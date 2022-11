Argentina jugará la final del Mundial Qatar 2022 ante esta "potencia", según el Prode Tienda Crypto

La exchange premiará a los ganadores del particular concurso con importantes premios en cripto. Cuáles son los requisitos para participar

Tienda Crypto, el exchange de criptoactivos de la empresa argentina acelerada por Y Combinator, invita a participar del Prode Tienda Crypto, para ganar importantes premios en DAI, en caso de acertar los resultados del Mundial Qatar 2022, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La compañía se suma a la pasión del mundial invitando a todos los usuarios que se registren en forma gratuita en su exclusiva plataforma www.tiendacrypto.com a probar sus conocimientos de fútbol pronosticando los resultados de los partidos del Mundial Qatar 2022, con la posibilidad de ganar hasta 500 DAI.

"En menos de dos semanas desde que hicimos el lanzamiento se armaron más de 350 Prodes. Por supuesto, el gran favorito a quedarse con la Copa del Mundo es Argentina (83,4% de los tickets), mientras que para el 10% será Brasil, y el 1,7% cree que será Alemania", contó Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto.

"Además, la final más repetida es Argentina vs Francia, seguida por Argentina vs Inglaterra y Argentina vs Bélgica", añadió.

Para obtener un ticket para realizar su pronóstico, los usuarios solo deben registrarse en la plataforma de Tienda Crypto de forma completamente gratuita.

Una vez dado ese paso, los participantes tendrán otras formas de acceder a más tickets para jugar, por ejemplo, adquiriendo criptos –con chances adicionales en el caso de "Canastas Fútbol"–, y a través del Programa de Referidos.

Falta poco para que el Mundial arranque y el equipo dirigido por Lionel Scaloni debute ante Arabia Saudita

El gran prode cripto de Tienda Crypto

El objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos en base al acierto de los pronósticos de los partidos.

Los diez participantes que obtengan la mayor cantidad de puntos al término del Mundial Qatar 2022 ganarán importantes premios en DAI: El gran ganador de Prode Tienda Crypto obtendrá 500 DAI.

"Además, queremos que nuestros usuarios se diviertan con amigos o compañeros de trabajo, así que también podrán crear grupos internos y hacer un seguimiento en tiempo real del puntaje obtenido en cada jornada mundialista", destacó Federico Goldberg.

Los participantes podrán seguir día a día el desarrollo del Prode Tienda Crypto y compartir con todo el ecosistema de Tienda Crypto su pasión por el fútbol a través de las cuentas exclusivas de Telegram y Twitter.

Para jugar al Prode Tienda Crypto hacé click acá