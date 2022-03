Divertite, competí y ganá con cripto: estos argentinos quieren transformar el mercado con el "play to earn 2.0"

Con una propuesta disruptiva, esta startup de videojuegos y cripto busca revolucionar la industria de los play to earn y los deportes electrónicos

Los juegos play to earn fueron una de las grandes tendencias del 2021, con títulos como Axie Infinity a la cabeza. Sin embargo, muchos de estos videojuegos ostentan una vida promedio muy corta. ¿Por qué? Básicamente porque su modelo no se enfoca en divertir a los usuarios, sino en vender una rentabilidad rápida y, a su vez, poco sostenible.

Entendiendo que los videojuegos deben ser realmente divertidos para captar la atención de la audiencia y mantener así un mercado saludable y en crecimiento, Maximo Radice, Martin Repetto y Esteban Olivera decidieron darle una vuelta de tuerca a este modelo y crear lo que ellos llaman el "play to earn 2.0".

"Notamos que títulos como Axies Infinity comenzaron a tener mucha tracción y aceptación en la comunidad crypto-gamer y vimos la oportunidad concreta para juegos con más calidad y con mecánicas de Esports. Fue entonces que dejamos nuestros trabajos ‘pandémicos’ en una multinacional de biotecnología, hicimos una ronda de inversión y nos lanzamos a desarrollar Mokens League de manera full time", comenta Repetto en diálogo con iProUP.

Mokens League busca transformar la forma en la que se desarrollan los juegos play to earn

La idea de Mokens League, llamada originalmente y en código "OSG" (Online Soccer Game) comenzó en año 2012. En aquel entonces, los socios esquematizaron algunas fases, pero luego lo postergaron por la urgencia de otros productos.

En 2018 retomaron el proyecto, armaron un pequeño equipo e invirtieron para desarrollar los primeros prototipos. Si bien avanzaron, este envión se detuvo cuando sobrevino la pandemia.

Finalmente, en octubre de 2021 decidieron apostar todo a esta startup y hoy ya son 16 personas involucradas a tiempo completo, cuentan con un estudio de arte externo y buscan doblar el equipo para 2023.

¿En qué consiste Mokens League?

"Los juegos de Mokens League están desarrollados en 3D, son multijugador, multiplataforma y se compite en tiempo real. Es decir, no son juegos por turnos. Son verdaderos Esports, pensados y diseñados para competir. Nuestros juegos están basados en deportes tradicionales, comenzando por fútbol, nuestro primer juego, y luego continuando con deportes que requieran menos NFT (personajes) como ser tenis, basquet (modalidad 2 vs 2), voley, entre otros", cuenta el cofundador.

Respecto a la evolución de los juegos P2E, comenta que las ofertas actuales se centran principalmente en compensar con tokens a los jugadores (que previamente realizan una inversión sustancial en NFT) por el tiempo que pasan jugando el juego, o sea, no están basados en las habilidades y la competitividad sino en "pasar tiempo".

"Otra cosa que es notoria es que los juegos tienen generalmente una baja calidad, entran apurados al mercado para no perderse el ‘gold rush’, lo que hace que salgan con muchos errores, problemas de performance y lo peor de todo, no son divertidos. Es más, si al 90% de los play to earn actuales se les remueve el componente crypto, son títulos que no jugaría nadie y estarían en el fondo de todos los charts", explica Repetto.

El primer título de la startup es un juego de fútboll

Por eso su principal diferencial radica en un factor clave: "Primero, somos desarrolladores de videojuegos con mucha trayectoria, segundo, somos gamers y ex gamers profesionales. Nos dedicamos a esto, a hacer y jugar videojuegos".

En este sentido Repetto asegura que si los juegos no son divertidos o no cumplen con las características de diseño esperadas, las métricas de retención y rendimiento estándares básicas del mercado, no salen: "No vamos a apurar nuestros productos. Esto para nosotros es fundamental". Y cataloga esta segunda etapa de la industria como el "play to earn 2.0"

Un negocio divertido y rentable

Para comenzar con el negocio, hicieron una ronda pre-seed con BlackPony Ventures, su propia empresa de inversión privada.

"Nos gusta tener el control absoluto en las etapas iniciales cuando estamos armando el primer prototipo, que hay que ir mucho para adelante y para atrás y recién cuando creemos que el producto está lo suficientemente maduro, nos acercamos a inversores privados que estén interesados en participar en una pre-seed o seed round", explica Repetto.

Luego concretaron una ronda seed formal con 12 inversores privados y el fondo Newtopia en dos millones de dólares y una valuación de u$s20 millones.

Respecto a su modelo comercial, los fundadores comentan que es mixto: "Por un lado vendemos los NFT, únicos e irrepetibles, que son cajas cerradas y los personajes se generan de una manera aleatoria cuando el usuario la abre".

Esto funciona de la siguiente manera: venden "cajas cerradas" pero los usuarios que quieran comprar un personaje en particular pueden acudir al marketplace y comprárselo a otro jugador. Asimismo, cobran comisiones por utilizar el marketplace.

Una tercera vía de ingreso es una comisión que cobran en tokens por utilizar nuestra plataforma para competir, un típico modelo de "platform as a service" donde por cada partida jugada cobramos una pequeña comisión a los jugadores.

"Por ejemplo, si un jugador quiere competir en una partida por 5 tokens por persona, tienen que pagar 5.50 cada uno para entrar, el ganador se lleva 10 y nosotros cobramos 1. Así es como funcionan todos los sistemas de este tipo y esto nos permite mantener una red de servidores distribuidos de manera global para garantizar partidas de calidad con muy baja latencia", asevera Repetto.

Como parte de su modelo comercial, Mokens League vende paquetes de NFT

Por último, tienen la posibilidad de hacer "branded deals": "Al estar en el mundo del deporte la oportunidad para hacer posicionamiento de marcas y publicidad, incluyendo vender NFT de personalidades de la vida real es una vía de ingreso muy difícil de calcular porque prácticamente no tiene techo. Creemos que Mokens League se encuentra en un lugar privilegiado en cuanto a modelo de negocios".

Respecto a la industria, los fundadores de Mokens League observan que un gran porcentaje de la industria indie de desarrollo de videojuegos se va a pasar cada vez más al "blockchain gaming" con distintos modelos de play to earn.

"Nosotros, los desarrolladores le estamos encontrando la vuelta a algo que va a cambiar la manera en la cual la propiedad privada digital se maneja a nivel descentralizado, algo que en gaming siempre fue 100% centralizado. Esto no va a parar de crecer", asegura Repetto.

De cara a lo que viene, los founders estarán viajando la primera quincena de de abril a Miami a participar en la NFT Week, Blockchain 2022 y Bitcoin 2022.

Allí harán una presentación de su producto en el main stage de Blockchain 2022 y anunciarán la pre venta privada de su token.

"También haremos demostraciones en vivo de nuestro juego de fútbol y comentaremos cómo será el lanzamiento de los NFT fundacionales, algo que haremos en Mónaco durante Coin Agenda 2022", concluye Repetto.