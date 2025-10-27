Chau a Tus Deudas interactúa con usuarios mororos a través de WhatsApp y los acompaña en situaciones de angustia o estrés frente a una deuda

En medio de una crisis económica prolongada y un sistema financiero poco empático, miles de argentinos se ven atrapados en un ciclo de deudas que no saben cómo resolver, enfrentando ansiedad, presión y la falta de herramientas para recuperar su estabilidad financiera.

En este contexto, Rodrigo De Britos y Rodolfo Maccioni decidieron ayudar a los usuarios morosos que no saben cómo avanzar con los procesos burocráticos, a través de una aplicación que combina inteligencia artificial, educación financiera y empatía.

"Alguna vez también tuvimos que enfrentar situaciones como tener una deuda impaga y lidiar con la presión excesiva de las empresas de cobranzas", comentan a iProUP los fundadores de la startup argentina.

Chau a Tus Deudas (CTD) es la primera plataforma integral de negociación de deudas con inteligencia emocional y financiera que ya cuenta con más de 250 clientes activos.

Desde su creación, la compañía gestionó más de 3.000 deudas impagas, principalmente de tarjetas de crédito y préstamos personales, ayudando a cientos de personas a recuperar el control de su economía.

"CTD no se parece a un estudio jurídico ni a una financiera. Su diferencial está en el corazón de su propuesta: educación financiera, negociación responsable y, sobre todo, un plan de ahorro que permita encarar las deudas con dinero en mano, algo clave para lograr descuentos reales", detalla De Britos.

Ellos son Rodrigo De Britos y Rodolfo Maccioni, creadores de Chau a Tus Deudas

Un chatbbot 24/7 disponible para el usuario

Chau a Tus Deudas funciona a través de un chatbot con inteligencia artificial, llamado MATE, que interactúa con los usuarios morosos y los acompaña en situaciones de angustia o estrés frente a una deuda.

La herramienta tiene un costo mensual de $4.900, un valor pensado para que cualquier persona pueda acceder al servicio. La startup argentina ofrece:

Un diagnóstico inicial automatizado gracias a MATE

Asesoramiento personalizado con un equipo humano

Un plan de ahorro realista

Y acompañamiento durante todo el proceso, hasta que la deuda se renegocia o se cancela con quita

"En un mismo contacto se ofrece un abogado que ayuda a responder a estudios de cobranza, un economista que colabora en ordenar las cuentas y un coach motivacional que ayuda a reducir el estrés que generan las deudas", agregó el fundador del proyecto

El chatbot también asiste a los usuarios en la organización de sus gastos cotidianos, para evitar que gasten más de lo que ingresa. "A largo plazo, logramos que las deudas dejen de ser un problema", revelan los emprendedores.

"La inteligencia artificial nos permite estar disponibles cuando nadie más lo está. Hay personas que nos escriben a las 3 a.m. porque no pueden dormir por la presión financiera. MATE no solo responde: escucha, calma, explica y guía", completan.

CTD se expande por el mercado Latinoamericano

Para la creación del proyecto, CTD contó con una inversión inicial de u$s50.000, monto que fue aumentando a medida que el negocio se consolidaba en Argentina.

MATE combina inteligencia artificial, educación financiera y empatía para ayudar a los usuarios que atraviesan deudas

"Más allá de la inversión, contábamos con algo más valioso que el capital: la experiencia real de haber estado del otro lado del mostrador. El resto fue trabajo, prueba y error, y una visión muy clara de a quién queríamos ayudar", reflexiona De Britos.

Su objetivo para los próximos años es afianzar su presencia en Argentina y expandirse hacia los mercados de Chile, Uruguay y México donde la morosidad también es un problema creciente. De esta manera, la compañía busca multiplicar su base actual de 350 usuarios y superar las 3.000 gestiones de deuda realizadas hasta el momento.

Según detallaron los fundadores, se encuentran en búsqueda de una ronda de financiación que le permita escalar en tecnología, fortalecer la IA y ampliar su equipo a través de aliados que compartan su misma misión y visión de la morosidad

"En un país donde tener deudas es más común que tener ahorros, Chau a Tus Deudas propone una nueva narrativa: la de las segundas oportunidades. Porque salir de las deudas es posible y sobre, todo porque no están solos", concluyeron los fundadores de Chau a tus Deudas