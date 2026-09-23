La plataforma de Mercado Libre sumará la compra y venta de acciones. Galperin confirmó el proyecto y la app profundiza su oferta bursátil. Claves.

El ecosistema fintech argentino se prepara para un nuevo hito en su oferta de servicios financieros. El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, confirmó que Mercado Pago se prepara para incorporar en su aplicación la funcionalidad para comprar y vender acciones directamente, un movimiento estratégico que conectará a millones de usuarios de la billetera digital con el mercado de capitales local.

El anuncio representa un salto cualitativo en la estrategia de la compañía para expandir su vertical de inversiones. La plataforma busca ahora acercar instrumentos de renta variable a ahorristas que tradicionalmente no operan a través de sociedades de bolsa (ALyCs) o entidades bancarias tradicionales.

La iniciativa retoma, además, un proyecto histórico de Galperin: el empresario recordó que en su etapa de estudiante en la Universidad de Stanford evaluó crear una plataforma digital para operar acciones en internet, idea que en aquel momento descartó para fundar Mercado Libre en 1999.

¿Cómo se integra la compra de acciones con las opciones actuales de Mercado Pago?

La habilitación de títulos de renta variable profundizará el camino de sofisticación financiera que la aplicación comenzó a desplegar de forma gradual en el mercado doméstico:

De los saldos a la vista a la renta variable: El recorrido de la app comenzó con el servicio de saldo remunerado para liquidez cotidiana, continuó con fondos en moneda extranjera y ahora avanzará hacia la tenencia directa de acciones bursátiles

El antecedente de los nuevos fondos comunes: Recientemente, la firma amplió su abanico de instrumentos mediante el lanzamiento de dos fondos comunes de inversión adicionales a su clásico money market

Estructura regulada: Dichos vehículos colectivos son administrados por Mercado Pago Asset Management y custodiados por el Banco Industrial (BIND), bajo la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), apuntando a perfiles de usuarios con mayor tolerancia a las fluctuaciones de precios

Operación directa de títulos: La incorporación de acciones permitirá que el ahorrista elija activos específicos para su cartera desde la misma interfaz donde abona compras o transfiere dinero

Este recorrido marca una progresión estratégica clara: desde ofrecer rendimientos pasivos en pesos hasta permitir la construcción activa de carteras diversificadas con títulos de renta variable, todo dentro del mismo ecosistema digital.

¿Cuándo estará disponible el servicio y qué condiciones restan definir?

Si bien la confirmación oficial marcó el rumbo estratégico del negocio, la puesta en marcha técnica se encuentra en fase de desarrollo operativo para su lanzamiento al público.

Cronograma de despliegue: La compañía comunicará en los próximos meses la fecha formal en que la funcionalidad quedará habilitada para la totalidad de las cuentas digitales del país

Costos y comisiones: La estructura arancelaria por cada operación de compra o venta, así como los requisitos de registro y apertura de subcuentas comitentes asociadas, serán informados por Mercado Pago antes de su entrada en vigencia

La definición de estos aspectos operativos será clave para determinar el impacto competitivo de la propuesta frente a brokers tradicionales y otras billeteras digitales que ya ofrecen servicios similares en el mercado argentino.