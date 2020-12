Estreno soñado: Airbnb tuvo un gran debut en Wall Street y marcó un nuevo récord

Luego de la impresionante salida de DoorDash a bolsa y, que la empresa de delivery redoble toda expectativa que había sobre ella, le tocó el turno a Airbnb.

Las acciones de la compañía de alquileres temporarios se dispararon en su debut bursátil, valorando a la empresa en u$s 101.600 millones en la mayor salida a bolsa de una firma estadounidense en 2020 y coronando un año extraordinario en el que los inversores se volcaron a los títulos tecnológicos.

Las acciones

El valor de las acciones abrió en u$s 146 en el Nasdaq, muy por encima del precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) de u$s 68, lo que recaudó u$s 3.500 millones para la compañía. El papel alcanzó un máximo de u$s 165, disparándose un 142,6% tras el debut.

La OPI resalta una sorprendente recuperación en la fortuna de Airbnb después de que el negocio se viera gravemente dañado por la pandemia de COVID-19 a inicios de este año.

Fundada en 2008 como un sitio web para aceptar reservas de salas durante conferencias, Airbnb fue valorada en solo u$s18.000 millones en una ronda de recaudación de fondos privada en abril y en u$s 31.000 millones en su última recaudación de fondos privada anterior al COVID-19 en 2017.

El alza en la apertura agrega miles de millones a lo que ya era un día de gran éxito para los fundadores Brian Chesky, Nathan Blecharczyk y Joseph Gebbia e inversores como Sequoia Capital y Founders Fund de Peter Thiel.

Con u$s 146 por acción, Airbnb tenía una capitalización de mercado de alrededor de u$s 87.200 millones, en comparación con los u$s 86.300 millones de Booking Holdings y los u$s 42.300 millones de Marriot International.

La colocación de Airbnb es una de las OPI estadounidenses más esperadas de 2020, que ha sido un año excelente para las salidas a bolsa. El sello discográfico Warner Music Group, la empresa de análisis de datos Palantir Technologies y la firma de almacenamiento de datos Snowflake Inc se adentraron en el mercado bursátil en los últimos meses.

Airbnb CEO & Co-Founder Brian Chesky reacts to the company's IPO price more than doubling ahead of trading ▶️ https://t.co/bCnDxeBLWU pic.twitter.com/9FGV5gYmhd — Bloomberg (@business) December 10, 2020

Incluyendo valores como opciones y unidades de acciones restringidas, su valuación completamente diluida llegó a u$s 101.600 millones. Morgan Stanley y Goldman Sachs son los suscriptores líderes de la OPI.

Boom DoorDash

Por otro lado, las acciones de la aplicación de reparto de comida a domicilio se dispararon un 80% en su estreno en la bolsa estadounidense, donde alcanzaron un precio de u$s 182 por acción en la apertura del parqué neoyorquino, lo que situó la valoración de la empresa en el mercado en más u$s 68.000 millones.

Al cierre de Wall Street, las acciones de DoorDash habían avanzado a lo largo de la jornada un 83,53%, hasta u$s 187,20.

La compañía ya había anunciado este martes que el precio de salida de sus acciones sería de u$s 102, por encima de la estimación de entre 90 y 95 de lo que habían informado previamente gracias al importante interés de los inversores en la empresa.

La empresa con sede en San Francisco (California), que lanzó su servicio en los suburbios de Silicon Valley en 2013 y ahora domina la mitad del mercado de reparto de comida a domicilio a través de una aplicación móvil, se ha visto beneficiada por la pandemia del coronavirus.

Tras el aumento inicial de este miércoles, el valor que le han otorgado los inversores a la compañía, en base a sus ingresos, es el doble que el de Uber, y ha alcanzado una capitalización de mercado 16 veces más alta que sus ingresos si se proyectan los últimos resultados trimestrales al resto del año.

DoorDash informó de unos ingresos de u$s 1.900 millones en los nueve primeros meses de 2020, según los documentos presentados para su salida a bolsa, un aumento desde los u$s 587 millones en el mismo periodo del año pasado.

Mientras sus ingresos crecían, también se reducían sus pérdidas netas a u$s 149 millones desde enero a septiembre de este año, frente a los u$s 533 millones de ese periodo de 2019.