La compañía lanzó un asistente impulsado por IA generativa para facilitar transferencias, pagos y gestión personal de finanzas con comandos simples

Este despliegue es parte de la estrategia del unicornio para consolidar un ecosistema financiero integral previo a su futura licencia bancaria.

La herramienta permite realizar transferencias, consultar saldos y organizar cobros comerciales sin navegar por los menús tradicionales de la aplicación.

Mercado Pago arrancó el último tramo del año a toda velocidad en su estrategia de transformación operativa. En paralelo a los avances técnicos vinculados a la obtención de su licencia bancaria para revolucionar el crédito y captar cuentas sueldo, y tras la confirmación de Marcos Galperin sobre los desarrollos para que la plataforma que forma parte del ecosistema de Mercado Libre permita comprar y vender acciones desde su app, la compañía oficializó el despliegue general de su mayor apuesta en inteligencia artificial generativa.

El anuncio formal fue realizado por Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, quien confirmó la llegada de Mago, la evolución del asistente financiero con IA integrado en la aplicación. "Ahora podés conversar con él para organizar cobros, transferir, simplificar operaciones y todo lo que necesites. Funciona por texto e incluso por voz", destacó el ejecutivo a través de sus canales oficiales.

El anuncio formal de Ariel Szarfsztejn en X

Bajo la premisa corporativa de que el usuario no deba adaptarse a la botonera de la aplicación sino que la tecnología aprenda a interpretar lo que la persona necesita resolver, la herramienta busca transformar la administración diaria del dinero tanto para individuos como para pequeños comercios y profesionales independientes.

¿Cómo funciona Mago y qué operaciones permite ejecutar por texto y comandos de voz?

La solución opera como un agente conversacional inteligente que procesa requerimientos en lenguaje natural directamente dentro de la interfaz de Mercado Pago:

Transferencias inmediatas por comando verbal: El cliente puede dictar la orden de envío de dinero indicando destinatario, monto o alias sin necesidad de recorrer manualmente los pasos tradicionales de la pantalla de transferencias

Organización de cobros comerciales: Quienes utilizan la plataforma para vender pueden solicitar balances diarios, consultar el estado de cobros acreditados con código QR o terminales Point y verificar retenciones impositivas mediante una simple pregunta escrita o hablada

Simplificación de gestiones cotidianas: El sistema centraliza consultas operativas sobre límites de extracción, vencimientos de servicios o movimientos de saldo, ofreciendo respuestas contextuales en lugar de derivar a menús estáticos de preguntas frecuentes

"Es tecnología pero con lógica MELI: el usuario no tiene que aprender a usar el producto sino que el producto aprende a resolver lo que necesita el usuario", subrayó Szarfsztejn al describir el criterio arquitectónico detrás del asistente.

¿Por qué la inteligencia artificial conversacional redefine el uso del dinero digital?

La puesta en marcha masiva de Mago complementa el seguimiento que iProUP realizó al detallar cómo usar la IA de Mercado Pago para transferir y pagar, donde fuentes del sector explicaron que el verdadero salto de la banca móvil radica en suprimir las fricciones de navegación.

Al respecto, especialistas en experiencia de usuario y arquitectura digital coinciden en que la inclusión de reconocimiento de voz democratiza el acceso a servicios financieros complejos para sectores no habituados a la tecnología tradicional, evitando que el usuario deba recordar rutas de navegación o estructuras técnicas.

Desde la compañía remarcaron que el objetivo de Mago consiste en "ayudarte a organizar tus finanzas o las de tu negocio, sumando funcionalidades que simplifican la gestión del dinero para ganar tiempo en el día a día", transformando la billetera en un copiloto operativo permanente.

¿De qué manera se integra la IA en el plan de Mercado Pago para convertirse en banco y sumar acciones?

El lanzamiento de herramientas generativas no es un hecho aislado, sino una pieza central en la carrera del unicornio por consolidar un ecosistema financiero integral.

La evolución técnica de la plataforma coincide con el proceso regulatorio mediante el cual la firma busca operar con licencia bancaria formal en la Argentina. Esta habilitación le permitirá intermediar depósitos de forma directa, expandir el crédito al consumo sin depender de estructuras fiduciarias externas y competir de igual a igual por la acreditación de haberes salariales frente a la banca tradicional.

A su vez, la futura integración de la compraventa de acciones locales e internacionales dotará a Mago de nuevas capacidades consultivas. Con el asistente ya activo en los teléfonos de millones de usuarios, la inteligencia artificial podrá orientar de forma personalizada a ahorristas minoristas, guiándolos en la diversificación de sus ahorros y afianzando la fidelización de clientes dentro de un único entorno digital.

Osvaldo Giménez, presidente de Fintech en Mercado Libre, había definido -en declaraciones a las que accedió iProUP- el objetivo desde el lanzamiento del asistente original: "Desde la aplicación, los usuarios podrán conversar por texto o voz con el asistente para realizar pagos, transferencias y tener un mayor control de sus gastos, entre otras tareas".

En la práctica, el flujo es sencillo: el usuario presiona el ícono del asistente o el campo de búsqueda, dicta o escribe la instrucción y confirma la acción antes de que se ejecute, sobre todo si involucra un pago o una transferencia. Esa confirmación explícita del usuario es la barrera de seguridad que la compañía remarca en cada anuncio, para evitar que un comando mal interpretado derive en una operación no deseada.

Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago, explicó el sentido de esa evolución: "Este asistente es un paso más que damos para simplificar la manera en que los usuarios se relacionan con su dinero. Cuando una persona tiene herramientas claras para organizarse, tomar decisiones y anticiparse, gana tranquilidad y control".

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre tecnología financiera y medios de pago. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de contratación comercial.