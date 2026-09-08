La IA dejó de ser una herramienta de consulta para convertirse en un intermediario capaz de comparar, elegir y pagar. El cambio puede modificar todo

La IA simplifica la compra online; los agentes actúan como orquestadores, seleccionando el medio de pago más conveniente para el usuario.

Visa y Mastercard realizaron pruebas en América Latina, incluyendo Argentina, un líder en adopción de pagos digitales.

Los agentes de inteligencia artificial gestionarán las compras online, delegando al usuario todo el proceso, desde la búsqueda hasta los pagos agénticos.

La próxima compra en internet no comenzará en un buscador, sino que será gestionada por un agente de inteligencia artificial (IA).

Estos sistemas, conocidos como pagos agénticos, permiten que el usuario delegue la operación completa: desde la búsqueda del producto hasta la confirmación del pago, todo bajo un esquema seguro y tokenizado.

Las primeras pruebas ya se realizaron en América Latina, incluyendo Argentina, donde Visa y Mastercard conectaron bancos, procesadores y comercios para ejecutar transacciones end-to-end impulsadas por IA.

En esos pilotos, los agentes compraron productos físicos y digitales con credenciales tokenizadas, garantizando trazabilidad y consentimiento explícito del titular.

El contexto argentino es especialmente fértil para esta innovación. El país registra una de las mayores tasas de adopción de pagos digitales en la región, con el comercio electrónico concentrando más del 39% de las operaciones con tarjeta de crédito.

Plataformas como Mercado Libre y Tiendanube ya operan con altos niveles de automatización, lo que facilita la integración de agentes de IA como capa superior de eficiencia.

El rol de estos agentes no es reemplazar a las pasarelas existentes, sino actuar como orquestadores inteligentes: seleccionan el medio de pago más conveniente, aplican reglas de riesgo y fraude y ejecutan la transacción en segundos.

De este modo, la experiencia del consumidor se simplifica y se vuelve invisible: basta con dar una orden, y el agente se encarga de todo el proceso.