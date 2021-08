Tiene 19 años y no sabía cómo hacer su CV, pero creó un sitio para que los jóvenes encuentren su primer empleo

La compañía mejora la visibilidad de los jóvenes y permite a las empresas conseguir talento para potenciar su negocio. Las claves del proyecto

El 2 de julio de 2020, Luciano Joaquín Alfonso cumplió 19 años. Esa misma noche, a las tres de la mañana, se encontró trabajando como desarrollador web para un cliente y, en plena madrugada, se dio cuenta de que no tenía curriculum.

Fue ese simple hecho el que le dio vida a IdentiKit, una plataforma que conecta talento tech joven con empresas de alto rendimiento, sobre todo entre quienes están buscando sus primeros empleos.

"Nosotros tratamos de destacar las habilidades blandas para que las empresas tengan en cuenta a la gente de menor edad. Siempre sucede que los jóvenes se preguntan cómo buscar trabajo sin tener experiencia previa para acreditar", explica a iProUP Alfonso.

La noche de su cumpleaños, el emprendedor se llevó una desilusión con su propio currículum. "Cuando lo vi era horrible. Me di cuenta de que no me iba a contratar nadie. Después de una búsqueda de unos 20 minutos terminé armando un CV típico. pero me quedé otros diez minutos pensando en que no sabía cómo buscar trabajo. Acababa de salir del secundario y nadie me había enseñado", relata.

"Como estoy medio loco de la cabeza –asegura– pensé que si tenía ese problema seguro muchas personas mas también lo tenían, así que me puse a desarrollar una plataforma que te permitiera crear tu propio perfil en línea y editarlo cuando quisieras. Estuve dos meses con ese proyecto y lo terminé abandonando porque no tenía ni tiempo ni ganas y tampoco le veía futuro, pensaba 'Que lo haga el gobierno o una empresa''.

Cinco meses después, Alfonso vio en Facebook que muchos jóvenes buscaban trabajo colocando en el muro sus datos o una foto de su curriculum. "Recibían ofertas que no eran acordes a sus habilidades blandas y pensé que alguien tenía que hacer algo, sentí una especie de culpa y retome el proyecto", recuerda Alfonso.

"En ese lapso aprendí que trabajar en equipo es lo mejor, así que armé uno integrado por Sandra De Soto y Pablo Arzate. En un principio la idea era conectar jóvenes con todo tipo de empleos pero el que mucho abarca poco aprieta, así que decidimos dedicarnos a lo que sabemos y conocemos que es el sector tecnológico", explica.

Tras el estudio de mercado, el equipo se encontró con que "hay mucha pero mucha demanda de trabajo; las empresas están buscando como locas desarrolladores, algo que falta porque hay una brecha en Latinoamérica que todavía hay que cubrir", se lamenta.

"Lo que detectamos nosotros y algunas consultoras –continúa– es que en Argentina todos quieren contratar talento tech joven, pero cuando le llega el momento de adquirir ese talento se empiezan a echar para atrás y a decir que no porque el perfil no va con la empresa o porque la falta una u otra cosa. Es un choque que existe entre el querer un talento joven para moldear pero al mismo tiempo no quererlo por la falta de experiencia".

Para sortear esta dificultad, IdentiKit hace especial hincapié en las habilidades blandas, para entender lo que la compañía busca y llegar a una coicindencia con lo que puede ofrecer el aspirante.

"Con nuestro algoritmo lo que hacemos es matchear las características que cada joven coloca en la plataforma con lo que la empresa busca en el empleado. Cada parte debe identificar cinco y se hace el matcheo", asegura Alfonso.

El proyecto está financiado por el propio bolsillo de su creador. "Obviamente estamos buscando inversión, pero primero nos estamos centrando en las ventas para después poder salir a buscar una ronda de inversión". Alfonso asegura que por el momento el único gasto es del dominio web y algo de publicidad.

En los cinco meses que ya lleva funcionando, IdentiKit llegó a los 800 usuarios y un 80% regresa a la plataforma entre una y dos veces por semana. "Entendemos que no es como una red social que entrás todo el tiempo por lo que para una plataforma de búsqueda laboral es un buen número", asegura.

El modelo de monetización es freemium: "Para el usuario es totalmente gratis y la empresa, una vez que se registra, tiene tres anuncios gratis y puede recibir hasta seis candidatos dentro de la plataforma. Una vez que pasa esos números puede avanzar hacia un plan de pago para mejorar su cuenta", explica el fundador.

Mientras continúa con su trabajo, Alfonso pide hacer un llamado especial para los jóvenes y las empresas: "Si tenes entre 18 y 24 años y estás buscando tu primera experiencia laboral en el área tecnológica te invito a que te registres porque vas a encontrar una gran cantidad de puestos dentro del área en empresas de muy alto rendimiento", remara. Y concluye: "Si sos empresa y estás en búsqueda de talento joven esto puede traer nuevas ideas y renovar por completo tu trabajo".