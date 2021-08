¿Qué son las "proptech" y por qué quieren ser las próximas "fintech" del mercado?

Llegan a revolucionar el mercado inmobiliario. Les imprimen más dinamismo y seguridad a un mercado que se basa en lo tradicional

PropTech es una tendencia con origen en Reino Unido que comenzó su popularidad durante el año 2014 y ahora retomó protagonismo al ver que cada vez más fintech se vuelcan a este mercado.

Se trata de un acrónimo inglés de "property" y "technology" , es decir la tecnología aplicada a la propiedad.

Las protech facilitan la compra de las propiedades

Es así como en el 2017 las PropTech comienza mejorar el desempeño del tradicional mercado inmobiliario creando valor al sector a través de la combinación de la última tecnología, desde portales inmobiliarios, software de gestión, realidad virtual, domótica, Internet de las cosas, Big Data etc. Concentrando su valor en la aplicación de nuevas tecnologías en función de los diversos negocios inmobiliarios.

Las protech en el mundo

De los 22 unicornios PropTech que existen en el mundo diez son de Estados Unidos con una valoración de 70.000 millones de dólares y doce, de China con un valor estimado de 25.000 millones dólares. Aunque uno de los factores clave en su desarrollo es la regulación de su actividad en un sector tradicional, lo cierto es que el ecosistema no deja de crecer. Y por su dinamismo es no solo una amenaza para los agentes tradicionales sino un acicate para la transformación del sector en beneficio del consumidor. Pero la revolución no viene solo para la compra y venta de propiedades. Viene también en cómo rentar una propiedad, o inclusive en mecanismos de adquisición alternativos.

Para la compra y venta de propiedades hay un gran número de compañías que están facilitando el proceso, desde compañías que compran y venden directamente las propiedades como Flat o Habi (esta última acaba de anunciar una ronda de más de $100 millones de dólares), los portales que te acompañan en el proceso de venta, como TrueHome, o las que meramente funcionan como plataformas de anuncios.

Los denominados Ibuyers, compran directamente las propiedades y prometen hacerlo en alrededor de 10 días, por la rapidez con la que compran suelen hacer ofertas agresivas en el precio, pero dan liquidez casi que inmediata a los vendedores de vivienda. Esto les permite dar unos precios competitivos de venta. El proceso de compra y venta tiene un alto componente digital, aunque siempre hay algunos temas que se siguen teniendo que hacer de manera física, como todo lo relacionado con temas notariales, que de todas formas pasa en estos 10 días.

EL sector inmobiliario se moderniza

Hacia la tecnología

"El uso de la tecnología no está siendo aún tan masivo en el sector; hay muchos segmentos en los que se necesita mayor esfuerzo inversor y, sobre todo, concienciación de parte de quienes trabajan y gestionan el sector desde compañías tradicionales. Hasta entonces, el impacto real de la tecnología en el sector se hará esperar", afirma Alfredo Diaz-Araque Moro, experto en Real Estate y PropTech y representante en España de la European PropTech House.

Por eso, a veces la alternativa es que se estructuren modelos de alquiler con opción a compra para que mientras se va pagando un alquiler, se vaya ahorrando para la cuota inicial del inmueble que se está alquilando y eventualmente poderlo comprar.

"Las tecnologías que más impacto están teniendo en el sector inmobiliario son las que mayor facilidad de adopción tienen por parte del usuario", afirma Francisco Moreno, fundador y CEO de Clicpiso.