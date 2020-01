Los expertos aseguran que las acciones de Apple subirán un 50% durante 2020: ¿por qué?

Gene Munster, gurú tecnológico de Wall Street, piensa que las acciones de la manzana pueden llegar cotizar un 50% por encima del precio actual

En los últimos años, si a Apple le ha ido bien en los mercados se ha traducido con subidas en el conjunto de Wall Street. En este sentido, Gene Munster, gurú tecnológico reconocido por sus inversiones de capital riesgo, piensa que las acciones de la firma de la manzana tienen razones para cotizar un 50% por encima que el precio que marcan en la actualidad.

Según analiza, Microsoft, Google (Alphabet) y Facebook operan a múltiplos de 31 a 35 veces sus ganancias. Sin embargo, Apple tiene una gran consistencia en desarrollo relacionada con su negocio que es "comparable a esas métricas", ha afirmado en una entrevista en la cadena estadounidense CNBC publicada por el sitio Business Insider.

Munster considera que Apple ganará alrededor de 15 dólares por acción en el 2020, lo cual supondría que está en el extremo superior de las expectativas de Wall Street. A su modo de ver si Apple cotiza sobre las 31 veces su beneficio eso implica que sus acciones pueden escalar hasta, al menos, "los 465 dólares", un 50% con respecto a sus niveles actuales, aunque no ve que esos objetivos se terminen cristalizando en el corto plazo.

El año pasado, el experto había estado defendiendo que Apple con los años cotizará más como una empresa de consumo básico, tipo Clorox o Coca-Cola, que tienden a tener múltiplos más bajos que las acciones tecnológicas. Tal y como expone, el mundo "no puede vivir sin esta compañía", dado que la gente no está preparada para "no utilizar los productos que utiliza que, a día de hoy, son básicos".

Apostar por la revalorización de Apple, hasta ahora, ha resultado correcto, ya que sus acciones han subido más del 50% desde abril del pasado ejercicio y más del 100% en los últimos 12 meses.

Así, las expectativas para Apple en 2020 son diversas a medida que la compañía prepara su entrada al mundo de la tecnología 5G, lo que podría ayudar a acelerar el crecimiento de las ventas de su producto exclusivo.

Con todo, Munster dice que los inversores deberían moderar sus expectativas en torno a Apple y la tecnología 5G, al menos por ahora. En última instancia, esta es "una gran oportunidad" para la empresa, pero las redes tardarán "un tiempo en desplegar la cobertura", apunta.