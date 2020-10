Felipe Contreras, de DiDi: "No buscamos la disrupción sino la integración, vamos a ser colaborativos y transparentes"

DiDi comenzó a reclutar conductores y taxistas en la Ciudad de Buenos Aires luego de haberlo hecho en provincia. Cuándo se lanza el servicio, qué ofrecerá

Felipe Contreras es el director de Comunicaciones Corporativas de DiDi Argentina, la aplicación de movilidad que se sumará a una competencia que ya libran Uber, Cabify y Beat. Ciento por ciento millennial, el ejecutivo aseguró que el desembarco de la plataforma en el ámbito local se da en un contexto de crisis en el que se necesitarán crear oportunidades laborales para las personas y en el que también habrá que movilizar a la gente para impulsar a la economía.

Desde Chile, y mientras a nivel local termina de conformarse un equipo que ya suma a unas 40 personas, conversó con iProfesional y explicó la compañía viene a sumar valor y que espera que se pueda avanzar en una regulación para la actividad.

Esta semana iniciaron el reclutamiento de taxistas, ¿cuándo empiezan a operar de manera comercial? ¿En qué ciudades? ¿Qué expectativas tienen?

-Definitivamente tenemos las mejores expectativas. Habíamos iniciado este proceso en la provincia, y ahora arrancamos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos tremendamente esperanzados. Vamos a hacer una campaña en donde les explicaremos a los interesados que reforzamos el compromiso con la inversión y la tecnología a servir a la Argentina. En nuestro primer día de convocatoria hemos tenido muy buena recepción que quedará abierta de manera indefinida. Habrá campaña de incentivo para que conductores y taxistas se inscriban.

Los resultados han sido tan exitosos que habrá una promoción: si se inscriben en la primera semana de lanzamiento les vamos a asegurar ganancia de $40.000, monto que estará asociado al número de viajes que adecuamos a realidad del país. La meta de esta promoción es que todos puedan acceder a ella y se va a liberar justo antes del lanzamiento.

¿Cuándo es el lanzamiento comercial?

-Todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Nuestra misión es servir a las personas, a los taxistas y mejorar la vida a las ciudades, en el marco de esta crisis sanitaria. Pero será en lo que queda de este año. En este 2020 vas a poder tomar un DiDi.

Actualmente Uber y Cabify están reclutando taxistas, ¿cómo harán para que opten por ustedes?

-Queremos que la experiencia sea la mejor. Una de las diferencias es que generamos 60 millones de viajes por día, cantidad a la que ni siquiera se puede acercar la suma de toda la competencia. Y es porque la app entrega una experiencia financiera y tecnológica a los conductores y los taxistas.

Estamos planificando bien el lanzamiento para que vean que funciona tecnológicamente, que tiene equilibrio de demanda para generar ganancias adecuadas y que tendrán atención que les permitirá mejorar la experiencia. Una de las características es que estamos instalando servicios de atención al cliente las 24 horas del día por teléfono.

La experiencia en Chile, donde el servicio se lanzó en julio de 2019, llevó a que hoy tengamos más de 120.000 taxistas y conductores que manejan con la plataforma para 2,2 millones de usuarios. No somos competencia de los taxistas sino que les damos herramientas para que tengan más viajes y ganancias. La competencia se enfoca mucho en los usuarios y se olvida de la comunidad de conductores y taxistas que es relevante.

Para Felipe Contreras hay espacio para todas las apps de movilidad en el país porque la penetración del servicio es aún baja

¿Cómo ajustarán las tarifas teniendo en cuenta que en la Argentina hay inflación?

La plataforma cuenta con la inteligencia suficiente para ajustar la estructura de precios a la realidad del país. Tanto nuestro sistema como el equipo están monitoreando situaciones de mercado, económicas, sanitarias, y el compromiso es encontrar equilibrio en buena experiencia y mejores ganancias. El volumen de la operación de Didi en el mundo nos permite mirar los costos de cualquier servicio en el mercado. Cada vez que lanzamos promociones para incentivar la demanda en los usuarios lo absorbemos nosotros. Si necesitamos subir la demanda lanzamos promociones con descuentos para los usuarios que no afecta las ganancias de los conductores.

Aquí las aplicaciones de movilidad están realizando alianzas con los bancos para ofrecer descuentos, ¿también irán por ese lado?

-Ya se está trabajando con bancos, con retail, con estaciones de servicios para generar un ecosistema de movilidad que involucre desde los pagos hasta consumo de combustibles de conductores y taxistas.

¿Por qué vienen a una ciudad en donde ya hay tres plataformas de movilidad operando? ¿Hay lugar para todas? ¿O veremos una consolidación del sector?

