempo. Hoy la IA ayuda a la automatización y personalización de mensajes las 24 horas, con un trato cercano y humano", comenta Gonzalo Rioja, CEO y cofundador de WeSpeak.

Hoy en día, la plataforma ya trabaja con más de 500 hoteles de Latinoamérica que confían en sus servicios, incluyendo grandes cadenas como:

Howard Johnson

Wyndham

Holiday Inn

Radisson

Ellos son Gonzalo Rioja, Santiago Esmoris y Agustín Albiero, los fundadores del proyecto

Un servicio que potencia la venta hotelera

WeSpeak ofrece un modelo de suscripción que se cotiza según la cantidad de habitaciones de un hotel. El servicio incluye el sistema de ventas con IA de la plataforma, desde la integración con los canales del hotel, su monitoreo, mantenimiento y actualizaciones correspondientes.

Además, ofrece un CRM propio donde los hoteles pueden:

gestionar todos sus canales de comunicación

realizar campañas de ventas y marketing automatizadas

funnel de ventas inteligente

30 métricas diseñadas para ayudar a sus clientes a medir y optimizar su desempeño comercial

El ticket promedio que paga un hotel por usar la plataforma es de u$s247 por mes. "En 2025 WeSpeak generó más de u$s700.000 en ingresos y su sistema de ventas conversacionales gestionó más de 125.000 reservas", comenta Rioja.

Meses atrás, la firma lanzó WeSpeak Payments, un sistema de procesamiento de pagos integrado en los canales directos de los hoteles que permite cerrar reservas sin fricciones ni desvíos y con una experiencia de pago integrada.

Por otro lado, su principal diferencial se basa en la personalización de su servicio de acuerdo a la necesidad, los objetivos de negocio y los obstáculos de cada hotel. Según esto, entrenan su chatbot y lo ajustan en base a lo que el cliente necesita, como por ejemplo:

forma de comunicación

idioma en el que se debe comunicar

disponibilidad

precios y servicios

adaptación a valores y moneda según el país del huésped

"Esta adaptabilidad de nuestro sistema de ventas por WhatsApp con IA permite que podamos escalar de forma homogénea en cualquier mercado", agrega.

WeSpeak potencia la comunicación y las ventas de los hoteles de Latinoamérica

WeSpeak proyecta alcanzar los u$s2 millones de ingresos recurrentes

WeSpeak fue financiada por los propios fundadores y por sus primeros clientes, lo que implicó el desafío de crear un producto que generara valor real desde el primer momento.

"Durante el primer año, los fundadores trabajamos sin sueldo y vivimos de nuestros ahorros, esa fue nuestra verdadera inversión inicial. Esta etapa de autofinanciamiento fue clave para construir una empresa sólida y sostenible", profundiza.

El proyecto fue seleccionado para ingresar a Lanzadera, la aceleradora de startups española, y a Startup Chile, el programa latinoamericano de emprendimiento, con el objetivo de continuar con el crecimiento de la compañía.

De cara a 2026, WeSpeak continuará su plan de expansión global y busca perfeccionar aún más su sistema conversacional con nuevas capas de automatización y herramientas de ingresos para hoteles.

Por último, planea alcanzar los u$s2 millones de ingresos recurrentes anuales impulsados por otros factores como:

la expansión internacional

la incorporación de nuevas funcionalidades

el crecimiento sostenido de su cartera de hoteles en Latinoamérica y Europa

"Porque no se trata solo de responder mejor, sino de ayudar a los hoteles a tomar mejores decisiones comerciales, priorizar oportunidades, optimizar precios y maximizar cada conversación que reciben", concluye el fundador de WeSpeak