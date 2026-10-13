La firma Topaz lanzó una herramienta para usar menos contraseñas y proteger mejor tu dinero de posibles estafas., mediante biometría pasiva e IA

UFECI revela que el 63% de ciberdelitos son fraudes en línea; la biometría y IA refuerzan la seguridad.

El BCRA impulsa un score de riesgo de fraude para pagos electrónicos, aplicando desde agosto de 2025 para bancos y fintech.

La prevención de fraude financiero digital integra IA, biometría pasiva y monitoreo para proteger transacciones sin fricción.

Autenticación adaptativa y biometría pasiva, inteligencia artificial (IA) y modelos predictivos, monitoreo de transacciones en tiempo real y educación preventiva son los cuatro factores que permiten proteger tus finanzas sin tener que estar preocupado a la hora de –por ejemplo– transferir dinero, pagar con un código QR o solicitar un crédito desde tu celular.

La autenticación adaptativa, en ese sentido, evalúa el riesgo de cada operación de forma dinámica, mientras que la biometría pasiva analiza cómo cada usuario sostiene su teléfono, la presión a la hora de teclear y la velocidad de navegación.

Los modelos predictivos -por otro lado- detectan patrones atípicos antes de que se concrete el fraude y reducen los falsos positivos; el monitoreo en tiempo real acompaña toda la sesión e interviene solo sobre el movimiento sospechoso; mientras que las alertas pedagógicas –breves, claras y concisas–, dentro de la propia interfaz, ayudan a frenar la ingeniería social.

Transferir dinero en segundos, pagar con código QR o pedir un crédito desde el celular ya forma parte de la rutina para muchos argentinos, pero esa digitalización plantea también desafíos como elevar la seguridad sin sacrificar la simplicidad para bancos y fintech.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia resaltó que los fraudes en línea concentraron el 63% de las denuncias y consultas por delitos informáticos. El porcentaje incluye:

estafas en e-commerce

falsas ofertas laborales

e inversiones fraudulentas con criptoactivos

Sumar contraseñas y pasos adicionales parece la respuesta inmediata. Sin embargo, cada una de esas barreras genera fricción y deteriora la experiencia del usuario. El desafío, entonces, es que la protección opere en segundo plano.

Qué cambió con la normativa del BCRA

La Central de Prevención de Fraude obliga a bancos y billeteras –desde agosto de 2025– a reportar los eventos de fraude y a consultar esa base antes de habilitar operaciones o nuevos usuarios.

El Banco Central de la República Argentina, por su parte, dictó el 3 de septiembre pasado la Comunicación "A" 8473, que crea un score de riesgo de fraude para pagos electrónicos: ese puntaje se elabora para cada CUIL/CUIT de persona humana.

Administradores como Coelsa, NewPay, Red Link e Interbanking armarán ahora el perfil de riesgo y lo pondrán a disposición, sin costo, de bancos y proveedores de pago. En este contexto, as entidades deberán usar el score en las altas de clientes, el monitoreo de transferencias y la revisión periódica de titulares de cuentas.

Para el usuario no implicará trámites adicionales, porque el monitoreo se ejecuta del lado de las entidades financieras.

Cómo pasar de autenticar una identidad a comprender su comportamiento

La biometría evoluciona más allá de confirmar una identidad en un momento puntual. Combinada con modelos de riesgo y análisis contextual, forma una capa de protección que acompaña toda la interacción digital. No obstante, no todas las operaciones reciben el mismo tratamiento.

Si el contexto coincide con el comportamiento habitual del cliente, la experiencia continúa sin verificaciones innecesarias. Sin embargo, cuando aparece una anomalía, el sistema eleva los controles solo sobre esa acción. La seguridad deja de depender únicamente de lo que el usuario sabe, como una contraseña, y suma el contexto y los patrones de uso.

Los algoritmos de aprendizaje automático reducen los falsos positivos y evitan que compras legítimas sean rechazadas por error. Ante una transferencia inusual hacia una cuenta recién creada o categorizada como sospechosa, el sistema interviene solo en ese movimiento.

Los avisos en lenguaje cercano al enviar dinero ayudan a detectar maniobras de ingeniería social sin saturar de texto. Implementar esta arquitectura aparece como un desafío, porque las amenazas evolucionan rápido y exigen análisis, actualización y respuesta constantes.

Jorge Iglesias, CEO de Topaz –del Grupo Stefanini– explicó el desarrolo de una solución que integra IA, análisis predictivo y prevención del fraude.

"Secure Journey es una solución modular que analiza transacciones en tiempo real y combina algoritmos con autenticación basada en riesgo y comportamiento digital", resaltó en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Para Iglesias, ante el crecimiento del ciberdelito financiero la respuesta no es sumar trabas al usuario.

"Hay que sintonizar el sistema con blindaje inteligente en la infraestructura y los modelos analíticos, y proteger la experiencia final sin fricción", subrayó.

Agregó que el fraude ya no puede abordarse solo con barreras estáticas, sino con arquitecturas analíticas predictivas que evalúen el contexto en tiempo real.

La fortaleza de la seguridad financiera no debería medirse por la cantidad de contraseñas o verificaciones que atraviesa el cliente.

"El verdadero avance es que biometría, inteligencia artificial y análisis contextual trabajen detrás de escena y sean casi invisibles cuando todo funciona con normalidad", concluyó.