-Creo que hoy hay espacio para todos. El número de usuarios de estas plataformas respecto del número de habitantes muestra que la penetración es muy baja. Didi no solo es un competidor formidable sino que, además, en los mercados en donde desembarca les explicamos a nuevos consumidores la nueva alternativa que hace crecer el mercado. La competencia es sana, nos obliga a mejorar, por eso es tan sana en este momento para la Argentina, hay espacio para todos, para los taxistas, no hay competencia descarnada. Hay usuarios a los que todavía hay que llegar. La consolidación no la vemos para el corto y mediano plazo.

¿Cómo lograron la aprobación de funcionamiento de la plataforma en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Lo harán con licencia de taxi, de remise, con qué modalidad?

-Estamos trabajando junto con las autoridades de la ciudad y de la Argentina para llegar de la mejor manera. Trabajamos colaborativamente. Nos adaptamos al país y tenemos un equipo ya trabajando para adaptar nuestro negocio a las exigencias.

¿Con regulación existente o nueva?

-Depende de las expectativas de las autoridades. Nos vamos a adaptar y a ser colaborativos y transparentes en nuestro modelo de negocios, mostrando el volumen de la operación y nuestros planes para la Argentina. Marcamos la diferencia en la forma de hacer nuestro negocio. No buscamos la disrupción sino la integración, entregar el valor de la compañía para sumar al país, y si hay que adaptarse a regulaciones locales no hay problema.

Sin dudas creemos que necesitamos una regulación para funcionar bien. Las reglas que nos permiten a todos jugar de la mejor forma. No estamos en contra, al revés aportaremos de la mejor forma para tener una regulación de movilidad que ayude a taxistas y conductores para generar nuevas oportunidades y mejoras económicas. Esto crece porque responde a necesidad de movilidad en toda la región, sobre todo dando la tranquilidad de que se realiza una actividad regulada.

Didi recluta a taxistas y conductores en ciudad y provincia de Buenos Aires, y en la previa del lanzamiento garantizará ganancias

¿Tienen previsto un plan de expansión en la Argentina más allá de Buenos Aires?

-Sí. Nuestra meta en el mediano plazo es servir a todas las ciudades de la Argentina. Pero hay que analizar los pasos a seguir. Hoy el foco está 100% en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Cuando esta operación esté completamente funcionando anunciaremos los siguientes pasos. El compromiso es servir a la Argentina. En Chile lanzamos en junio de 2019 y ya estamos en las 21 ciudades, además de Santiago.

¿Qué puede esperarse de las plataformas de movilidad en la post pandemia?

-Va a crecer mucho el sector taxi. El taxi está adoptando cada vez más la tecnología sobre todo porque hoy cada peso cuenta. Cualquier herramienta que permita optimizar recursos, disminuir costos será bienvenida. Necesitamos mecanismos menos masivos para prevenir rebrotes de covid.

Tenemos mecanismos de trazabilidad que permiten identificar focos de contagio. Podemos ser aliados a la hora de tomar decisiones para controlar la pandemia. En Chile cuando detectamos un caso ayudamos a generar la trazabilidad para evitar que el contagio siga extendiéndose. Cuando tenés 2, 2 millones de usuarios esa información a entregar es muy relevante.

¿Incorporarán otros servicios además del traslado de pasajeros?

-En el mundo, Didi no sólo da servicio con conductores y taxistas. Tenemos scooters, automóviles de lujo, conductores designados, buses, vehículos eléctricos, bicicletas. Creemos en la importancia del ecosistema de movilidad. Vamos a llegar con Didi Taxi y Express pero la idea es traer otras verticales de negocios.

En México ya opera Didi Food, en otros países los conductores designados que manejan tu propio a través de la aplicación. Lo que más nos importa es que haga sentido a la operación local. Hoy hay necesidades y oportunidades económicas para los conductores. Hoy estas son las soluciones a para el momento, indicó iProfesional.

¿Qué escenario ven para 2021

-Creemos que es el momento para mostrar espíritu de servicio. Uno de los valores de Didi es la colaboración con beneficios mutuos. Tenemos una empresa, un negocio, inversores, pero eso no quiere decir que los que adhieren al servicio no se pueden beneficiar. En primer lugar, 2021 necesita la creación de oportunidades económica y, en segundo lugar, movilidad segura. Venimos hoy porque podemos ofrecer eso, mejores oportunidades económicas para miles de taxistas que podrán ser eficientes, y habrá mucha gente que todavía no podrá salir. Movilizar seguro a las personas también impulsa a la economía.