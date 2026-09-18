La nueva tecnología permite que agentes de inteligencia artificial realicen transacciones sin requerir una aprobación en cada operación

El cambio exige definir responsabilidad de la IA en compras no previstas y reubica el control de gasto antes de la transacción.

Visa compite en pagos con IA; +1.000 empresas LatAm ya usan sistemas similares para control preventivo de gasto.

Mastercard y Alchemy lanzan infraestructura para que IA realice compras autónomas, con límites de gasto preestablecidos.

Mastercard lanzó una nueva infraestructura de pagos junto a la startup Alchemy que permite a agentes de IA realizar compras en nombre de los usuarios sin pedir autorización en cada transacción.

La herramienta permite establecer previamente límites de gasto, comercios y categorías de productos para que la IA opere de forma autónoma dentro de esos parámetros.

La tecnología utiliza los agentic tokens, que permiten verificar que cada operación cumpla con las instrucciones definidas por el usuario. De esta manera, la IA puede encontrar:

Productos

Comparar opciones

Completar pagos de manera autónoma

De esta manera, un usuario podrá establecer un determinado presupuesto para comprar un producto y restringir las operaciones a determinados comercios. El agente tendrá autonomía para concretar la compra, pero no podrá superar esos parámetros.

La propuesta se conecta con una tendencia que también está llegando al ámbito corporativo. En la Argentina y Latinoamérica, más de 1.000 empresas ya utilizan modelos de control preventivo del gasto, según datos compartidos por Mendel, plataforma de gestión de gastos, pagos y viajes corporativos.

En estos sistemas, la tecnología busca que las políticas financieras se apliquen en el momento de la transacción, en lugar de detectar un desvío después de que el gasto ya fue realizado.

La nueva tecnología permite que agentes de IA realicen transacciones sin requerir una aprobación en cada operación

Visa y Mastercard compiten por la nueva infraestructura de pagos

Visa también avanzó junto a Alchemy en soluciones para que los agentes de IA puedan realizar pagos, mientras que otras compañías del sector, como American Express, desarrollan sus propias iniciativas vinculadas con el comercio agentivo.

El cambio busca resolver uno de los principales límites de los agentes de IA: su capacidad para actuar de forma autónoma sin contar con una infraestructura financiera diseñada para ellos.

Hasta ahora, un agente podía buscar un producto, comparar precios o recomendar una compra, pero el usuario debía intervenir para completar el pago. Con estas nuevas herramientas, esa última instancia también puede quedar automatizada.

"La IA nos permite analizar el comportamiento del gasto, automatizar controles, detectar desvíos y aplicar políticas en tiempo real", indicó Alejandro Zecler, cofundador y co-CEO de Mendel.

Desde Visa también remarcaron que las tarjetas corporativas dejaron de ser solamente un medio de pago para convertirse en una herramienta de gestión.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa para el Cono Sur, resaltó que la integración entre infraestructura de pagos y tecnología permite combinar aceptación, seguridad y trazabilidad con automatización y control sobre las transacciones.

El desafío: controlar a una IA que realiza compras

La expansión de los pagos agentivos también abre un nuevo problema: quién responde cuando un agente realiza una compra que el usuario no tenía prevista.

Un sistema autónomo podría interpretar incorrectamente una instrucción, ser manipulado mediante técnicas como prompt injection o encontrarse con mecanismos de una tienda diseñados para inducir una compra.

Por eso, además de permitir que los agentes paguen, las nuevas infraestructuras buscan establecer límites y mecanismos de control para evitar que una IA pueda gastar sin restricciones.

El desafío será trasladar ese modelo a escala y definir cómo se distribuye la responsabilidad entre el usuario, el desarrollador del agente, el proveedor de infraestructura y la red de pagos cuando una operación no sale como estaba previsto.

En paralelo, el avance de estas herramientas marca un cambio más amplio en el sistema financiero: el control deja de ocurrir solamente después del gasto y empieza a ejecutarse antes o durante la transacción.

Para las empresas, esto puede significar mayor trazabilidad y capacidad para aplicar políticas de gasto en tiempo real. Para los consumidores, abre la puerta a un escenario en el que un agente pueda comprar, pagar y gestionar operaciones por su cuenta, siempre dentro de los límites que su usuario haya establecido.