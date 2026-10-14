La firma brasileña llega de forma oficial al país tras la compra de Valida, la compañía argentina de verificación biométrica. Todos los detalles

Combate el Fraude como Servicio y deepfakes, que explotan vulnerabilidades y crecieron 500% interanual, afectando diversos sectores.

La firma Unico ingresa a Argentina con la compra de Valida, líder en biometría bancaria, para expandir su tecnología.

Unico bloqueó u$s3.500M en intentos de fraude digital en LatAm durante 1er semestre 2026, un 23% más que 2025.

Gracias a frenar más de 13 millones de ataques fraudulentos en 23 sectores económicos que usan verificación de identidad, la firma Unico bloqueó u$s$3.500 millones en intentos de fraude en América Latina durante el primer semestre de 2026, un 23% más que en el mismo período del año pasado.

La plataforma combina biometría facial, modelos de IA personalizados y protocolos de seguridad multicapa para verificar la identidad en tiempo real.

Su tecnología de prueba de vida (liveness) confirma la presencia real del usuario en apenas 2 segundos, con una tasa de falsa aceptación (FAR) de cero.

La compañía somete sus sistemas a pruebas de estrés continuas y simula nuevos vectores de ataque antes de que se generalicen.

Además, combina efectos de red con metadatos para identificar y bloquear a defraudadores en serie.

Unico llega ahora a la Argentina con la compra de Valida

Unico concluyó la adquisición de Valida, plataforma argentina de verificación biométrica con el 50% del mercado bancario del país.

José Rolandi, cofundador de Valida, será gerente general de Unico en la Argentina, y Valida pasará gradualmente a operar bajo la marca Unico.

La operación marca su entrada oficial en la Argentina y es su cuarta compra internacional desde 2024, tras Trully.AI (México), Oz Forensics (Emiratos Árabes Unidos) y OwnID (Israel).

Unico planea ampliar el alcance de Valida a salud, seguros y telecomunicaciones.

Los clientes bancarios de Valida accederán a la tecnología de liveness de Unico, y el equipo local seguirá liderando la operación durante la transición.

Unico busca aumentar cerca de 60% el volumen de transacciones de la operación argentina en un año.

Qué es el fraude como servicio

Fernando Paulin, Gerente General de Unico en México, advirtió que el cibercrimen se profesionalizó y opera bajo un modelo de Fraude como Servicio (FaaS).

Las redes criminales utilizan herramientas automatizadas e inteligencia artificial (IA) para lanzar oleadas masivas de ataques.

Los sectores de alta liquidez, como los servicios financieros, absorben los mayores volúmenes.

Según Paulin, la verificación de identidad pasó a ser un pilar estratégico para la continuidad empresarial en la economía digital.

Un informe de LexisNexis Risk Solutions indica que las identidades falsas representan el 48% de los casos de fraude en la región, la mayor proporción del mundo.

Unico opera en más de 20 países y 23 industrias, con cobertura del 96% de la población económicamente activa de Brasil.

Auge del fraude sofisticado y los deepfakes

Tras un aumento de más de 1.000% a fines de 2025, el fraude sofisticado subió otro 500% interanual en el primer semestre de 2026.

Su volumen en ese semestre ya superó el total de todo 2025: se multiplicó por 24 en la comparación.

Combina deepfakes con técnicas que explotan vulnerabilidades de los motores de prueba de vida, como la profundidad de imagen, la textura y el movimiento natural.

Los atacantes recurren con frecuencia a la inyección de software para simular transmisiones de video en vivo.

Fernanda Beato, General Manager de Unico para Brasil, sostuvo que ninguna empresa puede combatir esta amenaza sin socios tecnológicos.

A mediados de 2025, el fraude sofisticado era cerca de 61% de las amenazas y en el primer semestre de 2026 fue poco más de 14%.

Cómo fue el estallido de los deepfakes caseros

Los expertos precisaron que en 2026 surgió un nuevo vector: los deepfakes caseros o DIY, de bajo costo.

Los ejecutan actores sin conocimientos técnicos, que usan aplicaciones de consumo para atacar a conocidos y familiares.

Estos videos no tienen la sofisticación para vulnerar motores robustos de detección de prueba de vida y son bloqueados rápidamente.

Aun así, impulsaron un aumento de 400% en el fraude simple frente al primer semestre de 2025.

Ese volumen explica la caída del peso relativo del fraude sofisticado, que no refleja una baja de las amenazas avanzadas.

Beato describió un nuevo tipo de defraudador: personas comunes que usan apps de deepfakes para suplantar a familiares y aprobar registros o transacciones.