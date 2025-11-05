El proyecto liderado por Carlos Montenegro ya cuenta con más de 162 usuarios que compraron tokens de sus 5 modelos de autos, con una rentabilidad del 10%.

Muchas empresas cripto sueñan con tokenizar distintos activos del mundo real, con el objetivo de crear negocios que generen una renta constante y mensual para aquellos usuarios que decidan adquirir un token.

En esta línea surgió Mercado Cripto, el primer proyecto, liderado por Carlos Montenegro, que tokeniza vehículos para alquilar en Argentina. La firma ya posee 162 usuario de:

Argentina

Brasil

Colombia

Venezuela

"Cuando un usuario decide comprar un token, lo que hace es adquirir el derecho a cobrar un porcentaje de la ganancia que genere determinado negocio de manera mensual, como en este caso el alquiler de autos", detalló Carlos Montenegro, en exclusiva con iProUP.

Para unirse al servicio, cada usuario debe vincular su identidad a una wallet Web3, a la cual Mercado Cripto no tiene acceso, ya que es privada. Dentro de la plataforma pueden conectar su dirección para tokenizar desde cualquiera de sus billeteras.

"Los usuarios con más experiencia en el mundo cripto pueden usar sus billeteras frías o calientes, como MetaMask o Trust Wallet. En cambio, quienes no tengan conocimientos técnicos pueden registrarse con su cuenta de correo electrónico y asociarse a la wallet que utilizamos nosotros, basada en la Red Polygon", agregó el fundador del proyecto.

¿Cómo funciona la tokenización de autos para alquiler?

En primer lugar, Mercado Cripto compra un auto para ponerlo en alquiler a una persona que quiera trabajar con el vehículo, por ejemplo, en una aplicación de viajes. A partir de las ganancias generadas, los usuarios reciben rendimientos proporcionales a la cantidad de tokens adquiridos.

Si bien los autos se utilizan en Argentina, los tokens pueden ser comprados en cualquier país de Latinoamérica

"Nuestros 5 modelos Callia son autos nuevos, con garantía. Les instalamos un equipo de GNC nuevo, lo que permite que el conductor no trabaje con nafta, que es más cara. Al finalizar la semana, el chofer nos abona el monto correspondiente según los días trabajados", explicó Montenegro

Las ganancias de cada auto son variables, ya que dependen de la cantidad de días en que los conductores los utilizan. A ellos se les cobra un alquiler diario de $42.000 y la diferencia constituye su ganancia.

La cantidad de tokens disponibles depende de cada auto. Por ejemplo, el modelo Callia 3 posee un valor total tokenizado de 25.000 USDT. Cada token equivale a 1 USDT y el rendimiento esperado para los usuarios es del 10% anual.

Una vez que el usuario obtiene sus ganancias, puede retirar sus USDT en cualquier wallet o exchange. En caso de que desee vender sus tokens, Mercado Cripto cobra una comisión del 1,5% por la operación y envía el equivalente en pesos o dólares a su cuenta bancaria.

"Como empresa, cobramos una comisión del 20% por la administración de cada auto tokenizado. Ese porcentaje puede variar según la cantidad de días que el vehículo se utilice cada mes y los eventuales arreglos que deban realizarse", agregó.

De tokenizar autos de alquiler a aviones comerciales

El objetivo de Mercado Cripto es expandir su modelo de negocios a otros activos del mundo real, más allá del alquiler de vehículos.

Él es Carlos Montenegro, creador de Mercado Cripto

"Nuestro objetivo es que este modelo pueda aplicarse a distintos activos del mundo real. Desde Mercado Cripto ya estamos trabajando para ser la primera firma en tokenizar aviones comerciales", reveló Montenegro en exclusiva a iProUP.

En la plataforma, cada auto cuenta con una ficha detallada que incluye sus características, el rendimiento estimado y un acta notarial firmada por un escribano público, donde se especifican las obligaciones de los usuarios, los riesgos y las responsabilidades de la empresa.

Si bien los proyectos actuales están centrados en autos que operan en Argentina, los tokens pueden ser adquiridos por inversores de toda Latinoamérica, lo que abre la puerta a un mercado regional cada vez más interesado en la economía digital y los activos tokenizados.

De cara al futuro, la compañía planea incorporar un CBU para que los usuarios puedan operar directamente desde la plataforma y, para 2026, convertirse en la primera firma en tokenizar un avión, con planes de expansión hacia otros países.