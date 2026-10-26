Mercado Pago incorporó una función para proteger los fondos e inversiones de quienes usan la billetera en el transporte público y espacios concurridos

Esta nueva capa de seguridad en Mercado Pago se activa automáticamente y busca reducir riesgos de robo del celular.

Permite restringir saldos, inversiones y transferencias de dólares al salir de redes wifi registradas por el usuario.

Mercado Pago incorporó Dinero Blindado, una función que permite restringir determinados fondos y operaciones cuando el celular deja de estar conectado a las redes wifi que cada usuario registró como seguras.

La herramienta busca reducir la exposición del dinero digital ante robos o pérdidas del teléfono, y suma una nueva capa de protección a las opciones de seguridad disponibles dentro de la billetera virtual.

Qué operaciones permite proteger Dinero Blindado

Entre los productos que pueden ocultarse figuran los saldos de reservas, las inversiones en pesos y dólares, y el dinero disponible en dólares dentro de la billetera virtual de Mercado Pago.

También es posible restringir las transferencias en dólares y las operaciones de compra y venta, siempre que el dispositivo esté fuera de las conexiones que el titular identificó previamente como confiables.

Para definir el alcance de la protección, cada persona debe registrar las redes wifi seguras, como las de su casa o lugar de trabajo, y seleccionar los productos que desea resguardar.

Cuando el celular deja de utilizar esas conexiones, las restricciones se activan automáticamente, sin que sea necesario bloquear cada producto manualmente cada vez que la persona sale de un lugar habitual.

Al volver a conectarse a una red registrada, las operaciones quedan disponibles nuevamente según la configuración elegida, y el titular puede modificar las opciones o pausar la función cuando lo considere necesario.

Cómo activar Dinero Blindado en Mercado Pago paso a paso

La configuración se realiza desde la aplicación, permite elegir las conexiones autorizadas y los fondos que tendrán restricciones cuando el dispositivo esté fuera de esas redes registradas previamente por el titular.

Para habilitarla, hay que completar estos pasos:

Abrir la aplicación de Mercado Pago. Ingresar en "Más", en la barra inferior de la pantalla principal. Entrar en "Seguridad". Seleccionar "Dinero Blindado". Registrar las redes wifi de confianza, como las del hogar o el trabajo. Elegir los saldos y productos financieros que se desean proteger.

Al finalizar la configuración, las restricciones se aplican automáticamente cuando el teléfono deja de conectarse a las redes registradas, aunque las preferencias pueden ajustarse posteriormente desde la misma herramienta de seguridad.

Qué otras medidas de seguridad ofrece Mercado Pago

La Central de Seguridad de Mercado Pago reúne opciones para administrar métodos de verificación, configurar alertas y reportar posibles estafas u operaciones sospechosas, además de incorporar ahora la protección de Dinero Blindado.

La plataforma también permite designar personas de confianza para que puedan dar aviso si el titular pierde el celular o sufre un robo, una alternativa que complementa las herramientas disponibles dentro de la billetera.

La presentación de Dinero Blindado estuvo acompañada por un relevamiento de la compañía sobre los temores vinculados con la seguridad digital y el uso cotidiano de servicios financieros desde el teléfono.

Según los datos difundidos, el 52% de los encuestados temía que otra persona utilizara su dinero digital, mientras que el 22% expresó preocupación por el acceso a sus datos personales mediante la billetera.

La función añade una barrera de seguridad para quienes usan la billetera en la calle, en el transporte público o en espacios concurridos, aunque su alcance depende de la configuración elegida por cada persona.

Por eso, Dinero Blindado debe entenderse como una capa adicional de protección: restringe operaciones fuera de redes conocidas, pero no garantiza por sí sola que una cuenta quede a salvo de cualquier intento de fraude.