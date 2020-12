Pandemia, salida a bolsa, los mercados: las reflexiones de Nate Blecharczyk, cofundador de Airbnb

El cofundador de Airbnb reflexiona sobre cómo sobrevivió la compañía a los días más oscuros de la pandemia, y por qué ha salido a bolsa ahora

Las acciones de Airbnb subieron un 115%, el día en el que la compañía debutó en los mercados, lo que elevó su capitalización por encima de los 82.480 millones de euros. Sus acciones empezaron el día a 120,42 euros, más del doble del precio inicial que marcó Airbnb el miércoles por la tarde.

Justo antes de que las acciones empezasen a cotizar, el cofundador de Airbnb, Nate Blecharczyk, atendió a Business Insider.

Blecharczyk habla en esta entrevista de cómo han sobrevivido a la primavera, cuando la compañía estuvo a punto de tocar fondo debido al parón de los viajes y el turismo, lo que les obligó a realizar despidos. También explica cómo China se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la compañía. Además de cofundador, Blecharczyk es el encargado de los negocios de la empresa en ese país.

Pese a los desafíos que tuvo que enfrentar la empresa durante la pandemia, logró salir airosa y tener buen resultado en la bolsa

A la pregunta sobre lo acontecido durante la pandemia y la pérdida sufridas Nate Blecharczyk comenta que "Marzo y abril, particularmente, fueron increíblemente difíciles, incluso aunque supiésemos lo que iba a pasar. Tenemos negocios en China, Corea e Italia, zonas que sufrieron el impacto del coronavirus antes que Estados Unidos. Sigue siendo sorprendente la rapidez con la que los viajes globales disminuyeron, un 80% en solo 2 semanas. Creo que lo más difícil fue la incertidumbre sobre cuánto podría mantenerse esta situación. Somos una compañía grande con muchos costes y cuando pierdes el 80% de los ingresos aparecen muchos problemas. Hay muchas decisiones que tomamos rápido, como la gestión de los huéspedes y los rembolsos debido a la dificultad para viajar, así como ayudar a los anfitriones, que tampoco lo tenían fácil".

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, ha intentado que la empresa saliese a bolsa durante años, ¿por que la salida ahora: "Salir a bolsa siempre ha sido nuestra intención. Había 2 opciones: que nos comprasen o salir a bolsa. Siempre hemos tenido claro que tenemos una gran visión y que no nos veíamos siendo una división de otra compañía. Siempre hemos querido ser independientes y eso significa salir a bolsa. Nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo porque nuestro modelo es tan eficiente que nuestro balance ha sido positivo estos últimos años. Pero lograr que la compañía empezara a cotizar siempre fue nuestro objetivo. Después, la pandemia acabó con todo, por supuesto. En primavera no imaginaba que pudiésemos conseguirlo este año. En verano nos dimos cuenta de lo adaptable que es nuestro modelo, incluso cuando la gente empezaba de nuevo a viajar, pero no de la misma forma: no se subían a aviones, sino que preferían ir a zonas rurales accesibles en coche".

Sobre la importancia del mercado chino Nate Blecharczyk asegura que "Una de las mejores características de Airbnb es lo global del negocio. Viajar es inherentemente global, pero nuestra misión es crear un mundo donde puedas ser parte de cualquier lugar y China representa el 20% de la población global. Es una parte muy importante de nuestra visión2, y agrega que "China es conocido históricamente como un mercado muy competitivo. Creo que siempre hemos sido selectivos a la hora de abordar el mercado chino. No estamos tratando de quemar el océano, sino de pensar en cuáles son nuestras fortalezas como empresa. La más importante es que somos una compañía global. Tenemos casas en 220 países y regiones alrededor del mundo. Nuestro enfoque inicial en China fue el negocio de salida, ayudar a los chinos a viajar al extranjero. No hay ninguna compañía local que haga eso ahora mismo. Esa era nuestra visión y creemos que hemos tenido bastante éxito. Hemos tenido millones de viajeros chinos, y como muchos lo usaron en el extranjero, también querían usarlo de manera doméstica".

La disminución de los viajes, y por endela caída del turismo, impactó fuertemente durante la pandemia

Airbnb ha notado cómo han aumentado los alquileres de zonas rurales a medida que las compañías cerraban sus oficinas para instaurar el teletrabajo, cómo influyo el coworking "Creo que el futuro del trabajo va a ser un área muy interesante y que hay varias subtendencias. No estoy seguro sobre los espacios de coworking. Creo que el turismo va a ser diferente debido al uso de Zoom. No creo que vaya a haber muchos viajes de negocios de una noche, no tiene sentido hacer ese esfuerzo solo por una sola reunión. Los que son más largos sí tienen más sentido y creo que pueden ser para el teambuilding. Ahí es donde Airbnb entra en juego, ya sea para un espacio off-site o si vas a estar de viaje por una semana o más. Tiene sentido para mucha gente", concluyó el emprendedor.