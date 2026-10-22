El gigante minorista prepara herramientas para que agentes de IA hagan las compras, con perfiles individuales y medidas para controlar el gasto

Los usuarios podrán configurar límites presupuestarios y exigir aprobación previa en cada transacción, manteniendo control total sobre sus pedidos.

La herramienta Walmart Agent Gateway usará el protocolo MCP para integrar asistentes como ChatGPT, Gemini o Muse con el inventario del minorista.

Walmart permitirá que agentes de inteligencia artificial realicen compras en nombre de sus clientes mediante perfiles autorizados con límites de gasto.

Walmart anunció el lanzamiento de herramientas que permitirán a agentes de inteligencia artificial buscar productos y completar compras en nombre de sus clientes, con permisos y límites de gasto definidos previamente.

La iniciativa incluye perfiles individuales para estos asistentes y una plataforma de conexión directa con los sistemas del minorista, con el objetivo de incorporar compras automatizadas sin perder el control sobre las operaciones.

Cómo funcionarán los agentes de inteligencia artificial de Walmart

La compañía planea habilitar los perfiles de agente durante noviembre, para que cada comprador autorice asistentes específicos desde su cuenta y mantenga sus operaciones separadas de los pedidos personales habituales de supermercado.

Cada perfil permitirá definir cuánto puede gastar el sistema y si necesita aprobación antes de concretar una transacción, una configuración que busca evitar operaciones inesperadas o compras fuera del presupuesto previsto.

Por ejemplo, un cliente podría autorizar compras rutinarias hasta un monto determinado o exigir que el agente consulte antes de pagar, según sus necesidades, sus hábitos de consumo y su nivel de confianza.

Los usuarios podrán revisar los pedidos hechos por cada asistente y retirar sus permisos cuando quieran, mientras que la función estará disponible para titulares de cuentas sin exigir una suscripción a Walmart+.

La separación también facilitará identificar qué artículos fueron elegidos por el comprador y cuáles se adquirieron mediante automatización, sin confundir ambos recorridos dentro del historial comercial de cada cuenta.

Qué es Walmart Agent Gateway y para qué sirve

La segunda herramienta, llamada Walmart Agent Gateway, conectará agentes de inteligencia artificial con los sistemas de Walmart y Sam’s Club para consultar productos y completar compras que estén previamente autorizadas por los clientes.

En vez de navegar por el sitio como una persona, los asistentes tendrán una vía específica para interactuar con el inventario y los servicios comerciales del minorista de manera más directa.

La plataforma utiliza Model Context Protocol (MCP), un estándar que permite conectar sistemas de inteligencia artificial con herramientas y fuentes de información externas mediante una estructura común de comunicación.

La versión beta estará dirigida inicialmente a empresas y desarrolladores, que podrán construir integraciones para habilitar experiencias de compra desde distintos asistentes digitales y probar cómo funcionan esas conexiones comerciales.

Entre las plataformas contempladas figuran ChatGPT, de OpenAI; Gemini, de Google; y Muse, de Meta, en línea con la estrategia de Walmart de ampliar sus canales digitales de venta.

Qué controles de seguridad tendrán las compras con IA

La delegación de compras plantea dudas sobre privacidad, gastos no deseados y responsabilidad cuando un sistema automatizado selecciona un producto equivocado o interpreta mal una instrucción del usuario.

Por eso, Walmart establecerá condiciones específicas para limitar las acciones de cada agente y restringir la información disponible a la estrictamente necesaria para cumplir la tarea autorizada por el comprador.

Los asistentes no podrán acceder a los datos de las tarjetas de pago ni actuar más allá de lo solicitado por el cliente, según las reglas anunciadas por la empresa.

Walmart podrá bloquear a los agentes que incumplan esas condiciones, mientras que los usuarios conservarán la posibilidad de retirar accesos y exigir aprobación antes de cada operación que realicen.

La política de devoluciones seguirá vigente si un asistente comete un error en un pedido, un punto que puede ayudar a reducir la incertidumbre ante esta modalidad automatizada de compra.

Por qué Walmart apuesta por las compras con agentes de IA

La iniciativa también marca una diferencia con Amazon, que ha restringido el acceso de determinados agentes externos mientras desarrolla sus propias herramientas para comprar mediante inteligencia artificial.

Walmart, en cambio, busca permitir que los consumidores operen desde asistentes de terceros y que las compras lleguen a sus plataformas sin depender exclusivamente de su página web.

La empresa ya ofrece Sparky, su propio asistente de compras, y avanzó en integraciones conversacionales con servicios como ChatGPT, Gemini y Muse para acercarse a diferentes hábitos digitales.

El nuevo sistema amplía esa estrategia: en lugar de limitar la experiencia al asistente del minorista, procura habilitar conexiones con herramientas elegidas por los usuarios desde sus aplicaciones habituales.

La apuesta de Walmart busca ampliar las opciones de compra online y permitir que los consumidores utilicen agentes de IA externos sin perder el control sobre sus operaciones.