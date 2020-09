Si a los inversores les interesan, a vos también: estas son las 11 startups latinoamericanas que atraen más capital

Este informe está basado en 11 países de América Latina y muestra cuáles son las mejores postulantes a ser financiadas de la región

La empresa de consultoría CB Insights publicó un informe en el que detalla cuáles son las startups más exitosas en atraer financiamiento de capital.

Es necesario entender que las startups son emprendimientos dinámicos que buscan resolver alguna necesidad de un grupo personas.

En el mundo existen muchos ejemplos de emprendimientos que actualmente ya se convirtieron en marcas consolidadas y que facturan millones de dólares, como Google, Facebook y Amazon, pero que arrancaron en calidad de startup.

Cómo se crean

Para ejecutar estos proyectos se requiere de capital. Es por ello que el ecosistema de startups mundo está conformado de emprendedores, así como de inversores ángeles, aceleradores, entre otros actores.

En el estudio CB Insights resaltan algunas empresas como Rappi, Crehana, Nubank, entre otras. Pero cuáles son los proyectos que han recaudado mayores aportes y en qué países lideran.

Las startups

La tienda online Yaestá.com es la startup que logró mayor recaudación en Ecuador. Por el momento la empresa ya recibió un financiamiento de u$s 3,3 millones.

Por otro lado, en Costa Rica, está Huli. Esta startup ayuda a conectar a pacientes y proveedores de salud y ya recaudó u$s 3,8 millones.

Si se sigue en la línea de América Central, en Puerto Rico, Abartys Health es la startup que atrajo más financiamiento. Logró captar fondos por más de u$s 4,1 millones.

Por último, la startup caribeña que atrajo más financiamiento en Barbados es Bitt, con u$s 21 millones.

No obstante, en América del Sur se encuentra la integrante peruana, Crehana. Esta startup ofrece cursos y especializaciones bajo la modalidad on line. En Perú, es la empresa que logró un mayor financiamiento, con u$s 5,4 millones.

Uruguay será un país chico, pero en los últimos años se vio un crecimiento muy positivo en este rubro. Pero la startup a destacar es sin duda Bankingly que logró atraer fondos por más de u$s 10 millones.

Siguiendo con la región de América del Sur, en Chile, Adexus, es una empresa de soluciones y servicios de outsourcing de procesos de negocios. Pero además, logró recaudar u$s 100 millones.

En Argentina, Ualá, la app móvil de gestión financiera personal vinculada a una tarjeta Mastercard. La startup criolla consiguió un financiamiento de nada más y nada menos que u$s 194 millones.

Por otro lado, la empresa brasileña de banca digital Nubank logró atraer fondos por más de u$s 1.100 millones.

Para cerrar con América del Sur, en Colombia, la startup que más atrajo financiamiento es la popular y conocida por toda la región, Rappi. Este servicio de delivery contó con u$s 1.448 millones.

Por último, en América del Norte, más precisamente en México, la startup que atrajo más financiamiento es Clip, con u$s 147 millones.