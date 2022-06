Nació como una app para bares, dieron vuelta el negocio y hoy buscan conquistar los pagos digitales

Parra comenzó su camino desarrollado QRs para restaurantes, pero debió cambiar por completo su enfoque para seguir adelante

Fueron muchos los negocios que debieron repensarse, transformarse y dar un vuelco completo por la pandemia.

Y así les pasó a Parra Payments. Esta startup nació en 2019 con la idea de agilizar el proceso de toma de pedidos dentro de un bar.

"Queríamos cambiar un poco la dinámica en la que pagabas enla caja, comprabas un trago e ibas a la barra y lo esperabas entregando el ticket que te habían dado. La idea era transformar ese flujo para que puedas comprar directamente desde una aplicación en el celular y puedas retirar con un código QR que te generaba la misma aplicación", cuenta a iProUP Augusto Hassel, uno de los socios de Parra Payments.

Y agrega: "Desarrollamos eso y justo llegó la pandemia y nos cambió por completo el esquema que teníamos en la cabeza porque ya no se podía ir a un bar".

La app nació como una solución para bares.

Sin embargo esto no los desalentó: "Cuando se empezó a normalizar la situación vimos que parte de lo que habíamos desarrollado muchas partes del desarrollo servían e hicimos una reformulación completa. El QR servía, pero no ya dentro de una aplicación sino dentro de una web. Ahí llegamos justo a tiempo cuando empezaron a salir otras aplicaciones que estaban generando códigos QR para que vayas a una mesa y leas el menú".

Junto a Jonathan Rivas, su socio, inversor y amigo de Estados Unidos, el emprendedor oriundo de Misiones no solo adoptó esta nueva solución gastronómica, sino que empezó a trabajar en la parte financiera de los locales.

"Jonny venía con una idea muy fuerte de mejorar el flujo dentro del establecimiento y también ayudar en la parte financiera a través de una nueva opción para el procesamiento de pagos. Siempre tuvimos en claro que íbamos a hacer esto en escalas: la primera, lograr involucrarnos dentro del sector gastronómico y la siguiente procesar pagos primero a través de otros procesadores y después desarrollando algo propio, que es el estadio en el que estamos ahora".

Solución gastronómica y financiera

Con esta idea, los emprendedores reunieron 90.000 dólares, proveniente de un fondo de venture capital para early starups, y comenzaron su camino.

Para conseguir sus primeros clientes "patearon la calle" y dejaron sus tarjetas de presentación en todos los locales que encontraron en el camino.

Hoy, la firma tiene dos verticales de negocios.

"Después vino el boca a boca. Escuchamos a nuestros clientes y el feedback que nos dan y los involucramos en el desarrollo. Cada cosa que nos sugieren intentamos meterla en nuestro roadmap y somos muy claros con ellos con las cosas que podemos y con las que no. Nos situamos junto a ellos, como socios estratégicos para su crecimiento en lo que respecta a la digitalización y a la mejora del flujo de clientes dentro del establecimiento", añade el cofundador.

"Hay un mix muy lindo de capacidades dentro del equipo. Jonny tiene muchísima experiencia en lo que respecta a estructuras financieras y armado de procesamiento de pagos, quiénes son los jugadores del mercado y cómo entablar relaciones con ellos", comenta Hassel.

Y añade: "Desde mi lado, mi expertise viene de haber trabajado y gestionado equipos de desarrollo y, en particular, el análisis de datos, donde trabajo desde hace muchos años, tanto por tener una startup vinculada a procesamiento de datos financieros hasta por el gerenciamiento de datos de una sociedad de bolsa del mercado local".

Actualmente, el negocio se divide en dos:

Parra Marketplace : "Hoy por hoy seguimos en etapa en la cual ofrecemos un servicio de forma gratuita por 6 meses o 1 año depende, el servicio elegido.

Parra Payments: "Es la parte de procesamiento de pagos, es en lo que hoy estamos trabajando ofreciendo Mercado Pago, pero cuando podamos ofrecer un gateway propio se convertirá en la parte más importante del negocio hacia el futuro"

Gracias a esta visión la empresa logró recaudar u$s500.000 en una reciente ronda de inversión liderada por el Grupo Bonanza, Langley Terrapin Partners LLC y Eastern Point Trust como inversores y asesores, con lo cual Parra alcanzó una valuación de US$ 3.5 millones.

"El objetivo de seguir desarrollando producto por el lado de Parra Marketplace donde ya dejamos de hablar de digitalización de menúes y empezamos a hablar de digitalización de inventarios", suman los fundadores.

La gastrotech ya está dando sus primeros pasos en Paraguay.

"La intención es expandir más allá de lo que es únicamente el sector gastronómico. Y por otro lado, desarrollar la parte de Parra Payments, que es el procesamiento de pagos en sí, para lo cual nos estamos uniendo a un player local con quien estamos seguros que vamos a poder salir con condiciones atractivas para distintos establecimientos", agregan.

Si bien todavía en la "etapa pre ingresos", estiman que el año que viene van a poder empezar a hacer las conversiones de los establecimientos que tenemos actualmente: "Todavía estamos muy enfocados en el desarrollo de producto, en generar ahí mucha calidad, y en la vinculación con los establecimientos".

Negocio prometedor

Con un crecimiento mensual del 19%, los números que presenta hablan por sí mismos: 100 mil visitas y más de 35 mil nuevos usuarios por mes. El primer trimestre de 2022 recibió 280 mil visitas y 117 mil nuevos usuarios.

Los fondos obtenidos permitirán ofrecer una nueva alternativa al procesamiento de pagos directo a restaurantes, convirtiendo a Parra Payments en una procesador de pagos, con precios muy competitivos para los establecimientos.

Además, estarán desembarcando en Paraguay donde se plantea fortalecer el equipo de trabajo, que hoy es de 12 personas y que aspira alcanzar los 20 colaboradores en breve.

"Paraguay es una economía muy interesante. Presenta una estabilidad que en la región se destaca y es un mercado en el que está todo por hacerse, hay muchas oportunidades de negocio. Ya teníamos por proyectos anteriores cierta vinculación con el mercado paraguayo y cuando empezamos a hacer investigación de mercado surgió que había gran interés y mucha oportunidad para que un nuevo player entre en la parte de procesamiento y lo ofrezca el mismo a establecimientos", comentan los fundadores.

Con una solución simple, la firma busca ser un aliado clave de locales.

De cara al mercado, los fundadores Parra "notan la agilización que se produjo": "Hay muchas cuestiones que han venido a optimizar el flujo de un cliente dentro del establecimiento y a maximizar la ganancia del mismo. Creemos que se va a seguir manteniendo eso, se van a seguir usando los QRs y se va a empezar a normalizar la gestión para que el cliente pueda llegar al establecimiento y que pueda hacer el pago directo desde ese QR, con todos los datos cargados y una implementación directa con el back office", agregan.

Y concluyen: "Creemos que la digitalización en el sector no es una moda, sino que es el primer paso para nuevas formas de relacionarse con los clientes. Sería una picardía subestimar la tecnología y las nuevas formas de consumo. Los gastronómicos lo están viendo y no "aggiornarse" a las necesidades de las nuevas generaciones es ir en contra de la corriente. Nos gusta pensar que no somos solamente proveedores de tecnología, sino que somos un socio estratégico para los establecimientos en este camino".