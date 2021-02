Envía Bitcoin como si fuera WhatsApp, ahorrá en dólar digital y más: mirá la app para hacer rendir más tu dinero

Pablo González, cofundador y presidente de Bitso, explica el boom de las divisas virtuales y qué ventajas ofrecen a los usuarios latinoamericanos

"Cuando empezamos a entender Latinoamérica nos dimos cuenta de que Argentina tenía las mayores oportunidades para el mundo cripto. Aunque no es el mercado obvio para las empresas, para nosotros era muy importante apostar al país porque va mucho con nuestra misión de hacer producto útil y empoderar a las personas con herramientas financieras que les puedan dar una mejor calidad de vida a largo plazo".

Quien habla es Pablo González, cofundador y chairman de Bitso, una plataforma de intercambio de monedas digitales y soberanas que acaba de cumplir un año en suelo albiceleste.

González, nacido en México, asegura que empezó a trabajar su tierra natal porque "es lo que conocía", hasta que entendieron que Argentina era el siguiente país al cual apostar en la región.

En efecto, ya tienen más de 275.000 usuarios en suelo albiceleste y un volumen de operaciones que supera los 1,2 millones mensuales. Y seguirá creciendo en Latinoamérica gracias a la inversión de u$s62 millones por parte de Kaszek Ventures y QED Investors en diciembre.

"Es un usuario un poco más sofisticado en cuanto a esta educación financiera y en cierta manera es por necesidad. Siempre me describían a la Argentina como supervivencia y eso ha hecho que haya una comunidad enorme de criptomonedas, una de las más grandes del mundo", señala González.

Y agrega: "También porque hay muy buen talento de programación y de mucha gente que está interesada en esto y creemos que puede ser una herramienta para realmente llevarnos hacia nuestra misión de hacer cripto útil; hay muchas ventajas que el argentino puede sacar de las criptomonedas y por eso decidimos entrar ahí".

El emprendedor ingresó en este mercado casi por casualidad. "Fue en 2011. Yo vivía en Canadá y trabajaba dirigiendo comerciales y haciendo efectos especiales para películas. Descubrí Bitcoin trabajando para una película de ciencia ficción e inmediatamente me obsesioné", asegura.

Y agrega: "Hay un dicho que me gusta mucho que dice: 'Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia'. Y yo me acuerdo que la primera vez que usé Bitcoin hace casi una década sentí que era magia. Yo estaba completamente empoderado, me di cuenta de que esto era completamente distinto y que esto, o algo derivado de esto, iba a cambiar el mundo".

Todas las opciones

Hoy, Bitso ofrece múltiples posibilidades para sus usuarios:

App : "Para las personas que estén interesadas en tener un poco de Bitcoin o alguna criptomoneda tenemos una app en donde se puede mandar dinero a tu cuenta de Bitso. Bitso Transfer te permite mandar pesos argentinos o criptomonedas de personas a persona , ya sea por código QR, email o teléfono . También puedes mandar pagos a la red de bitcoin"

: "Para las personas que estén interesadas en tener un poco de Bitcoin o alguna criptomoneda tenemos una app en donde se puede mandar dinero a tu cuenta de Bitso. Bitso Transfer te permite , ya sea por . También puedes mandar pagos a la red de bitcoin" Bitso Alpha : "Es un exchange para traders. Son usuarios que quieren comprar y vender de manera más inmediata y hacer trading en un mercado de compradores y vendedores como si participaran en una bolsa, pero contra pesos argentinos, mexicanos, reales y dólares"

: "Es un exchange para traders. Son usuarios que quieren y hacer como si participaran en una bolsa, pero contra pesos argentinos, mexicanos, reales y dólares" Bitso para empresas: "Las compañías pueden crearse sus cuentas y usarlas para manejar su tesorería y tener exposición a las criptomonedas"

Sobre sus funcionalidades, agrega: "Otras cosas interesantes tienen que ver con las criptomonedas que atan su valor precio del dólar. Por ejemplo DAI, que en Argentina está creciendo mucho. Bitso permite comprar y resguardar el dinero en una criptomoneda que está uno a uno con el billete estadounidense", remarca.

González también asegura que ya están trabajando en nuevos proyectos que serán lanzados en los próximos meses y que muchos de ellos apuntan directamente al mercado argentino.

El cofundador de la fintech cree que parte del éxito del Bitcoin en Argentina tiene que ver con la desconfianza de los ciudadanos hacia los bancos y la necesidad de proteger los ahorros.

"En México vemos una necesidad más grande en cuanto a pagos internacionales e inclusión financiera, que es muy baja. En Brasil vemos un oligopolio bancario en el que hay cinco jugadores y se ponen de acuerdo para establecer tarifas que la verdad no tienen sentido y son un crimen para las personas", describe.

Y agrega: "Es bien interesante lo que está pasando porque es de las regiones que más rápido adoptan tecnología. Todo se alinea para que sea un gran lugar para aplicar los beneficios de esto".

González asegura que el objetivo final de Bitso es empoderar a través de servicios financieros globales.

"Estamos en 2021, en donde las comunicaciones son globales pero nuestro dinero es local y aún sigue estando atado por lo que puede pasar dentro de ciertas fronteras y si algo hemos entendido de la pandemia es la aceleración que ha tenido sobre la utilización de servicios y también la importancia de la globalización para hacer negocios", remarca.

Además, indica que su compañía intenta "empoderar a las personas y a las pequeñas empresas a poder sobresalir en ésta economía global, esa es la misión de Bitso: hacer cripto útil y darle un upgrade al dinero de las personas aprovechando los mejores servicios financieros no de un país sino del mundo".

Por supuesto, el boom de Bitcoin en el último tiempo también ayuda. "Hay muchísimos factores que ayudaron a este crecimiento. Si lo analizamos desde los últimos diez años es porque es un dinero como nunca ha existido en el mundo: es descentralizado, no necesitás una contraparte central, realmente es el dinero de las personas y para la era de internet", asegura.

Por otro lado, subraya que en el último año hubo "un gran incremento de interés institucional, vemos empresas públicas como Square o Tesla que compran montos grandes de su tesorería en Bitcoin por miedo a la inflación que viene con todos los incentivos para controlar la pandemia. Ya no somos los únicos países que ven estas situaciones".

González concluye con un consejo directo para el público argentino: "Yo le sugeriría a las personas que se metan en esto y que investiguen. La mejor manera de entenderlo es usándolo. Con Bitso pueden empezar a mandar criptomonedas y entender la tecnología que viene a empoderar a las personas".