Mozart ya trabaja con bancos, financieras, aseguradoras y empresas retails. Ya se encuentra en 15 países de Latinoamérica y busca expandirse por Europa

En un ecosistema en el que la tecnología se volvió esencial para las empresas, surgió Mozart, una startup que ofrece una plataforma de inteligencia artificial diseñada para optimizar la gestión de tareas diarias de las compañías.

Se trata de un agente conversacional de voz capaz de realizar llamadas telefónicas y ejecutar distintas tareas sin intervención humana, logrando:

Mejorar la eficiencia

Impulsar las ventas de las compañías

Optimizar los servicios de soporte

Prevenir el fraude

El proyecto fue creado en 2024 por Christian Valdomirs, José Verde y Diego Sánchez, luego de la experiencia previa con Urubank, una fintech que durante la pandemia automatizó procesos comerciales de entidades financieras de Uruguay a través de un bot de WhatsApp.

Tras expandirse a 15 países, los fundadores decidieron cerrar ese modelo de negocio para enfocarse en una plataforma que pusiera la IA en el centro. Así nació Mozart, un motor conversacional propio que emula el trabajo de un agente humano.

"Nos dimos cuenta de que la verdadera revolución no era digitalizar productos financieros, sino digitalizar el trabajo mismo. Nuestra plataforma no-code con interfaz de voz empática le permite a las empresas gestionar todos sus contactos en un solo lugar", detalla a iProUP Christian Valdomirs, creador del proyecto.

Mozart cuenta con un motor de búsqueda propio, llamado Réquiem, que funciona como un modelo de lenguaje basado en voz capaz de entender el contexto, interpretar emociones y adaptar el tono y la cadencia en cada conversación.

A través de un voice agent, la IA puede realizar llamadas telefónicas y ejecutar distintas tareas

Mozart expande su tecnología de IA en Latinoamérica

Actualmente, Mozart opera en 14 países con más de 50 empresas de diferentes industrias y tamaño, entre los que se encuentran:

Bancos

Financieras

Aseguradoras

Empresas retail

Contact centers

"Si bien nuestro foco está sobre la vertical de cobranzas, entendemos que nuestra solución impacta en otras verticales de negocio y al emular el trabajo humano termina siendo un commodity con el que cualquier empresa puede contar", agregó el directivo.

Mozart utiliza inteligencia artificial avanzada que se preentrena con la data, las estrategias y utiliza lainfraestructura de cada cliente para ofrecer un servicio personalizado. La compañía ofrece servicios en 13 países de Latinoamérica, entre los que se destacan:

Argentina

Chile

Perú

Brasil

Columbia

Honduras

El Salvador

México

"En Mozart, creemos que el futuro del trabajo no será humano o artificial, sino híbrido. Por eso creamos agentes virtuales para que trabajen junto a las personas, no en su lugar", profundiza.

Según detallaron desde la firma, su principal diferencial radica en la transparencia y la confianza de sus operaciones, ya que todas las interacciones están auditadas y registradas en el sistema.

Así está conformado el equipo de Mozart

Mozart proyecta facturar más de u$s3 millones en 2026

Para la creación del proyecto, la fintech uruguaya contó con una inversión inicial de u$s5.000 y actualmente ya posee más de u$s2.000 invertidos en el producto.

"Seguimos invirtiendo mes a mes, ya que es un producto costoso que requiere una inteligencia artificial avanzada y gran capacidad en la nube de AWS", detallaron desde la compañía.

En su proceso de expansión regional, Mozart comenzó a fortalecer su presencia en Argentina, donde ya trabaja con marcas locales y se prepara para consolidar operaciones con la incorporación de un Country Manager que liderará el crecimiento en el país.

La compañía también centra su crecimiento en Brasil y México, con el objetivo de posicionar su producto a gran escala. Además, planea abrir nuevos mercados en el sur de África y ya comenzó su desembarco en Europa.

En cuanto a sus proyecciones financieras, la fintech espera cerrar 2026 con una facturación superior a los u$s3 millones.