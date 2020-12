Inspiración para emprendedores: 6 claves para generar negocios exitosos

"Las 48 leyes del poder" de Robert Greene no es de lectura fácil, pero sus lecciones brindan información crítica sobre la influencia y la persuasión

Con más de 1.2 millones de copias vendidas en los Estados Unidos desde su primera publicación en 1998, el libro debut de Robert Greene "Las 48 leyes del poder" ha tenido una respuesta divisiva desde el primer día. A veces conocida como "la biblia del sociópata", su éxito generó una serie de secuelas de listas con esteroides, que incluyen "El arte de la seducción", "Las leyes de la naturaleza humana" y "Las 33 estrategias de la guerra" (otra publicación prohibida en algunas prisiones).

En una entrevista de 2012 con The Guardian, Greene declaró que su motivación para Las 48 leyes del poder era "desmitificar los trucos sucios de los ejecutivos que encontró durante un período desalentador como guionista de Hollywood".

Lo más probable es que no planees usurpar una dinastía en el corto plazo, por lo que las leyes más diabólicas, como la ley 14, que te anima a "hacerte pasar por un amigo, pero trabajar como un espía", serán en el mejor de los casos entretenidas y tóxicas. Sin embargo, como emprendedores, hay que estar al tanto de la dinámica de la persuasión y la influencia. Estas 6 leyes del poder en particular son las que vas a querer conocer mejor.

Ley 9: "Gana con acciones, nunca con argumentos"

"Dejaré que mi raqueta hable" John McEnroe

En lugar de lanzarse interminablemente a sí mismo, a su producto o a los resultados que nunca has logrado… haz algo que hable por ti. Para transmitir tu mensaje más profundamente a una audiencia, explora formas de demostrar y mostrar tu punto en lugar de argumentarlo. El cerebro procesa la información visual 90.000 veces más rápido que el texto, y una investigación del MIT encontró registros de imágenes en la mente después de solo 14 milisegundos.

Mostrar lo que uno hace es más importante que hablar de ello

La versión literaria de esta ley es "Muestra, no digas"; a veces se relaciona con una cita de Chéjov: "No me digas que la luna está brillando. Muéstrame el destello de la luz sobre los cristales rotos".

Conclusión: nunca digas lo que puedes mostrar.

Ley 10: "Infección: evita a los infelices y los desafortunados"

Como dice el refrán: "Eres el promedio de las cinco personas con las que más te rodeas". Las personas infelices y centradas en las quejas son como la kriptonita emprendedora y hundirán tu espíritu rápidamente. Esto es especialmente importante para discernir si pasa la mayor parte del día con no empresarios. Beneficios como ser tu propio jefe o crear tus propios ingresos se sienten como una quimera imposible para algunos.

Ocupa tu mente con comida para el cerebro de calidad de aquellos que predican con el ejemplo. Nada deja al margen a un aspirante a emprendedor más rápido que una galería de detractores: aléjate de la miseria y las mentalidades de víctima.

Conclusión: cuide la compañía que mantiene.

Ley 13: "Apelar al interés propio de las personas, nunca a su misericordia o gratitud"

A medida que desarrolles contenido, un producto o una oferta, siempre pregúntate:

¿Por qué le importaría esto a la gente?

¿Por qué hacer tu propio caldo de huesos en lugar de comprarlo en una tienda?

¿Por qué crear una lista de correo electrónico en lugar de hacer tonterías en Instagram?

¿Por qué preocuparse?

Describe para tus consumidores no solo por qué deberían preocuparse, sino también qué hay para ellos. Tus lectores no son ególatras. Es la condición humana y no se puede ayudar a uno mismo; se quiere leer aquello que pueda ayudar a sentirse realizados o hacer avanzar los intereses personales.

Agrega contexto sobre lo que la gente obtendrá al leer, mirar o escuchar tu contenido y te resultará mucho más fácil mantener la atención de alguien.

Conclusión: describe no solo por qué los lectores deberían preocuparse, sino también qué hay para ellos.

Ley 18: "No construyas fortalezas para protegerte; el aislamiento es peligroso"

Aquí hay algo que nadie te dice sobre la vida de un emprendedor: la soledad es muy rápida. Es una soledad que al mismo tiempo es una especie de vergüenza, porque teóricamente tienes libertad, autonomía creativa y la capacidad de crear cualquier ingreso que elijas … así que deberías estar feliz y satisfecho todo el tiempo, ¿verdad?

A medida que avanza junto con la rutina, una red confiable no solo te ayudará a mantener la cordura, sino que también proporcionará una valiosa caja de resonancia. La mente es un lugar peligroso, no vayas solo.

Es raro, me atrevo a decir imposible, que un emprendedor haga todo bien en el primer intento. Los pasos en falso están garantizados y tener confidentes puede ayudarlo a salir de su cabeza y volver a la acción. La resiliencia es una virtud.

Conclusión: la mente es un lugar peligroso, no vayas solo.

Rodeate de gente que te motive

Ley 23: "Concentra tus fuerzas"

La falta de concentración ha acabado con millones de ideas empresariales brillantes a lo largo de los años. Asegúrate de que tus esfuerzos realmente te acerquen a tus objetivos.

Conclusión: cuanto más aclares tu enfoque, con menos frecuencia la distracción descarrilará tus esfuerzos.

Ley 41: "Evita ponerte en los zapatos de un gran hombre"

Es bueno estudiar a otros creadores de contenido y emprendedores. Pero si pasas todo tu tiempo intentando imitar el éxito de otras personas, tu estrella polar se centrará más en seguir senderos que en ser pioneros.

¿Cómo puedes ser mejor o más relevante lo que ofreces?

¿Cómo es diferente o único trabajar contigo?

¿Qué problemas tiene tu mercado que siguen sin resolverse?

Como dice Sally Hogshead: "Diferente es mejor que mejor".

Mucha gente vende lo que vendo y escribe sobre lo que escribo. Si trato de ser como ellos … se acabó el juego. Cuando soy yo mismo, las reglas pueden cambiar a mi favor. Aclara cómo tu enfoque es diferente o único y te resultará más fácil cortar el ruido en línea.

Conclusión: sigue los senderos para aprender a manejar. Luego, enciende el tuyo.

Conclusiones finales

Las 48 leyes del poder de Robert Greene no es una lectura fácil. Pero sus lecciones de la historia brindan información crítica sobre la influencia y la persuasión, que son imperativas si eres un aspirante a emprendedor. Marca sus generadores de energía, haz los ajustes necesarios y estarás mejor posicionado para el éxito tanto ahora como en el futuro.

Autor: Nick Wolny – Entrepreneur Handbook, fuente: emprendedornews.