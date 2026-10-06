La compañía busca que el usuario pueda pasar de descubrir un producto a resolver sus dudas y concretar la operación sin abandonar la plataforma

Busca que los usuarios puedan descubrir, consultar y comprar productos sin abandonar la plataforma, impulsando el social commerce.

Integran IA para el "comercio agéntico" y se apoyan en socios como Shopify y Stripe para su implementación.

TikTok lanzó su Shopping Assistant y Buy Direct con IA para simplificar compras directas en la app.

TikTok, el gigante chino de redes sociales, lanzó Shopping Assistant, un asistente de compras basado en inteligencia artificial (IA), junto con Buy Direct, una nueva modalidad de checkout que permite adquirir productos directamente desde la aplicación con un solo clic.

Las nuevas herramientas fueron presentadas este lunes 5 de octubre durante Advertising Week New York 2026 y forman parte de la estrategia de TikTok para avanzar hacia el llamado comercio agéntico, en el que la IA interviene activamente en distintas etapas del proceso de compra.

La compañía busca que el usuario pueda pasar de descubrir un producto a resolver sus dudas y concretar la operación sin abandonar la plataforma.

El comercio agéntico llega a TikTok con un asistente de IA y pagos con un clic

Shopping Assistant funciona como un agente conversacional integrado en distintos puntos de TikTok. En lugar de limitarse a mostrar recomendaciones, la herramienta puede mantener una conversación con el usuario, comprender el contexto y recordar sus necesidades y preferencias durante la interacción.

El asistente puede responder preguntas sobre las características de un producto, disponibilidad, talles, envíos y otros aspectos relevantes antes de la compra.

De esta manera, TikTok intenta cubrir una de las principales etapas que todavía suelen llevar al usuario fuera de la plataforma: buscar información adicional antes de decidir si comprar o no.

TikTok lanzó nuevas herramientas de IA para facilitar las compras desde la plataforma

La otra gran novedad es Buy Direct, un sistema de checkout integrado dentro de TikTok que apunta directamente a reducir la fricción en el último paso de la operación. La herramienta permite comprar productos de una marca desde el feed For You con un solo clic, utilizando métodos de pago y direcciones previamente almacenados.

Según TikTok, Buy Direct incorpora una experiencia de compra nativa, seguimiento del pedido dentro de la aplicación y un proceso de pago simplificado. Para las marcas, el objetivo es aumentar las conversiones evitando que el consumidor tenga que atravesar múltiples redirecciones, iniciar sesión nuevamente o completar manualmente sus datos de pago y envío.

La diferencia con Shopping Assistant también resulta importante. El asistente se concentra en acompañar al consumidor durante el proceso de decisión y Buy Direct apunta específicamente al momento de la transacción.

Las nuevas soluciones se apoyan en acuerdos con compañías especializadas en comercio electrónico y pagos. TikTok detalló que trabaja estácon plataformas como Salesforce, Shopify y Shoplazza, además de Stripe y otros proveedores, para desarrollar estas experiencias de comercio agéntico.

Buy Direct requiere además una integración con Universal Commerce Protocol (UCP), un conjunto de reglas diseñado para facilitar la interacción entre agentes de inteligencia artificial y los sistemas de los comercios.

El movimiento amplía la estrategia de TikTok Shop, el marketplace que la compañía utiliza como uno de los pilares de su negocio de comercio electrónico.

La diferencia es que las nuevas funciones no quedan restringidas al espacio específico de TikTok Shop: la intención es incorporar las capacidades de compra directamente en diferentes momentos de la experiencia general dentro de TikTok, incluido el feed principal.

Con Shopping Assistant y Buy Direct, un usuario podría descubrir un producto mientras mira un video, preguntarle al asistente si existe determinado talle o color, consultar las condiciones de envío y, si decide comprarlo, completar la operación sin abandonar la aplicación.

TikTok informó que la actividad generada en su plataforma contribuyó con u$s81.000 millones al producto bruto interno de empresas estadounidenses, según un informe publicado por la propia plataforma.

El mismo estudio indicó que 54 millones de estadounidenses compraron un producto después de verlo en un video de TikTok.

TikTok Shop ya había demostrado el potencial de ese comportamiento. El servicio comenzó a operar en los Estados Unidos en septiembre de 2023 y, de acuerdo con estimaciones de eMarketer citadas por TechCrunch, generó alrededor de u$s15.800 millones en ventas en ese país durante 2025, equivalentes a casi el 18% de todo el comercio social estadounidense.

Con Shopping Assistant y Buy Direct, TikTok apuesta a facilitar las compras vía social commerce, sin delegar necesariamente toda la decisión en la IA. El usuario continúa teniendo el control de la compra, pero recibe información personalizada en tiempo real y dispone de un mecanismo de pago prácticamente inmediato.

Qué son los pagos agénticos y cómo evolucionan en la Argentina

Los pagos agénticos representan una evolución del comercio electrónico tradicional. A diferencia de los asistentes digitales convencionales, estos agentes de IA no solo informan, sino que actúan en representación del usuario.

El proceso comienza con una instrucción simple, como "comprá este producto": el agente se encarga de buscar opciones, comparar precios y ejecutar la transacción. Todo ocurre dentro de un entorno cerrado, como un chat, eliminando la necesidad de navegar por múltiples aplicaciones o sitios web.

Empresas como Visa ya trabajan con emisores, comercios y socios para validar procesos como la tokenización, autenticación, autorización y gestión de identidad

A través del programa Visa Agentic Ready, la emisora de tarjetas busca garantizar que los agentes puedan actuar en nombre de consumidores y empresas, bajo estándares de seguridad en entornos controlados y reales con tarjetas activas y comercios participantes.

Puntualmente en Argentina, Mastercard también ya trabaja junto a bancos, fintech y comercios para consolidar la infraestructura digital y habilitar nuevas experiencias de pago.

Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard para Argentina y Uruguay, destacó que los pagos agénticos representan una evolución natural de la economía digital y que la compañía está destinando inversiones crecientes para fortalecer la infraestructura de este ecosistema en el país.

La expectativa es que esta tendencia se acelere en los próximos años, a medida que aumente la digitalización y evolucionen las demandas de los usuarios. "Estamos comprometidos con impulsar la innovación en el ecosistema de pagos y con desarrollar tecnologías que permitan experiencias cada vez más simples, seguras e inteligentes", resaltó la ejecutiva.

Solazzi detalla que la IA ya forma parte del funcionamiento cotidiano de la red de Mastercard, especialmente en materia de seguridad. "Los sistemas analizan millones de transacciones en tiempo real para detectar señales de fraude o movimientos que no coinciden con los patrones de comportamiento del usuario", describió.

Además, la compañía está desarrollando soluciones de comercio impulsadas por IA, como Mastercard Agent Pay, una plataforma que permite que asistentes o agentes realicen compras y pagos en nombre de las personas, siempre con autorización y dentro de los permisos definidos por ellas mismas.