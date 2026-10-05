Los agentes van integrados directamente en la app. Ello permite a cualquier usuario configurar su propio asistente sin necesidad de conocimientos técnicos

Esta iniciativa impulsa la "economía agéntica" global, donde agentes de IA realizan transacciones en finanzas.

Los agentes IA de Robinhood integran modelos de OpenAI y Anthropic; más de 150.000 cuentas se abrieron desde mayo.

Robinhood lanza “Agents”, una IA que automatiza el trading para clientes minoristas, permitiendo operaciones autónomas.

Robinhood, uno de los brokers más importantes del mundo, presentó "Robinhood Agents", un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar mercados, diseñar estrategias y ejecutar operaciones en nombre de los clientes minoristas.

Se trata de una iniciativa de la empresa hacia la automatización del trading, en línea con la tendencia creciente de las compañías financieras por los novedosos pagos agénticos.

Robinhood lanza Agents: una IA que invierte por vos y opera 24/7

La firma explicó que los nuevos agentes de IA están integrados directamente en la aplicación de Robinhood, lo que permite a cualquier usuario configurar su propio asistente sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

El proceso requiere tres pasos: nombrar al agente, abrir una cuenta de trading dedicada y seleccionar un modelo de IA, entre los que se incluyen opciones de OpenAI y Anthropic.

El modelo GPT-Luna de OpenAI estará disponible de forma gratuita hasta fin de año, como parte de la estrategia de adopción inicial.

Los agentes pueden ejecutar operaciones de manera autónoma, incluso sin aprobación manual, gracias a una función llamada Loops, que permite mantener estrategias activas de forma continua, verificando condiciones de mercado y actuando en consecuencia.

Robinhood lanzó Agents, una IA que puede invertir en nombre del usuario las 24 horas

Esta característica, aún en desarrollo, busca ofrecer un nivel de automatización similar al de los sistemas algorítmicos utilizados por traders profesionales.

Vlad Tenev, CEO de Robinhood, destacó que la incorporación de agentes de IA responde a la forma en que los clientes ya están integrando estas tecnologías en sus estrategias de inversión.

"Queríamos hacer eso más fácil y accesible para todos", sostuvo el ejecutivo durante la presentación en la HOOD Summit 2026 en Houston.

Según datos de la compañía, más de 150.000 cuentas de agentes se abrieron desde mayo, con cerca de 30 millones de usos diarios de herramientas de IA en la plataforma.

No obstante, la empresa aclaró que los usuarios asumen la totalidad de los riesgos asociados a las operaciones realizadas por los agentes.

Robinhood no supervisa ni audita las decisiones de los modelos, y los agentes no pueden transferir, hacer staking ni prestar criptoactivos, limitando su alcance a operaciones de compra y venta.

El lanzamiento de Robinhood Agents se complementa con otras novedades anunciadas en la cumbre, como la posibilidad de operar acciones los fines de semana, contratos de ganancias vinculados a métricas empresariales y futuros perpetuos para clientes elegibles en Estados Unidos.

Además de Robinhood, varias instituciones financieras y fintechs globales ya lanzaron agentes de inteligencia artificial para inversiones, entre ellas Wealthfront, Origin, PortfolioPilot, Cleo.

Qué bancos y fintech ya trabajan en la automatización de las finanzas en Argentina

En Argentina, bancos y fintech como Banco Galicia, Banco Macro, Supervielle y Ualá ya experimentan con modelos de "economía agéntica" capaces de ejecutar operaciones de manera autónoma.

En el AIFI 2026, realizado en Buenos Aires, ejecutivos de Banco Galicia, Banco Macro, Supervielle, Ualá, Mercado Libre y Google Cloud coincidieron en que la industria financiera regional avanza hacia una "economía agéntica".

Esto implica pasar de simples chatbots a agentes de IA capaces de ejecutar operaciones, coordinar procesos financieros y transaccionar entre sí.

El concepto apunta a un futuro donde agentes digitales interactúan directamente en mercados financieros, incluso realizando operaciones entre agentes sin intervención humana.

Los pagos agénticos se consolidan en la Argentina y en el mundo como la nueva tendencia en finanzas

Empresas como Visa, Mastercard y American Express también están desarrollando infraestructura para habilitar transacciones entre agentes inteligentes, anticipando un ecosistema donde los agentes de IA no solo asesoran, sino que compran y venden activos de manera autónoma.

En este sentido, Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard Argentina y Uruguay, explicó que la compañía trabaja en definir protocolos globales que permitan delegar transacciones a agentes de IA de manera segura y verificable.

Solazzi remarcó que el gran desafío no es la tecnología en sí, sino la confianza que los usuarios deben tener al permitir que un agente complete una operación en su nombre.

"El consumidor tiene que sentirse cómodo delegando, y al mismo tiempo todos los involucrados en el proceso deben poder verificar que la transacción es real", resaltó.

Mastercard ya se encuentra en desarrollo de estándares que contemplan desde la validación de tokens asociados a las operaciones y los mecanismos de reclamo en caso de fraude o fallas.

La ejecutiva destacó que el potencial de la IA en el comercio es enorme, especialmente en compras recurrentes como las del supermercado, donde los agentes pueden optimizar listas, sugerir promociones y evitar olvidos.